Oroscopo maggio 2024 Sagittario 🏹

Oroscopo del mese di maggio 2024 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

Sole in quinconce (Toro), dal 20 in opposizione (Gemelli);

Luna nuova il 8 in opposizione (Gemelli) - Luna piena il 23 in Sagittario;

Mercurio in trigono (Ariete) dal 15 in quinconce (Toro);

Venere in quinconce (Toro) dal 23 in opposizione (Gemelli);

Marte in trigono (Ariete);

Giove in quinconce (Toro) dal 25 in opposizione (Gemelli);

Saturno in quadratura (Pesci);

Urano in quinconce (Toro);

Nettuno in quadratura (Pesci);

Plutone in sestile (Acquario) dal 2 retrogrado.

ci sono splendide previsioni per molti appartenenti al segno zodiacale del Sagittario, grazie soprattutto a Venere, Marte e Giove, tutti e tre in ottimo aspetto alla vostra Casa astrologica, in particolare nella prima quindicina. La fortuna non tarderà . Avrete molti motivi per essere felici. Di sicuro, troverete le risposte ai problemi finora rimasti senza una soluzione.Il Sole, Venere e Giove vi terranno sotto la loro protezione per buona parte del mese di maggio. Perciò, voi del Sagittario non avrete proprio nulla di cui preoccuparvi, perché tutti e tre questi pianeti stanno per accendere la miccia di coloratissimi fuochi d'artificio. Avrete un periodo di fortuna in amore, proprio quando vi aspettavate il contrario. Molte delle difficoltà che vi hanno ostacolato, scompariranno inaspettatamente, ma la verità è che troverete uno scenario migliore del previsto. Se siete già impegnati in una relazione amorosa, attraverserete una fase di tenerezza che non vi scorderete tanto facilmente. Se vivete da soli, Cupido vi farà omaggio di un regalo con un memorabile incontro. La disponibilità e la spontaneità di cui solitamente disponete, saranno le armi migliori che non lasceranno nessuno indifferente.Con la benedizione di alcune tra le stelle più autorevoli, come il Sole, Venere, Marte, Giove e Plutone, entrambi favorevoli al vostro settore della carriera e del lavoro, vi sarà più facile prendere decisioni importanti e sarete più sicuri di voi stessi. La fiducia e l'energia saranno le vostre armi migliori. Non esitate a far conoscere le vostre idee, anche se vi sembrano troppo innovative. Prestate attenzione soltanto ai blocchi di Saturno la cui quadratura può rendervi nervosi e impacciati con i vostri colleghi. Non dite tutto quello che pensate senza prima riflettere, potreste sbagliarvi o offendere qualcuno che potrebbe poi ostacolarvi nella carriera. Questo è un buon momento se volete fare un viaggio o magari ricevere una persona cara che viene da lontano.Con l'appoggio di Marte, portatore di forza e vigore, la vostra vitalità sarà eccellente. L'unico problema per voi è che sarete tentati a sprecarla. Alcune tensioni alla fine del mese potrebbero rendervi alquanto suscettibili. Se avete difficoltà a rilassarvi, o dormite male, l'astrologo Jennaro consiglia di evitare tensioni e affaticamento. Alcune terapie di rilassamento, come l'agopuntura, possono aiutarvi a ritrovare il giusto equilibrio.I vostri giorni fortunati del mese, sono: mercoledì 1, domenica 12 e lunedì 27 maggio 2024.