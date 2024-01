50 proverbi e detti sui gatti

i gatti sono dei meravigliosi compagni, ma quando li ospitiamo in famiglia, possono svolgere un ruolo importante nell'insegnare ai nostri bambini la responsabilità e la cura per gli animali.molte superstizioni e credenze popolari legate alla presenza di questi socievoli, intraprendenti, orgogliosi, giocherelloni, testardi e adulatori felini. Tra l'altro, si dice che se troviamo un pelo bianco sul dorso di un micio nero, ci porterà tanta fortuna.vi presento una raccolta di 50 proverbi, detti e credenze popolari tra i più conosciuti che circolano sul tema dei gatti.Agli occhi di un gatto, ogni cosa appartiene ai gatti.Attenzione alle persone a cui non piacciono i gatti.Avere sette spiriti come i gatti.Cadere sempre con i quattro piedi per terra come i gatti.Chi ama i gatti in gioventù, li amerà anche in vecchiaia.Chi corre dietro a due gatti non ne prende nessuno.Chi nasce dal gatto mangia topi.Chi non ama i gatti sarà portato al cimitero sotto la pioggia.Chi non ha il cane va a caccia con il gatto.Chi non ha un gatto dovrebbe adottarne uno.Chi sente starnutire un gatto avrà molta fortuna.Com'è il padrone, così è il gatto.Comprare la gatta nel sacco è come acquistare a scatola chiusa.Dai un ordine al gatto e quello ti mostrerà la coda.Di notte tutti i gatti sono grigi.Dimmi quali gatti scegli e ti dirò chi sei.È meglio nutrire un gatto che sfamare molti topi.Fare le fusa come i gatti.Felice è la casa con almeno un gatto.Gatto che miagola non è un buon cacciatore.Gatto sazio non cattura topi.I gatti amano i pesci, ma odiano bagnarsi i piedi.I gatti chiedono miagolando e mangiano ringhiando.I sogni di un gatto sono pieni di topi.Il cane per l'uomo, il gatto per la donna.Il gatto cambia il pelo, ma non il suo carattere.Il gatto con i guanti non acchiappa i topi.Il gatto del vicino ha sempre il pelo più lucido.Il gatto è bravo quando non graffia.Il gatto ha 7 vite, l'uomo ha la vita di sette gatti.Il posto migliore della casa è dove dorme il gatto.La casa che non ha gatti ha molti topi.La curiosità uccise il gatto.La fortuna arride a chi fa amicizia con gatti strani.L'avaro educa il gatto ad essere ladro.Né gatti né cani in casa di cattivi.Nella fretta la gatta fece i gattini ciechi.Nessun gatto è poi così nero.Non dire gatto se non l'hai nel sacco.Non fidarti dell'acqua che non scorre, né di un gatto che non miagola.Ogni buona casa ha almeno un gatto.Per natura cane e gatto non vanno d'accordo.Quando il gatto non c'è, i topi ballano.Quando il gatto si lecca il pelo, viene acqua giù dal cielo.Quando il topo ride del gatto, c'è un buco lì vicino.Se giochi con un gatto, non dovresti preoccuparti dei graffi.Se lo stiracchiamento fosse ricchezza, il gatto sarebbe ricco.Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.Un guinzaglio d'oro non migliora il gatto.Un occhio al piatto e l'altro al gatto.