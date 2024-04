Oroscopo maggio 2024 Cancro 🦀

Oroscopo del mese di maggio 2024 per il segno Cancro 🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

Sole in sestile (Toro), dal 20 in semisestile (Gemelli);

Luna nuova il 8 in semisestile (Gemelli) - Luna piena il 23 in quinconce (Sagittario);

Mercurio in quadratura (Ariete) dal 15 in sestile (Toro);

Venere in sestile (Toro) dal 23 in semisestile (Gemelli);

Marte in quadratura (Ariete);

Giove in sestile (Toro) dal 25 in semisestile (Gemelli);

Saturno in trigono (Pesci);

Urano in sestile (Toro);

Nettuno in trigono (Pesci);

Plutone in quinconce (Acquario) dal 2 retrogrado.

l'arrivo del mese di maggio comincerete a notare che tutto tornerà al suo posto. Finalmente le cose inizieranno ad andare bene. Questo succederà perché il Sole, Giove, Venere e Urano si troveranno in sestile alla vostra costellazione. Sarà un momento molto speciale per voi nativi del Cancro, soprattutto dopo la seconda settimana, quando Venere, il pianeta della bellezza sarà più vicino alla vostra area zodiacale. Da quel momento in poi riceverete un po' di benessere.A maggio sarete molto fortunati in tema sentimentale. La vostra vita affettiva vi porterà alcune sorprese. Nel secondo mercoledì ci sarà la Luna Nuova in semisestile armonico al vostro segno, che vi canterà soavi melodie d'amore. Fate solo attenzione al moto retrogrado di Plutone che non vi renderà le cose facili. Ci sarà un po' di brio nella vostra vita amorosa. Perciò, non stupitevi se qualche fantasma del vostro passato amoroso farà la sua apparizione. Per fortuna, Nettuno è in trigono al vostro settore planetario dei sogni e continuerà a portare avanti fantastiche illusioni. Riassumendo, questo periodo sarà vissuto all'insegna del romanticismo e della creatività . Se siete single e avete da poco conosciuto una persona che vi attrae, farete bene a impegnarvi di più con lui o con lei.Saturno in trigono al Cancro si farà sentire con tutta la sua potenza in questo periodo. Non vi dovete preoccupare, perché la sua tendenza attuale è molto benefica. Perciò, anche se in un primo momento potreste trovarvi in difficoltà , cercate di mantenere la fiducia. Ci sono buone possibilità in vista, come una proposta di promozione o un cambiamento di sede. Forse alcuni di voi potrebbero sentirsi insoddisfatti. Sentirete di essere vittima di qualche ingiustizia. Niente paura. Ben presto troverete una sistemazione migliore di quella che avete lasciato. Nel peggiore dei casi potrete rifiutare e trovare rapidamente un lavoro più interessante.Nelle giornate di maggio il vostro settore della salute sarà ben difeso dalle stelle. Sarete protetti dai rischi. Avrete un'ottima forma fisica, sicuramente più tonica del mese scorso. Se c'è stata qualche comparsa di stanchezza, riuscirete a recuperare rapidamente. Nel caso siate sofferenti da lungo tempo per qualche malessere, ora il trattamento sarà più efficace. Ricordatevi che il sonno è il rimedio migliore poiché ricarica le energie e vi fa rimanere in buona forma.I vostri giorni fortunati del mese, sono: mercoledì 1, domenica 12 e venerdì 31 maggio 2024.