Gatto e topo in società

Fratelli Grimm

, rappresentano un modo costruttivo per insegnare ai più piccoli il giusto comportamento e le buone abitudini, soprattutto a quei bambini che sono nel loro periodo formativo e hanno bisogno di essere educati con buoni valori che li renda idonei alla vita di società e alla famiglia.del gatto e del topo che costituiscono una società, è rivolta a chiunque desideri leggere ai propri figli una storia contenente una lezione morale. In questa fiaba, due animali, che per antonomasia sono nemici, decidono di vivere insieme e condividere la stessa casa. Tuttavia, il gatto ha ben altri piani e, per soddisfare la sua ingordigia, ingannerà il topo.un gatto che fece amicizia con un topo. Gli giurò così tanto affetto che il topolino accettò di vivere con lui.", disse il gatto. ", i due nuovi amici comprarono un vasetto di strutto. Ma dove conservarlo? Dopo averci pensato, il gatto disse: ", con la promessa di dividerlo più in là in parti uguali. Ma non passò molto tempo che il gatto sentì una voglia matta del lardo e disse al topo: ", era tutta una bugia. Il gatto entrò in chiesa e andò dritto verso il barattolo di strutto, quindi, cominciò a leccarlo finché consumò tutto lo strato superiore. Dopodiché, salì sul tetto e si sdraiò al sole. Al tramonto tornò a casa." Chiese il topo.", rispose il gatto." Chiese ancora il topo.", ribatté il gatto." Esclamò il topo., il gatto ebbe di nuovo voglia di lardo e chiese al topo di occuparsi della casa perché era stato nuovamente nominato padrino. Corse in chiesa, mangiò metà del contenuto del vasetto e quella notte stessa tornò a casa." chiese il topo.", disse il gatto." Esclamò il topo: "."venne di nuovo l'acquolina in bocca pensando allo strutto. Disse al topo che gli avevano chiesto nuovamente di fare da padrino e questa volta il nascituro era un gattino tutto nero e solo le zampe bianche. Durante l'assenza, invece, il furbone mangiò il resto del contenuto del vasetto., il gatto disse al topo: "", rispose il topo.e il cibo cominciò a scarseggiare. Il topo si ricordò della riserva di grasso.", disse al gatto.i due amici arrivarono al nascondiglio, il contenitore era vuoto.", disse il topo: "" Lo interruppe, urlando, il gatto. "il povero topo terminò il suo sfogo, dicendo: "", il gatto lo inghiottì.