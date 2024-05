Oroscopo giugno 2024 Acquario 🏺

Oroscopo del mese di giugno 2024 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

Sole in trigono (Gemelli) - dal 20 in quinconce (Cancro);

Luna nuova il 6 in trigono (Gemelli) - Luna piena il 22 in semisestile (Capricorno);

Mercurio in quadratura (Toro), dal 4 in trigono (Gemelli), dal 18 in quinconce (Cancro);

Venere in trigono (Gemelli), dal 18 in quinconce (Cancro);

Marte in sestile (Ariete), dal 9 in quadratura (Toro);

Giove in trigono (Gemelli);

Saturno in semisestile (Pesci) dal 29 retrogrado;

Urano in quadratura (Toro);

Nettuno in semisestile (Pesci);

Plutone retrogrado in Acquario;

avrete modo di utilizzare in più occasioni il vostro saper fare, soprattutto nei momenti in cui dovrete prendere delle decisioni importanti. L'uso della chiarezza e della logica sarà di vitale importanza nelle situazioni in cui la sola intuizione o il presentimento non basterà . Tutto questo perché Mercurio e poi Marte si troveranno in quadratura alla vostra costellazione e tenderanno a farvi agire in modo impulsivo. Perciò, fate attenzione.Giugno sarà un mese con molte contraddizioni, visto anche il transito di Mercurio che formerà dapprima una quadratura, poi un trigono e, quindi, un quinconce con il vostro segno, mentre Venere presto si congiungerà al Sole in quinconce. È facile prevedere che nei prossimi giorni ci sarà un sensibile cambiamento nella vostra sfera affettiva. Emotività e indifferenza formeranno un duetto difficile da separare. Per fortuna, dopo la terza settimana, con la Luna piena in semisestile, l'armonia governerà nella vostra vita. Sentirete che la vostra famiglia vi ama e vi sostiene, così come gli amici i quali vi aiuteranno nei vostri progetti. Se avete ancora il cuore libero, questo è un buon periodo per iniziare nuove avventure, ma anche e soprattutto un momento importante per la ricerca del partner ideale. Le opportunità non smetteranno di presentarsi fino a quando non troverete la persona con cui condividerete il vostro percorso di vita.Sebbene ci saranno degli ostacoli sul vostro cammino per buona parte del mese, dovuti soprattutto agli influssi dissonanti di Saturno che si avvia in retrogradazione, questo non significa che giugno 2024 non sarà un buon mese per le attività in generale. In verità , avrete un ottimo successo in ogni attività che intraprenderete. Riuscirete a mettere in pratica le vostre idee, grazie anche ai cambiamenti di rotta astrale di Mercurio che compenserà in parte questa situazione consentendo di ottenere buoni risultati di successo. Anche Nettuno sarà un prezioso alleato. Perciò, mettete in campo tutte le vostre energie utilizzando gli strumenti giusti e la formazione professionale necessaria per beneficiare di questi transiti potenzialmente redditizi.La vostra natura sregolata non vi fa avere un'idea chiara delle trasgressioni cui a volte sottoponete il vostro corpo. Marte è contro di voi e quando questo pianeta si trova in quadratura, il più delle volte può creare situazioni di pericolo abbastanza serie. Perciò, durante il mese di giugno sarà necessario mettere in ordine le vostre priorità . Iniziate con una dieta sana per evitare malesseri e trovate il tempo necessario per riposare.I vostri giorni fortunati del mese, sono: giovedì 6, domenica 16 e mercoledì 26 giugno 2024.