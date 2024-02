Il problema

Buddha

un'antica leggenda buddista che contiene un'importante lezione riguardo alla risoluzione dei problemi. Prima di tentare di risolvere una qualsiasi difficoltà, innanzitutto bisogna capire bene qual è il problema, lasciando da parte credenze, apparenze e pregiudizi, poiché una risposta emotiva non è quasi mai la migliore soluzione.questo racconto, il discepolo che è riuscito a risolvere la sfida lanciata dal Maestro, è quello che non si è lasciato trasportare dalle apparenze delle cose ma ha inquadrato il problema al presente e ha reagito in modo proattivo.vecchia storia narra che un giorno, in un monastero situato su una sperduta collina, morì di vecchiaia uno dei guardiani più anziani. Dopo aver eseguito i rituali del caso e salutato il defunto, qualcuno doveva sostituirlo e assumere i suoi doveri. Bisognava trovare il monaco giusto che svolgesse il delicato lavoro di guardiano della comunità.convocò tutti i discepoli del monastero. Nell'aula dove avvenne l'incontro, l'anziano monaco poggiò su un tavolo un vaso di porcellana con una bellissima rosa gialla e disse: "rimasero stupiti guardando quella scena. Che cosa rappresentava quel vaso con una rosa? Quale poteva essere l'enigma nascosto in una bellezza così delicata? Quali fattori o condizioni lo avevano portato ad essere un problema? Ci sono elementi correlati? È possibile che abbiano la stessa origine? Troppe domande…e nessuno dei presenti si faceva avanti. Dopo un po', uno dei discepoli prese coraggio e avanzò. Alzò il suo bastone e con un colpo secco ruppe il vaso. Gli altri discepoli rimasero sbalorditi dall'evento. Il Gran Maestro si fece avanti e disse: "".