La storia di Zanna Bianca in breve

è la storia scritta dadi un lupo mezzo cane cresciuto nel selvaggio e montuoso Yukon. Sin da cucciolo Zanna Bianca impara le dure leggi della natura, lotta per la sopravvivenza ed è costretto a combattere. Salvato da, un uomo gentile e affettuoso, si trasferirà in California, dove conoscerà il mondo umano, sperimentando crudeltà e sfruttamento ma anche affetto e lealtà. La trama del romanzo evidenzia temi come la sopravvivenza, l'adattamento, l'addomesticamento e il conflitto tra la natura selvaggia e quella civilizzata.del libro narra di due cercatori d'oro, Bill e Henry, che tentano di tornare a casa su una slitta trainata da cani. Nell'attraversare il fiume Yukon, sono inseguiti e braccati da un branco di lupi affamati. Uno dei lupi è Kiche, la madre di Zanna Bianca, per metà lupo e l'altra metà cane. Bill e i cani saranno sbranati dai lupi, mentre Henry riuscirà a salvarsi.è descritta la nascita di Zanna Bianca e la sua infanzia in una grotta con sua madre e suo padre, un vecchio lupo, cieco da un occhio, soprannominato "" (). Qui Zanna Bianca apprenderà le leggi della natura e affronterà i primi pericoli, tra cui la lince che ha ucciso suo padre e i suoi fratelli., alcuni indigeni riconoscono Kiche, ricordandosi di quando era scappata dal villaggio, e la catturano assieme a suo figlio. Così, Zanna Bianca cresce tra gli umani, ma non è accettato dagli altri cani, soprattutto da Lip-Lip, che lo perseguita costantemente. Zanna Bianca diventa solitario e aggressivo e rispetta solo il suo padrone, Castoro Grigio, che lo tratta con durezza.racconta di come Zanna Bianca fu venduto da Castoro Grigio a un uomo bianco chiamato Beauty Smith (). Zanna Bianca subisce molti maltrattamenti da parte del suo nuovo proprietario, che, per guadagnare denaro, lo costringe a combattere contro altri cani e animali selvaggi. Zanna Bianca diventa sempre più feroce, poiché conosce solo odio e paura.descrive la liberazione di Zanna Bianca da parte di Weedon Scott, un facoltoso ingegnere che si trova per caso ad assistere a uno dei suoi combattimenti e ha pietà di lui. Scott gli offre la sua amicizia e il suo affetto e lo porta con sé a San Francisco. In California Zanna Bianca si adatta a una nuova vita in una realtà umana e civilizzata., sebbene debba superare alcuni ostacoli, tra i quali l'avversione di Collie, un cane da pastore che inizialmente lo disprezza per la sua origine selvaggia, Zanna Bianca diventa un cane fedele e gioioso, affezionato al suo padrone e alla sua famiglia.