Zeus e il cammello

Esopo

i cui protagonisti sono Zeus, un cammello e un toro, l'autore greco ci invita a comprendere che l'invidia non è mai una buona consigliera. Quando vogliamo migliorare in qualcosa, dobbiamo agire mettendoci impegno e con l'aspirazione di progredire, non perché ce l'ha il nostro vicino., quando gli animali potevano comunicare con gli dei, viveva un cammello che ogni giorno osservava con invidia le magnifiche corna di un toro, desiderando di averne un paio identiche per sé. Stanco del proprio aspetto e convinto che le protuberanze gli avrebbero conferito un aspetto più nobile e rispettabile, intraprese il viaggio verso l'Olimpo, dove presentò la sua richiesta a Zeus, il re degli dei., il cammello espresse così il suo desiderio: "".dalla richiesta del cammello, Zeus reagì con indignazione, dicendo: ", Zeus non solo rifiutò la richiesta del cammello ma come punizione per la sua ingratitudine gli tagliò parte delle sue orecchie.