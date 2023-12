MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi Proverbi e frasi famose sui libri Selezione di alcuni tra i proverbi e modi di dire più conosciuti sui libri, che arrivano al cuore e che vale la pena segnare e ricordare per sempre. Leggere un buon libro può trasportarci con la mente lontano nel tempo e nei luoghi. La lettura stimola la nostra fantasia ed è capace di farci vivere avventure inimmaginabili. Per questo motivo, bisogna incoraggiare la lettura ai bambini sin da quando sono molto piccoli, in modo che possano scoprire e ad appassionarsi a questo meraviglioso mondo.



Di seguito vi presento una raccolta di proverbi e detti legati ai libri e alla lettura. Alcuni di essi sono abbastanza conosciuti e sicuramente vi suoneranno familiari.



C'è una grande differenza tra chi vuole leggere un libro e chi vuole un libro da leggere;

Chi non ha mai letto un libro in vita sua è cieco;

Chi prende un libro in prestito è uno stolto. Chi restituisce un libro preso in prestito, è più che uno sciocco;

Con il libro in mano e la menzogna in bocca;

È meglio essere scalzi che senza libro;

Hai un libro, sei qualcuno; non hai un libro, non sei nessuno;

I libri racchiudono segreti ben nascosti, ma anche lezioni di vita reale;

I libri sono come le api, trasportano polline di vita da una mente all'altra;

Il cibo riempie lo stomaco, il libro sazia la mente;

Il libro è la madre dell'apprendimento;

La sedia su cui ti siedi non dovrebbe essere più alta della pila di libri che hai letto;

La vita è un libro e noi ne siamo una pagina;

Leggere un buon libro è come conversare con una persona intelligente;

Leggere un libro per la prima volta è come conoscere un nuovo amico. Rileggere un libro è rincontrare un vecchio amico;

Mai giudicare un libro dalla copertina;

Mostrami i libri che ami e ti dirò chi sei;

Non c'è ladro più grande di un brutto libro; ti ruba il tempo;

Non è colto chi legge libri, ma chi sa quello che legge;

Non puoi comprare la felicità, ma puoi comprare libri, il ché è la stessa cosa;

Non sfogliare un libro come un'oca nell'acqua;

Scegli i tuoi amici come i tuoi libri, pochi ma buoni;

Un libro chiuso è come un blocco di pietra;

Un libro chiuso è solo un pezzo di carta.



Ecco alcuni tra i migliori proverbi, frasi e citazioni famose sui libri, con autore:



Amare la lettura significa scambiare ore di noia con ore deliziose - Montesquieu;

Anche i libri cattivi sono libri, e quindi sacri - Gunter Grass;

Chi legge molto e cammina molto, va molto e sa molto - Miguel de Cervantes;

Con i soldi puoi comprare un libro ma non la conoscenza - Agostino Degas;

Ho sempre immaginato il Paradiso come una sorta di biblioteca - Jorge Luis Borges;

I libri hanno il loro orgoglio, una volta prestati non tornano più - Theodor Fontane;

I libri mi hanno insegnato a pensare e il pensiero mi ha reso libero - Ricardo Leon;

I libri portano alcuni alla saggezza e altri alla follia - Francesco Petrarca;

I libri sono amici che non deludono mai - Thomas Carlyle;

I libri sono come le persone, nel senso che ci saranno nella tua vita quando ne avrai più bisogno - Emma Thompson;

I libri sono scritti in solitudine ma fanno tanta compagnia - Octavian Paler;

I libri sono specchi: in essi vedi ciò che hai già dentro di te - Carlos Ruiz Zafon;

Il mondo è pieno di libri preziosi che nessuno legge - Umberto Eco;

Indossa un vecchio cappotto ma compra un libro nuovo - Austin Phelps;

La fame caccia il lupo dalla foresta e lo scrittore dall’arte - Fernand Vanderem;

La lettura moltiplica e arricchisce la vita interiore - Nicolas Avellaneda;

La lettura sta alla mente come l'esercizio sta al corpo - Joseph Addison;

Leggere senza pensare ci rende una mente disordinata. Pensare senza leggere ci sbilancia - Confucio;

Leggere un buon libro è come costruire un rifugio contro quasi tutte le miserie della vita - William S. Maugham;

L'opera classica è un libro che tutti ammirano ma nessuno legge - Ernest Hemingway;

Metti da parte il miglior libro per quando vuoi avere la migliore compagnia - Lord Chesterfield;

Non bisogna giudicare mai un libro dal film - J.W. Eagan;

Non c'è amico più leale di un libro - Ernest Hemingway;

Non c'è infanzia più bella di quella trascorsi leggendo un libro straordinario - Marcel Proust;

Non è necessario avere tanti libri, ma averne di buoni - Seneca;

Non importa quanto sei occupato, devi trovare il tempo per leggere un libro. Altrimenti ti consegnerai all'ignoranza - Confucio;

Per viaggiare lontano non c'è nave migliore di un libro - Emily Dickinson;

Più leggi, meno imiti - Jules Renard;

Quando sento che un uomo ha l'abitudine di leggere, sono disposto a pensare bene di lui - Nicolas Avellaneda;

Se leggi solo i libri che leggono gli altri, penserai come gli altri - Haruki Murakami;

Un libro che non merita una seconda lettura, non merita la prima - Carl Maria von Weber;

Un libro è come portare un giardino in tasca - Proverbio arabo;

Una stanza senza libri è come un corpo senz'anima - Cicerone.

