Il cane più adatto a ogni segno zodiacale

di un animale domestico spesso dipende dalle preferenze o dai propri bisogni. Perciò, se stai pensando di adottare un cane, ma non sai qual è quello più adatto a te, allora l'astrologia può darti una mano, o almeno può darti un'idea della direzione dove guardare., c'è un compagno a quattro zampe nato a posta per te. Scopri quale tipo di cane corrisponde al tuo segno zodiacale e quali cuccioli si adattano alla tua personalità.L'Ariete è un segno energico e avventuroso che possiede anche straordinarie doti di comando. Pertanto, sarebbe indicato un tipo di cane che rifletta queste sue caratteristiche e che sappia tenere il passo con il suo infinito entusiasmo. Il Dogo argentino potrebbe essere la scelta migliore poiché la sua forza, l'energia e il coraggio si combinano perfettamente con la personalità dell'Ariete.Il Toro è un segno leale e affidabile che preferisce le cose belle della vita, per cui non è un compito difficile scegliere il tipo di cane più adatto a questo segno. La scelta, per ovvi motivi, ricade sul Pitbull. Infatti, oltre alla sviscerata devozione, dimostrata in ogni occasione verso il proprio padrone, il Pitbull condivide la stessa personalità forte, fidata, testarda e ostinata del Toro.Ci sono persone che preferiscono animali domestici calmi e tranquilli, mentre altre si sentono più a loro agio con cani pieni di energia e curiosità. Sicuramente, i Gemelli preferiscono quest'ultimo tipo di cane. Il Labrador sarebbe ideale per loro, poiché è un cane attivo ed energico, sempre pronto a una nuova avventura. È un animale curioso e ama provare cose nuove, proprio come i Gemelli.I nativi del Cancro, si sa, sono orientati alla famiglia. Molti non credono che il Rottweiler sia un cane adatto alla famiglia, in realtà, nonostante la sua ingiusta reputazione, sa essere molto dolce e affettuoso, soprattutto con i bambini. Richiede affetto e abbracci ed è un ottimo cane da guardia, insostituibile per un segno sensibile e bisognoso di protezione come il Cancro.Il Leone è un segno che ha un fascino così intenso che riesce ad ammaliare chiunque, perciò, è chiaro che ha bisogno di un cane che, come lui, o lei, sappia essere una vera star. Ci pensate a quante quante visualizzazioni avrebbe sui Social, un selfie assieme un Mastino tibetano? Insomma, fa d'uopo che il proprietario abbia i tratti simili a questi adorabili "" da compagnia.Non dovrebbe sorprendere il fatto che al segno della Vergine sia stato associato il Border Collie, poiché è un cane molto intelligente e ben addestrato al lavoro. Giacché stiamo parlando di un segno minuzioso, laborioso e determinato, è chiaro che queste persone apprezzino un cane che rifletta i loro valori. Il Border Collie è sicuramente un'ottima scelta per i nati nel segno della Vergine.La Bilancia è uno dei segni più gentili, diplomatici e giusti dello zodiaco. Gli appartenenti a questo segno amano l'equilibrio e l'armonia, motivo per cui trarrebbero beneficio da una relazione semplice e amorevole con un Terranova. Anche se alcune persone hanno paura dei cani di grossa taglia, i Terranova possono rivelarsi più socievoli e affettuosi di molti altri cani più piccoli.Una personalità forte come lo Scorpione ha bisogno di un cane forte. La presenza potente e vigorosa del Dobermann si coniuga perfettamente con il carattere degli Scorpioni, che sono persone carismatiche, sicure di sé e coraggiose, una vera forza della natura. Non esistono cani cattivi, esistono cattivi proprietari. Il Dobermann è un cane turbolento, ma lo Scorpione può sicuramente gestirlo.I nativi Sagittario hanno bisogno di un cane allegro e avventuroso, che non abbia problemi a spostarsi da un posto all'altro e che si adatti in tutti gli ambienti, sia al mare che in montagna. L'Alano è un po' grande, quindi ha bisogno di spazio nella macchina, ma quando il Sagittario decide di partire per la sua prossima avventura, a questo cane non dispiacerà andare a farsi una lunga passeggiata.I Capricorno sono persone instancabili e affidabili. Tendono ad essere riservati e apprezzano molto la disciplina e soprattutto il lavoro. Essi meritano tutto il nostro rispetto e riconoscimento per il loro talento e la professionalità con cui svolgono le proprie attività, proprio come farebbe qualsiasi Pastore tedesco nelle sue mansioni, ad esempio, come cane poliziotto, oppure da accompagnamento, ecc.Il nativi dell'Acquario sono persone originali e stravaganti. Quindi, un cane che si distingue per la sua unicità attirerebbe immediatamente l'attenzione di un Acquario e viceversa. Ebbene, la singolarità del Dalmata consiste nel fatto che alla nascita è completamente bianco. Le macchie compaiono dopo una ventina di giorni circa. Insomma, Acquario e Dalmata costituiscono un ottimo tandem.I Pesci sono fantasiosi, sensibili ed empatici, e ciò consente loro di "" gli altri. Inoltre, i Pesci danno tutto il loro cuore alle persone a cui tengono, per questo motivo, il cane che più si avvicina alle loro caratteristiche è il San Bernardo, conosciuto anche come cane "" grazie alla sua attitudine nel ritrovare e salvare le persone smarrite sulle montagne innevate d'Europa., ci sono moltissimi cani nei rifugi per animali e sceglierne uno può essere complicato, quindi prima di adottarlo devi tenere presente che il cane che sceglierai sarà il tuo fedele amico e compagno per tutti gli anni della sua vita. Se anche tu sei disposto a stare con lui per tutto il tempo, allora sei pronto per l'adozione.