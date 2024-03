Oroscopo aprile 2024 Toro 🐂

Oroscopo del mese di aprile 2024 per il segno Toro 🐂

(20 aprile ~ 20 maggio)

Sole in semisestile (Ariete), dal 19 nel segno (Toro);

Luna nuova il 8 in semisestile (Ariete) - Luna piena il 24 in opposizione (Scorpione);

Mercurio in semisestile (Ariete) dal 1 al 25 retrogrado;

Venere in sestile (Pesci) dal 5 in semisestile (Ariete) dal 29 nel segno (Toro);

Marte in sestile (Pesci) dal 30 in semisestile (Ariete);

Giove nel segno (Toro);

Saturno in sestile (Pesci);

Urano nel segno (Toro);

Nettuno in sestile (Pesci);

Plutone in quadrato (Acquario).

si prospettano circostanze piuttosto favorevoli sebbene alcune incertezze potrebbero sopraggiungere e causarvi fastidiosi contrattempi. In ogni caso, sarà un momento importante per stabilire le vostre priorità . Approfittate di queste giornate primaverili per dimostrare alla persona che avete accanto l'affetto che provate per lui o lei. Usate tutta la vostra creatività per mantenere viva la fiamma dei sentimenti.Se siete sposati o conviventi, Venere vi farà vivere dei bei momenti pieni di tenerezza soprattutto nelle prime due settimane del mese di aprile. Avrete un buon dialogo con la persona che amate e tra voi si instaurerà un clima sereno e gioioso. Nella successiva quindicina le cose cambieranno e per voi comincerà una fase affettiva piuttosto burrascosa, specialmente nella terza settimana, quando la disarmonia di Saturno si farà più soffocante. Alla fine del mese, con il transito del vostro pianeta governatore nel segno, arriverà il momento di prendere alcune decisioni importanti che vi permetteranno di ripartire con il piede giusto. Per i giovani Toro ancora single, in questo periodo ci potrebbe essere un incontro molto importante e la possibilità di instaurare una relazione affettiva per poi proseguire fino al matrimonio.Gli influssi armonici di Giove combinati con quelli di Urano, vi consentiranno di fare scintille nelle vostre attività lavorative. Questi due potenti pianeti dello zodiaco vi aiuteranno a soddisfare le vostre ambizioni professionali e di carriera favorendo il successo come risposta ai vostri sforzi. Sarete determinati nel superare gli ostacoli nonostante tutte le difficoltà . Con l'appoggio del pianeta della fortuna al vostro fianco, vi arriveranno delle proposte interessanti e, sebbene per alcune esse vi sembrerà che vadano verso una direzione che non vi soddisfa, sarà bene esaminarle attentamente prima di rifiutarle.In questo periodo noterete un considerevole miglioramento sul piano del benessere. Una crescente resistenza alle malattie vi aiuterà a rimuovere alcune allergie che vi hanno afflitto in questi ultimi tempi. Grazie al sostegno del Sole, riuscirete a trovare un migliore equilibrio fisico ma, sopratutto, rileverete un beneficio a livello psicologico. Dovrete solo assicurarvi di rispettare uno stile di vita sano. Ciò consentirà alla vostra salute di rimanere su un buon livello. Cercate di dormire di più, questo vi eviterà di cadere in uno stato di abbattimento dovuto alle tensioni di questo periodo.I vostri giorni fortunati del mese, sono: domenica 7, venerdì 19 e lunedì 29 aprile 2024.