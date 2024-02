Agire o reagire? La teoria dello scarafaggio

a pensare che le nostre azioni siano libere scelte fatte da noi stessi come frutto di una riflessione, ma non è affatto così. In effetti, la stragrande maggioranza delle nostre azioni sono in realtà reazioni guidate dall'emozione.in modo impulsivo a un evento improvviso è qualcosa che facciamo tutti più o meno spesso. Ritardare una risposta per darci il tempo di valutare le possibili scelte, eviterebbe di passare un brutto momento non solo a noi stessi ma anche agli altri. Se riuscissimo a fermarci in quell'istante per incanalare energia, invece di rispondere senza controllo, allora si aprirebbe davanti a noi l'opportunità di agire, cioè, potremmo scegliere l'opzione migliore in quel momento per noi, come in questo caso:mi apprestavo a cenare in un ristorante, quando, improvvisamente, uno scarafaggio volante, arrivato da chissà dove, si è posato sulla spalla di una signora. Apriti cielo! La tizia ha iniziato a urlare per la paura. Con il viso in preda al panico e la voce tremante, ha cominciato a saltare qua e là, cercando disperatamente con entrambe le mani di sbarazzarsi di quel bacherozzo.della donna è stata contagiosa, perché anche le persone intorno a lei sono andate nel panico. Alla fine, la poveretta è riuscita a mandar via lo scarafaggio, ma questo è andato a posare le sue zampe sul signore che stava seduto di fronte, e, quindi, è toccato a lui continuare il "". A un certo punto il cameriere si è precipitato in loro soccorso. Nel parapiglia lo scarafaggio è volato sul cameriere.è rimasto fermo. Senza scomporsi ha osservato il comportamento dell'insetto sulla sua camicia bianca. Quando si è sentito sicuro di sé, l'ha afferrato con le dita e lo ha gettato fuori dalla finestra del ristorante.osservavo divertito la scena, con la mente ho raccolto alcuni pensieri e mi sono chiesto:?"?", cari lettori, preferite reagire prima di agire o agire prima di reagire?