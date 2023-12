MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Raccolta di proverbi e detti valdostani Ecco una raccolta di antichi proverbi e detti valdostani che ti trasmetteranno la conoscenza profonda di generazioni di saggi della Valle d'Aosta. L'esperienza di antiche generazioni si è accumulata nel tempo, e oggi rappresentano per noi un vero scrigno di sapienza da cui possiamo attingere ogni volta che vogliamo farci comprendere con semplicità. Un prezioso tesoro che abbiamo ricevuto in eredità dai nostri padri e che noi abbiamo il dovere di trasmettere ai nostri figli.



Ecco una raccolta di proverbi, detti, aforismi e massime dello spirito valdostano ad alto contenuto di educazione culturale, morale e sociale. Ciascuno di questi proverbi ci dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, di quanta saggezza, quanto equilibrio e quanta verità possono concentrarsi in poche parole.



A

A Sainte Croé, vagne ton ordzo. A Saint Gotard l'est dza tro tard

Semina l'orzo a Santa Croce, perché a San Gottardo è già troppo tardi.



A Santa Lucia lo pa de la fourmia

A Santa Lucia le giornate si allungano quanto il passo della formica.



Arc-en-ciel du matin, pluie sans fin; Arc en ciel du soir, il faut voir

Arcobaleno di mattina, pioggia senza fine; arcobaleno di sera, forse pioverà.



B

Beau temps vers Saint Jean Blés et vins abondants

Se fa bel tempo a San Giovanni ci saranno frumento e vino abbondanti.



C

Chaleur de Mai verdit la haie

Il Sole di maggio fa verde le siepi.



Cogne rondze Cogne

Il fiume Cogne lava la città di Cogne.



Crendre ni ven, ni bise

Non aver paura né del vento né della tramontana.



D

De Saint Paul la claire journée Nous dénote une bonne année

Se a san Paolo è una buona giornata lo sarà per tutto l'anno.



Der Heilige Joseph hat weissen Bard

A san Giuseppe può nevicare.



Desot l'eve la fan Desot la neilo pan

Sotto la pioggia la fame, sotto la neve il pane.



E

En Mars, quan troune tsacun s'étonne

Dei tuoni di marzo ognuno si stupisce.



F

Fat pa adzeubé la fan avoue la sei

Non aggiungere la fame alla sete - guai su guai.



Fat pa dzeudzé l'arbro a la rutse

Non si deve giudicare l'albero dalla corteccia - la persona dal suo aspetto.



Fat ren demandé et ren refeusé

Non si deve chiedere niente e nemmeno rifiutare nulla.



Fenna econòma vat un trasor

Una brava casalinga vale quanto un tesoro.



Fenna saye reste a meison

La donna giudiziosa rimane a casa.



Fére di bien a un vilén i Bondzeu feit onto

Fare del bene a un villano è un'offesa al buon Dio.



Fromage, poire, et pain, repas de vilain

Formaggio, pera e pane è il cibo del villano.



[next] G

Grama erba creit pertot

L'erba cattiva cresce ovunque.



Gran prà, gran ciliende

Un grande prato ha bisogno di una lunga siepe.



Grenouille qui saute le soir fait mauvais temps prévoir

La rana che salta di sera annuncia cattivo tempo.



I

I ten de l'Aven, plodze et ven

Nel periodo dell'Avvento ci sarà pioggia e vento.



Il n'y a pas des chiens sans puces, Ni de mules sana vices, Ni des femmes sans malices

Non ci sono cani senza pulci, né muli senza vizi, né donne senza malizia.



Il y a toujours champ pour faire glane

C'è sempre un campo per lavorare - per il volenteroso.



J

Jamais rivière ne devient grande sans qu'il y entre de l'eau trouble

Un fiume non si ingrossa senza che vi entri acqua torbida - rivolto ai ricchi e alla ricchezza.



Juillet est beau, Prépare ton tonneau

Se a Luglio è bel tempo, prepara la tua botte - per molto vino.



K

Kein Mauss ist nie erstickt a Stul Heu

Nessun topo resta soffocato sotto il fieno.



L

La dzelenna deit pà tsanté devan lo pou

La gallina non deve cantare davanti al gallo (la moglie non deve gridare davanti al marito).



La femme la plus louée est celle dont on ne parle pas

La donna più stimata è quella di cui nessuno ne parla.



Le gnoule dévallon; van tsertsé la plodze

Le nuvole che cambiano vallata vanno a cercare la pioggia.



La vigne sur le coteau, le blé dans le fossé

La vite sulla collina (al Sole), e il grano al piano (al riparo dai temporali).



Lait sur vin, c'est venin; vin sur lait c'est souhait

Il latte bevuto dopo il vino è un veleno; il vino bevuto dopo il latte è salutare.



Le coq est bien fort sur son fumier

Il gallo fa il prepotente sopra il suo sterco.



L'è scià i sgarbasàch

Attenzione, arrivano i "strappasacchi" (i finanzieri).



Le soir fontaines Le matin montagnes

Alla sera fontane (pioggia). Al mattino montagne (neve).



Le vatse, Saint Bernar le pren et Saint Metsé le ren

Transumanza del bestiame: A san Bernardo si va sugli alpeggi e a San Michele si ritorna.



L'est gramo lo caporal que pense pà a venir general

È misero quel caporale che non pensa a diventare generale.



L'est pà passé a Donnaz

Non è passato da Donnaz (persona avara e taccagna - che non dona).



Lo dzor de la Madeleina l'olagna l'est pleina

Il giorno della Maddalena la nocciola è bella piena.



Lo travail di fete inreutsei pà

Il lavoro nei giorni di festa non rende ricchi (ma poveri di fede).



L'oura mouere pà de sei

Con il vento non si muore mai di sete (poiché porta la pioggia).



[next] M

Mars aride, avril humide

Marzo arido (senza pioggia), aprile umido (piovoso).



Morgen root, Abend Koth

Rosso di mattina, ci sarà fango in serata.



N

Nebbia que reste in l'air baille bà d'éve

Nebbia che resta nell'aria, porta la pioggia in basso.



O

O la cassola o l'étola

O la cazzuola o la stola (il padre rivolto al giovane figlio: o fai il muratore o il sacerdote).



Oeuf d'une heure, pain d'un jour, vin d'un an

Uovo di un'ora, pane di un giorno e vino di un anno.



P

Pà de fin sensa fouà

Non c'è fumo senza fuoco.



Pan pretà, pan rendu

Pane prestato, pane restituito (scambio di favori).



Q

Quan feit solei pren ton parapleu, quan plout fé come te voù

Quando c'è il sole prendi l'ombrello, se piove fa come vuoi.



Quan i mei d'Où plout fort et sovent le laboureur l'est pà conten

Quando in agosto piove molto e spesso, il contadino non è contento.



Quan in predze di laou, lo laou arreuve

Quando si parla del lupo, il lupo arriva.



Quan la rosà reste gran ten su l'erba l'est segno de be ten

Se la rugiada rimane a lungo sull'erba è segno di bel tempo.



le canar querion et soppaton tan le s-ale, segno de plodze

Se le anatre starnazzano e sbattono a lungo le ali, è segno che pioverà.



Quan le fromie travérson lo tsemin et fan la procechon, l'est marca que lo ten tzandze

Se vedi le formiche attraversare la strada in processione, significa che il tempo sta per cambiare.



Quan le sadzo son venu lon, vindret bie de nei l'iver

Se i salici si sono allungati di parecchio, nevicherà molto in inverno.



Quan le vatse isòlon, lo ten tsandze

Quando le mucche corrono alzando la coda, è segno presto il tempo cambierà.



Quan l'etsardon l'est clliou marque la plodze, quan l'est tot uver lo be ten

Quando il cardo (fiore) è chiuso, segna la pioggia. Quando è aperto ci sarà bel tempo.



Quan lo tsin dzarate la terra marque lo be ten

Quando il cane raspa la terra è segno di bel tempo.



Quan lo vin l'est terrià, te fat beire

Una volta che il vino è spillato, lo si deve bere (si devono accettare le conseguenza di una decisione).



Quan tone devan que ploure, ren de plodze

Se tuona prima di piovere, non pioverà.



Quan Tsalende l'est lo Delun, De tré bou n'in fat teioère un

Quando il Natale arriva di lunedì, di tre buoi se ne deve sopprimere uno.



Quand le chat se frotte l'oreille, C'est la grand pluie qui se réveille

Quando il gatto si gratta l'orecchio, una pioggia copiosa sta per arrivare.



Quand les grenouilles coassent, Point de gelée ne menace

Quando le rane gracidano, è segno che non ci saranno gelate.



Qui a l'infer neit, in paradì semble

Chi nasce all'inferno si crede in paradiso.



Qui l'at pi de fi, fei pi de teila

Chi non ha più filo, non fa più tela (il debole ha sempre torto).



Qui mande lande

Chi vuole corra - si attivi.



Qui n'a suffisance, il n'a rien

Chi non ha a sufficienza, non ha nulla.



Qui prend garde de chaque nuage ne fait jamais voyage

Chi si preoccupa di ogni nuvola non viaggerà mai - non farà mai nulla.



Qui vat plan, vat san

Chi va piano, va sano e va lontano.



[next] R

Rouges muages à l'aurore de la pluie encore

Nuvole rosse all'aurora, pioverà ancora.



S

Sainte Catherine amène toujours la vouetine

Santa Caterina porta con sé sempre la neve.



Se feit douce a Tsalende, le tsandeile i tet a Paque

Se la temperatura è dolce a Natale, candele di ghiaccio sui tetti a Pasqua.



Se feit solei lo dzor de Saint Ors, l'hiver dure incò quarenta dzor

Se splende il Sole il giorno di S.Orso, l'inverno durerà ancora quaranta giorni.



Se t'a fret de tsaaten, arevere d'iver?

Se hai freddo d'estate, come resisterai d'inverno? (Se non sai affrontare le piccole difficoltà, figurati i problemi più gravi).



Se te voù vivre lontén, Dina peu et soupe incò moins

Se vuoi vivere a lungo, mangia poco a pranzo e a cena ancora di meno.



Si février est sec et beau garde du foin pour les chevaux

Se febbraio è asciutto e bello metti parte del fieno per i cavalli (per precauzione).



Si la marmotte siffle avec insistance dans l'après-midi, il pleuvra dans les vingt-quatre heures

Se la marmotta insiste a fischiare al pomeriggio pioverà h24.



S'il pleut à Saint Denis Tout l'hiver aura de la pluie

Se piove a San Dionigi per tutto l'inverno pioverà.



S'il pleut le jour de Saint Pierre la vinée est réduite au tiers

Se piove il giorno di San Pietro la quantità di vino sarà ridotta a un terzo.



Sobre à la table, santé durable

Sii sobrio a tavola, ne gioverà la salute.



T

Ten blan moille lo mètre i tsan

Tempo bianco bagna il padrone nei campi (Probabile pioggia).



Travail bien invionnà l'est meitsà travonnà

Il lavoro ben iniziato è già mezzo completato.



Travasa pà lo vin à la leuna nouvella

Travasa il vino con la luna nuova o crescente.



U

Un bon an compense un gramo

Un buon anno compensa uno difficile.



Un ommo sensa ardzen l'est un laou ensa den

Un uomo senza soldi è come un lupo senza zanne.



Un rat vui una borna let un pouro rat

Il topo con un solo buco è un povero sorcio.



Un sou épargné eat un sou gagné

Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato.



V

Vat miou un gramo arrendzemen qu'una bouna sentence

È meglio un accordo sfavorevole che una causa vinta.



W

Waster neut an Groat wennt neut mascht troa

Non caricarti di una montagna se non puoi portarla (non fare più di quello che puoi).



Wer sucht der find, wer fragt der vernimmt

Chi cerca trova, chi chiede impara.



Wer Weinacht in der Sonnen geht, zu Ostern noch am Feur steht

Chi a Natale sta al sole, passerà Pasqua vicino al fuoco.



Y

Y a tré bague que lo Dziablo pout pà comprendre: la sei di favro, la fan di magnein, et le malisse di fenne

Tre cose il Diavolo non comprende: la sete dei fabbri, la fame degli stagnini e la furbizia delle donne.

