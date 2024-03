Morale della favola: Molto spesso la vanità porta le persone a subire terribili delusioni, proprio come in questo caso che segue.

Ermes e lo scultore

Esopo

, dal titolo "", si riferisce a quelle persone vanitose che si proclamano messaggeri della più grande bellezza possibile, sentendosi meritevoli di amore, onore e gloria, ma che non valgono nulla secondo gli altri.voleva sapere quanto gli uomini lo stimassero e lo venerassero. Fu così che dopo aver assunto la forma umana, comparve nella bottega di uno scultore. Là vide una statua che raffigurava Zeus, il re degli dei, e chiese al maestro: "". Replicò lo scultore.rise e chiese ancora: "" L'altro rispose che costava un po' di più.Ermes notò la sua statua e pensò che, poiché era il messaggero degli dei e benefattore di entrate in denaro, le persone dovessero apprezzarlo in modo particolare, quindi, indicando la statua di Ermes, chiese: "", rispose l'artista, esclamando: ", una grande delusione anche per me riguardo a Mercurio (). Non che sia il mio dio preferito, ma ho sempre pensato che fosse più intelligente che vanitoso.