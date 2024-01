La pecorella smarrita

Significato della parabola

è una storia ispiratrice che mette in evidenza la costante attenzione di Dio per ogni persona che si allontana da Lui. In questo racconto, Gesù narra di un pastore che aveva cento pecore e, poiché una di esse si era persa, ha lasciato le altre 99 pecore nel deserto e si è messo alla ricerca della pecora smarrita finché non l'ha rintracciata. Quando l'ha trovata, se l'è caricata sulle spalle ed è tornato a casa pieno di gioia. All'arrivo, ha chiamato tutti i suoi amici e vicini e ha detto loro: "".siamo portati a riflettere sull'amore incondizionato che il Signore ha per ognuno di noi, soprattutto quando ci allontaniamo da Lui o ci perdiamo lungo la strada. Egli si presenta come un pastore attento, preoccupato per il suo gregge, disposto a sacrificare tutto per salvare anche un solo peccatore.. I presuntuosi farisei non riuscivano a comprendere come il Salvatore potesse mostrarsi così pieno di benevolenza verso i peccatori. Con questa parabola, Gesù risponde ai loro ingiusti mormorii dimostrando quanto sia grande la bontà e la misericordia del Cielo verso quelle persone che si sono allontanate dalla luce., cosa fareste voi se con tanta attenzione aveste messo da parte cento monete e improvvisamente vi accorgete che ne manca una? Sono sicura che accendereste tutte le luci, per poi cominciare a guardare dietro a ogni mobile, quindi, iniziereste a spazzare tutta la casa finché non la trovate. E dopo averla trovata, invitereste tutti gli amici e i vicini, dicendo loro: "".