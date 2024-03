Il mercante e l'asino

Anonimo

, tutti noi, nella nostra vita quotidiana, facciamo uso di giudizi di valore. Ci sono persone capaci di giudicare gli altri alla velocità della luce. Senza pietà e senza possibilità di appello. Sono guidati da uno sguardo cieco e da un cuore vuoto, senza un minimo di empatia. Sono persone che giudicano facilmente e rapidamente.caricò con due sacchi di grano il suo asino e con lui si avviò verso il mercato per venderli. A un certo punto, stanchi per il lungo cammino, i due si riposarono all'ombra di un albero. Quando l'uomo si svegliò dal sonnellino, si accorse che il suo asino era sparito. Angosciato, cominciò a cercarlo ovunque.lungo la strada per il mercato, l'uomo incontrò un ragazzo e gli domandò se aveva visto il suo asino. A sua volta, il ragazzo gli chiese se l'asino che stava cercando fosse cieco dell'occhio sinistro, zoppo del piede destro e, infine, se trasportava un carico di grano., l'uomo ribatté: "" Il ragazzo rispose che non aveva visto l'asino, al che l'uomo si arrabbiò molto, andò dal capo del villaggio e chiese una dura punizione per quel piccolo impostore.chiese al giovane: "".capì l'intelligenza del ragazzo e lo discolpò dalle accuse ingiuste di quell'uomo.