La storia vera di Pocahontas in breve

è un riassunto molto breve della vita di. Una storia affascinante che è cominciata nel sedicesimo secolo, quando ebbe inizio la colonizzazione dell'America. Qui troverai un po' di tutto sulla vita di Pocahontas, della sua relazione cone l'importante ruolo di mediazione che ebbe tra la sua tribù e i primi coloni inglesi. Leggerai anche un breve sunto del suo viaggio in Inghilterra, dell'incontro con i Reali di allora, della sua eredità, nonché della differenza tra il film girato dallae i fatti storici. Perciò, non perderti questa sintesi della vera storia di Pocahontas.Pocahontas era una principessa indiana della tribù dei, figlia prediletta del capo, noto agli inglesi col nome di. Nata nel 1596, viveva con la sua tribù in un territorio che oggi fa parte degli Stati Uniti d'America e, precisamente, dello Stato della Virginia. Il suo vero nome erao Matoaka, ma al villaggio tutti la chiamavano Pocahontas, che in lingua indigena significa "". Pocahontas era cresciuta tra la sua gente, circondata da amorevoli cure. Fin da bambina aveva mostrato d'essere assai intelligente e coraggiosa, mettendosi in vista, diventando un personaggio importante nella sua tribù. Fu, inoltre, la prima della sua gente a convertirsi al cristianesimo.Prima dell'arrivo dei coloni inglesi, Pocahontas viveva insieme agli altri giovani della sua età in modo spensierato e felice. Era una bambina curiosa e allegra, a cui piaceva osservare la natura e imparare nuove cose. Poi, tutto cambiò, quando, il 14 maggio 1607, gli inglesi fondarono la colonia di. I pamunkey videro tutto questo come una minaccia e cominciarono, come si suol dire, a mettersi sul sentiero di guerra. Fu allora che Pocahontas li incoraggiò a prendere una strada diversa, cioè, quella della mediazione.John Smith arrivò a Jamestown nel 1608, ma fu presto catturato dai guerrieri pamunkey. Nel suo racconto, John dirà che Pocahontas intervenne a suo favore, intercedendo per lui, salvandogli la vita. Fu in quel momento che tra i due si instaurò un insolito legame. Gli storici ritengono che si trattasse semplicemente di un'amicizia molto stretta, qualcuno, invece, ha immaginato una storia d'amore tra i due, ma questo non può essere vero, giacché all'epoca dei fatti Pocahontas aveva solo 12 anni. In ogni caso, ciò che mette tutti d'accordo, è che la ragazzina aiutò quest'uomo a stabilire un'intesa con suo padre, il capo Powhatan.Pocahontas divenne, così, una preziosa mediatrice tra Powhatan e i coloni inglesi. Grazie alla sua intelligenza e capacità comunicativa, riuscì a evitare i conflitti e a mantenere per molto tempo la pace nella regione. La nostra eroina aiutò anche gli inglesi durante la carestia in atto tra il 1609 e il 1610, portando loro cibo e provviste di vario genere. Purtroppo, nonostante i suoi sforzi, la tensione tra gli indigeni e coloni non smise di crescere.Nel 1613, Pocahontas fu catturata dalle truppe inglesi e portata a Jamestown come prigioniera. Fu durante la sua detenzione che incontrò John Rolfe, il diplomatico britannico che si innamorò di lei. Nel 1614, John e Pocahontas si sposarono ed ebbero un figlio a cui diedero nome Thomas. Due anni dopo, nel 1616, Pocahontas, John e Thomas si imbarcarono con prua rivolta verso l'Inghilterra, dove, una volta giunti, furono accolti dalla famiglia reale. Pocahontas conquistò gli inglesi con la sua grazia e la bellezza, diventando in poco tempo una vera celebrità alla corte di re Giacomo.Nel 1617, mentre Pocahontas si apprestava, gioiosa, a tornare in America dai suoi familiari, improvvisamente, durante il viaggio, contrasse una brutta malattia che in breve tempo la portò alla morte. Il suo corpo fu tumulato nei sotterranei della chiesa di San Giorgio, a Gravesend, in Inghilterra. Nonostante la sua breve vita (), ha lasciato un'eredità che è durata nel tempo. In effetti, Pocahontas è stata una figura chiave nella storia della colonizzazione americana, il suo coraggio e le sue capacità di mediazione sono ricordati ancora tutt'oggi.Nel film "" prodotto da Walt Disney, ci sono molte libertà creative. Ad esempio, Pocahontas è impersonata da una donna adulta, mentre John Smith è un bel giovane. Nel lungometraggio, tra loro ha luogo una storia d'amore che nella vita reale non è mai accaduta. Nonostante ciò, il film è stato molto apprezzato da grandi e piccini e questo ha contribuito a diffondere la straordinaria storia di Pocahontas.