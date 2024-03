I migliori proverbi turchi tradotti in italiano

, le mode, le tradizioni, gli usi e i costumi, le ricette, e anche i proverbi. Questi ultimi contengono brevi frasi solitamente utilizzate per comprendere concetti o per rendere una spiegazione diversa dal solito., una raccolta composta da alcuni tra i migliori proverbi e detti più popolari della Turchia, con traduzione in italiano, che contengono significati profondi sugli eventi della natura o sul comportamento delle persone.Un uomo che sta annegando si aggrapperà anche al suo peggior nemico.Le qualità di una persona non possono essere migliorate da decorazioni o aggiunte esterne.Questo proverbio indica una persona che si comporta in modo corretto e onesto nonostante i suoi problemi.Spendendo i soldi messi da parte, prima o poi finiranno.Le persone che fanno il bene riceveranno del bene in cambio.Le persone che s'infuriano all'improvviso potrebbero pentirsene in seguito.Non possiamo sapere cosa accadrà domani.Ci sono persone cattive a cui puoi fare tutto il bene possibile ma essi ti risponderanno comunque con il male.Nulla avviene semplicemente dicendo o esprimendo qualcosa. Bisogna agire per ottenere risultati concreti.Chi è abituato a mantenere la parola data, pur di pagare un debito è disposto a soffrire la fame.Una persona che non condivide i suoi problemi, nessuno cercherà di aiutarla a trovare una soluzione.Una persona a stomaco vuoto cadrà a terra per la debolezza - Una persona senza competenze non potrà avere successo.Chi commette qualcosa di brutto sa già cosa dire o dove nascondersi per evitare la punizione.L'importanza o il valore di qualcosa o qualcuno lo si apprezza nel momento del bisogno.Secondo questo proverbio turco, essere affamati è peggio che essere folli.La persona che ha già superato delle difficoltà può affrontare qualsiasi situazione, anche estrema.Lo diceva il capitano della nave a un commerciante di formaggi di Istanbul che non voleva pagare in anticipo il trasporto.Ogni cosa si sviluppa nell'ambiente più favorevole per se stessa.Ciò che rende piacevole e gradevole una persona sono le sue qualità e virtù.Il risultato finale della pazienza è la liberazione dai problemi.È meglio riempirsi la bocca di cibo e non di parole grosse che superano le nostre capacità.Un comportamento troppo frettoloso di solito porta a conseguenze disastrose - La fretta non è mai una buona consigliera.Chi si aspetta di ottenere qualcosa senza alcuno sforzo nutre false speranze.Tra le cose belle si possono nascondere piccole seccature.Quando si acquista qualcosa di nuovo, quello vecchio non dovrebbe essere buttato via immediatamente.Il carattere di una persona rimane sempre lo stesso, con i suoi pregi e i difetti.Si è ricompensati per ciò che si fa nella vita.Affidare un incarico a principianti o incompetenti si finisce per avere un lavoro a metà o malfatto.Accumulando piccole cose un poco alla volta, col tempo diventano enormi.Qualunque abitudine abbia una persona, continuerà allo stesso modo e nessuno potrà cambiarla.