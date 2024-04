Le lumache

Esopo

sono racconti brevi che cercano di trasmettere un insegnamento morale attraverso personaggi che solitamente sono animali. In questa favola dal titolo "", l'autore greco ha voluto affrontare il concetto della "", cioè, come in alcuni casi la nostra percezione possa portarci a interpretazioni del tutto sbagliate.di una piccola fattoria, il figlio di un contadino trovò diverse lumache. Dopo averne raccolto un bel po', il giovanotto accese un fuoco e si divertì ad arrostire le povere chiocciole. Udendo lo stridio che quelle emettevano mentre rosolavano tra le fiamme, pensò che stessero cantando nonostante si trovassero in quella brutta situazione. Adirato da tutto ciò, disse: "che il ragazzo non aveva capito è che quei sibili non erano dovuti alla gioia, ma al supplizio del fuoco.È fondamentale evitare di trarre conclusioni affrettate se vogliamo comprendere le situazioni nel loro complesso. Solo una corretta riflessione può salvarci dalle incomprensioni.