Gambe gonfie in gravidanza: ecco come risolvere

Le donne in gravidanza spesso lamentano un sintomo fastidioso e comune, soprattutto nel terzo trimestre:, una condizione che deriva da una combinazione di fattori meccanici e ormonali.Il flusso sanguigno, infatti, aumenta per fornire nutrimento al bambino in crescita e, nel mentre, la pressione dell'utero comprime le vene: ciòe causa quindi gonfiore e sensazione di pesantezza.Anche il, l’ormone tipico della gravidanza, è colpevole di questa condizione in quanto rende le pareti dei vasi sanguigni meno toniche e più permeabili, contribuendo alla fuoriuscita di liquidi nei tessuti circostanti e aggravando il problema.Fortunatamente, esistono diverse strategie per alleviare il disagio delle gambe gonfie in gravidanza, tra cui l'uso delle calze elastiche a compressione graduata , una delle soluzioni più efficaci.Prima di tutto, per risolvere questa fastidiosa condizione, è bene preoccuparsi del proprio stile di vita, assumendo unae facendo adeguatoFin dai primi mesi di gestazione,durante il riposo può favorire il drenaggio linfatico e alleviare la pressione sulle vene, aiutando il sangue a raggiungere il cuore grazie alla forza di gravità.Ciò può essere eseguitoa livello dei piedi, così da migliorare il comfort durante il sonno, oppure dedicando alcuni minuti durante il giorno a questa semplice pratica.L'adozione di un'attività fisica regolare, sempre, è altresì fondamentale per stimolare la circolazione.a passo moderato,sulla cyclette edper i piedi e le caviglie possono quindi contribuire a mantenere attivi i muscoli delle gambe e migliorare il flusso sanguigno.Parallelamente all'esercizio fisico, seguire unaè cruciale per favorire la salute vascolare e ridurre l'infiammazione: è quindi fondamentale limitare il consumo di zuccheri e grassi, privilegiandocome cereali integrali, frutta, verdura e legumi secchi.Tra i rimedi più efficaci per affrontare il gonfiore e l'edema alle gambe durante la gravidanza, lerappresentano un valido supporto.Questi indumenti terapeutici sono ampiamente utilizzati per migliorare il flusso sanguigno venoso e ridurre i sintomi associati all'insufficienza venosa, come appunto il gonfiore e la sensazione di pesantezza alle gambe.Il loro funzionamento è dovuto al design specifico, che permette di applicare una, con maggiore compressione nella zona della caviglia e una diminuzione progressiva verso il ginocchio o la coscia: un sistema che favorisce la circolazione.Non solo per il gonfiore, ma questi strumenti sono molto utili anche per ridurre il problema delle, altrettanto presenti durante la gravidanza. Il consiglio è quello di, prima che il gonfiore si manifesti pienamente.È importante, se si vuole far uso di questi strumenti,, che saprà indicare le soluzioni più indicate in riferimento alla propria situazione e a se stesse.Infine, è bene sapere che esistono diversi tipi di calze a compressione graduata. Per scegliere quella più adatta, è necessarioche si vuole applicare.Le calze devono, infatti, fornire un sostegno adeguatoo causare disagio, ed è per questo che è bene consultare un professionista prima del loro acquisto.