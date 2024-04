Oroscopo maggio 2024 Vergine 🙎‍♀️

Oroscopo del mese di maggio 2024 per il segno Vergine 🙎‍♀️

(23 agosto ~ 22 settembre)

Sole in trigono (Toro), dal 20 in quadratura (Gemelli);

Luna nuova il 8 in quadratura (Gemelli) - Luna piena il 23 in quadratura (Sagittario);

Mercurio in quinconce (Ariete) dal 15 in trigono (Toro);

Venere in trigono (Toro) dal 23 in quadratura (Gemelli);

Marte in quinconce (Ariete);

Giove in trigono (Toro) dal 25 in quadratura (Gemelli);

Saturno in opposizione (Pesci);

Urano in trigono (Toro);

Nettuno in opposizione (Pesci);

Plutone in quinconce (Acquario) dal 2 retrogrado.

sarà un periodo positivo e l'inizio di alcune trasformazioni, e non solo, perché le stelle annunciano nell'aria un forte desiderio di vivere momenti di tenerezza insieme alle persone che amate. Per voi inizia una svolta molto favorevole che sarà fonte di gioia e benessere. Adesso più che mai avrete voglia di mettervi in gioco. Il desiderio di impegnarvi comincerà a svegliarsi dentro di voi. Se sentite che vi batte forte il cuore, dovrete solo avere coraggio e credere nella felicità.Per molti innamorati della Vergine, maggio sarà un mese un po' particolare. Quelli di voi che non hanno mai perso l'abitudine di andare a caccia di avventure, nelle prossime settimane saranno incoraggiati a vivere qualche scappatella. Gli incontri si moltiplicheranno e voi farete fatica a resistere alle tentazioni. Ricordate, però, che la persona amata potrebbe stancarsi di essere indulgente con voi. Se vi ha dato un ultimatum, le stelle consigliano di prenderlo sul serio. Se siete single, presto la vostra vita sentimentale sarà posta sotto l'insegna dell'amore. Gli influssi trigoni di Venere saranno più efficaci di quelli opposti di Saturno, che finalmente smetterà di procurarvi problemi. Se incontrate il tipo o la tipa che vi fa battere forte il cuore, non abbiate paura. Prendete a piene mani il coraggio di credere nella felicità e lanciatevi senza esitazione.Cercate di raccogliere le vostre forze e concentratevi verso un cambiamento produttivo della vostra condizione lavorativa e/o professionale, perché non c'è dubbio che a maggio sarete in grado di portare a termine molti dei vostri obiettivi. Per crescere nella vostra carriera potrete beneficiare dell'appoggio prima di Giove e dopo di Mercurio, che vi sosterranno in questo momento di particolare fortuna. Il buon Giove saprà aumentare l'intuizione e la vostra ambizione, mentre Mercurio risveglierà in voi il desiderio del successo e del guadagno. Sarà meglio che vi muoviate in fretta, perché questa circostanza vantaggiosa non durerà a lungo.Grazie ai favori di Marte, il pianeta dell'energia, vi sarà garantito un certo dinamismo. Tuttavia, sarà meglio non compiere troppi sforzi, altrimenti potreste soffrirne le conseguenze. Fate attenzione ai disturbi associati all'ansia. Se volete fare affidamento su una buona resistenza fisica, allora bisognerà iniziare un'attività sportiva. Sono da evitare sport troppo intensi, mentre gli esercizi che vi rilassano fisicamente e mentalmente avranno effetti benefici.I vostri giorni fortunati del mese, sono: giovedì 2, domenica 12 e mercoledì 22 maggio 2024.