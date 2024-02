La metafora del carro vuoto

conoscete almeno una persona che non smette mai di mostrare ciò che ha o che parla continuamente di sé. I saggi dicono che nessuno sia più vuoto di chi è pieno di sé. Questo è l'argomento di cui volevo parlarvi con la seguente metafora del carro vuoto. Un po' come il caratteristico rumore dei carrelli vuoti del supermercato che, quando li spingi, le ruote iniziano a traballare e vibrare come se fossero allentate. Viceversa, quando è carico, trasmette una sensazione di pienezza e di silenzio.stava camminando con suo padre quando improvvisamente questi si fermò a una curva della strada. Dopo un breve silenzio, le chiese: "si fermò e drizzò le orecchie. Dopo qualche istante, rispose: "".", ribattè il padre, poi fece questa considerazione: ""." Chiese stupita la ragazza al padre.il genitore rispose: "".e ogni volta che vedeva una persona interrompere una conversazione e parlare troppo di sé o vantarsi di ciò che possedeva, aveva l'impressione di sentire la voce di suo padre che le diceva: "".che ci lascia questa storia è davvero interessante. Chi con leggerezza dà giudizi affrettati su persone o questioni, spesso parla troppo. La sua anima vuota fa scricchiolare l'atmosfera intorno a sé proprio come un carretto vuoto. E strilla, perché manca della cosa più evidente e immediata, la compostezza della verità. Perché la verità infastidisce la sua costante ricerca di soddisfazione personale, e questo non lo sopporta.