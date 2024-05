Oroscopo giugno 2024 Ariete 🐏

Oroscopo del mese di giugno 2024 per il segno Ariete 🐏

(20 marzo ~ 19 aprile)

Sole in sestile (Gemelli) - dal 20 in quadratura (Cancro);

Luna nuova il 6 in sestile (Gemelli) - Luna piena il 22 in quadratura (Capricorno);

Mercurio in semisestile (Toro) dal 17 in quadratura (Cancro);

Venere in sestile (Gemelli) dal 17 in quadratura (Cancro);

Marte in Ariete dal 9 in semisestile (Toro);

Giove in sestile (Gemelli);

Saturno in semisestile (Pesci) dal 29 retrogrado;

Urano in semisestile (Toro);

Nettuno in semisestile (Pesci);

Plutone retrogrado in sestile (Acquario);

degli aspetti più notevoli della prossima congiunzione tra Venere e Giove, entrambi in sestile alla vostra costellazione, è che sarete ancora più soddisfatti di voi stessi. Ovviamente, voi arieti non siete immuni da alcuni difetti, ma d'altronde chi non ne ha? Molto probabilmente, negli ultimi giorni del mese potreste avere delle difficoltà nella vostra vita privata, ma dopo un inizio davvero fantastico, potrete fare miracoli e superare qualsiasi situazione o problema che si dovesse presentare davanti.Dopo un periodo non molto felice, a giugno Venere tornerà a splendere in modo favorevole sull'area romantica dell'Ariete. Con i favori del pianeta della bellezza vi sarà molto facile recuperare piccole crisi affettive. Fiducia e carisma saranno in ascesa e faranno di voi un innamorato attraente e premuroso. Perciò, se la strada che porta al romanticismo è stata ultimamente un po' sconnessa, ora potete avviarvi verso un nuovo cammino e migliorare la vostra sfera sentimentale. Se siete single, supererete quei piccoli momenti di difficoltà che ognuno prova quando si prepara a confrontarsi con chi si ama e incanterete la persona che desta il vostro interesse. Consultate il vostro oroscopo per scoprire se c'è compatibilità tra il vostro segno zodiacale e quello di colui o colei che vi sta accanto. Che cosa state aspettando? L'amore è un gioco tutto da scoprire.Nei primi giorni di giugno l'attività lavorativa potrebbe presentare un aspetto piuttosto critico. È probabile che abbiate delle discussioni con i colleghi e/o i superiori ma per fortuna dopo la prima settimana regnerà l'armonia. Voi nativi Ariete ben sapete quanto valete, perciò, le opinioni degli altri su di voi o sulle vostre azioni non vi pesano più di tanto. E, poiché in genere non mostrate rancore, ma agite semplicemente con assoluta indifferenza, la vostra autostima e il vostro atteggiamento positivo nei confronti della vita sono i talenti che vi spingeranno al successo.Il vostro livello di forma fisica non desterà particolari pensieri, ma dovrete stare attenti ed evitare bevande gassate e cibi fritti, perché con Plutone retrogrado in transito nella vostra area del benessere, potrebbe sopraggiungere un problema di digestione. In questo caso sarà meglio prendere delle precauzioni. Il vostro astrologo suggerisce di bilanciare la dieta seguendo i consigli del vostro dietologo di fiducia, oltre a camminare regolarmente o facendo un adeguato esercizio fisico.I vostri giorni fortunati del mese, sono: domenica 2, venerdì 14 e domenica 30 giugno 2024.