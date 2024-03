Come reagiscono i segni zodiacali al ritorno di un ex

, dopo una rottura, è quando ci rendiamo conto che la persona con cui abbiamo condiviso una parte della nostra vita è andata via. Ora, che tu sia quello che l'ha scaricato oppure quello che è stato messo alla porta, l'astrologia dimostra ancora una volta di avere tutte le risposte e di indovinare il tuo comportamento qualora qualcuno che hai amato in passato si dovesse inaspettatamente ripresentare alla tua porta.se un vecchio amore, dopo che ti ha spezzato il cuore e ti ha fatto soffrire, decidesse improvvisamente di riapparire nella tua vita?ti mandasse un messaggio qualche mese dopo la rottura o anche dopo un anno, quale sarebbe la tua reazione?, dopo una rottura, chiedersi se la relazione è finita per sempre o se ci sia almeno una possibilità per una riconciliazione. In questo senso, le stelle possono aiutarti dandoti alcuni indizi affinché tu ti faccia un'idea su come reagiresti nel momento in cui incontrassi la persona che per un po' ha vissuto con te, e poi, dopo che non si è fatta più vedere per un certo tempo, si è reso conto di cosa ha perso.: Per te è inaccettabile che un ex innamorato/a ritorni all'improvviso nella tua vita. Non ha importanza il motivo per cui è finita la relazione, perché in ogni caso significa che non hai più niente da condividere con lui o lei. Gli risponderesti di "" con tono secco e deciso, perfino in modo scortese. Non c'è possibilità nemmeno che rimaniate amici.: Nel momento in cui una vecchia cotta ritorna nella tua vita, rimani disorientato e non sai nemmeno tu come reagire. Per te è proprio strano che lui o lei abbia avuto il coraggio di farsi rivedere dopo averti fatto tanto soffrire, dopo che ti ha accusato di essere troppo geloso e dopo averti fatto ingrassare o deperire a causa del dolore. Sarà difficile che vi rimettiate insieme.: Il fatto che il tuo ex innamorato o l'innamorata riappaia dopo un certo tempo nella tua vita ti fa ridere. Di sicuro non sei sorpreso (). Tuttavia, poiché non sai come gestire questa situazione inaspettata, reagisci rispondendo con un "" senza senso e senza lasciar trasparire le tue emozioni.: Tu sapevi che prima o poi il tuo ex o la tua ex sarebbe tornato/a nella tua vita, perché non ha mai capito veramente se quella relazione ti faceva soffrire o ti rendeva felice. Il tuo sospetto è che prima di ricontattarti, lui o lei abbia cercato di scoprire se sei ancora single o sposato. Di sicuro, prima di dirgli digli ricorderai tutti i suoi errori passati.: Tu non permetti a nessuno di piantarti in asso. E caso mai qualcuno avesse l'ardire di lasciarti e di rinunciare così a una persona straordinaria come te, dovrebbe essere così furbo da non tornare mai più nella tua vita. È difficile che un ex ti contatti di nuovo, anche perché tu l'hai già bloccato su tutti i Social, giacché non merita la tua attenzione.: Si sa che tu non sei una persona particolarmente tenera, e se un amore del passato avesse intenzione di riapparire nella tua vita, dovrebbe essere consapevole che gli ricorderesti tutti i suoi difetti e le mancanze nei tuoi confronti, ma anche nei confronti degli amici comuni. Se riconosce le sue carenze, allora può avere speranza.: Poiché sei una persona estremamente socievole, quando un vecchio amore decide di ritornare nella tua vita, non ti mostri per niente indispettito, anzi, molto probabilmente scegli di essere amichevole, pur senza dargli troppa confidenza. Se ti trovi in un momento di solitudine, non è esclusa una riconciliazione.: Tutti i tuoi ex o le tue ex sanno benissimo che non si libereranno mai di te. Ogni volta che ne avrai l'occasione, ti vendicherai per tutto il male che ti hanno causato. In ogni caso, non sei favorevole alla ripresa di relazioni interrotte. Perciò, se uno di loro dovesse tornare, significa non ha capito nulla di te.: Di sicuro non sei una persona cattiva e nemmeno maliziosa. Se un vecchio amore tornasse, penseresti che non vale la pena di riaccendere una vecchia relazione, sebbene useresti un tono amichevole, inviandogli/le anche le foto del tuo nuovo look. Ma non ti interesserebbe più di tanto, perché per te non può esserci la rinascita di un amore ormai passato.: La tua reazione a un messaggio del tuo ex sarebbe completamente indifferente. Dopotutto, anche quando stavate insieme non eravate fatti l'uno per l'altra. La tua freddezza spingerebbe costui o costei ad allontanarsi di nuovo da te, anche se, in fondo al tuo cuore, vorresti che ci fosse una ripresa. Allora perché non ascolti il tuo cuore?: Non trovi nulla di strano nel fatto che un ex ti mandi dei messaggi o si ripresenti nella tua vita, anche perché nella maggior parte dei casi non se n'è mai andato definitivamente e tra voi è rimasto un legame di amicizia. Non hai problemi a parlare con lui o lei e chiedergli consiglio. Al momento non è possibile ma un giorno potreste anche riconciliarvi.: Poiché sei una persona molto sensibile ed emotiva, rimani attaccato a ogni amore. Quando ti separi, vivi con la speranza che il tuo ex si renda conto di ciò che ha perso e che torni da te. Il pensiero che una vecchia fiamma possa riapparire nella tua vita ti entusiasma. Credi nelle favole, per cui può capitare che qualcuno si approfitti della tua ingenuità.