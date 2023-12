Il pifferaio magico in breve

fratelli Grimm

Il pifferaio: è un uomo che possiede un flauto magico in grado di attirare sia topi che bambini;

è un uomo che possiede un flauto magico in grado di attirare sia topi che bambini; Gli abitanti di Hamelin: prima disperati e poi ingrati verso colui che li ha aiutati;

prima disperati e poi ingrati verso colui che li ha aiutati; Il bambino claudicante: unico scampato alla scomparsa dei bambini.

troverete un breve riassunto (), della sorprendente e affascinante storia de "", il misterioso suonatore che liberò un'intera città tormentata da un'orda di topi.La città di Hamelin era infestata dai topi e i suoi abitanti fecero grandi promesse a un suonatore di flauto il quale si offrì di sbarazzarsene. Cominciò a suonare il suo magico piffero e tutti i topi lo seguirono finché non perirono nel fiume. Quando il pifferaio tornò a ritirare il premio che gli spettava, ciò che la gente gli aveva promesso sembrò troppo e si rifiutarono di pagarlo. Fu così che il pifferaio suonò di nuovo il suo strumento e questa volta lo seguirono tutti i bambini della città, fino ad arrivare a una grande grotta nella montagna, dalla quale non tornarono più.Tanto tempo fa ad Hamelin, una piccola e rigogliosa cittadina a nord della Germania, tutti i suoi abitanti vivevano in pace e prosperità. I grandi lavoravano nei campi, mentre i piccoli giocavano e andavano a scuola. Spesso si organizzavano delle feste in cui ballavano e giocavano tutti insieme. Purtroppo quella felicità non durò a lungo. Una mattina, al risveglio, gli abitanti si resero conto che qualcosa di terribile stava accadendo. La città era invasa da un branco di topi famelici che divoravano tutto ciò che trovavano da mangiare sul loro cammino.capiva la causa di tale invasione e, peggio ancora, nessuno sapeva cosa fare per porre fine a tale flagello. Più cercavano di eliminarli e più i topi si moltiplicavano. A un certo punto il numero dei ratti fu tale che anche i gatti fuggirono terrorizzati.per le loro ricchezze, i cittadini di Hamelin si riunirono in Consiglio e tutti insieme furono d'accordo nel dare cento monete d'oro a chiunque fosse riuscito a salvarli dai topi.tentarono di guadagnarsi quel denaro, ma nessuno riuscì a cacciare via i topi. Un giorno, proprio quando tutti stavano per perdere ogni speranza, si presentò un uomo di cui nessuno aveva mai sentito parlare prima. In mano aveva uno strano piffero. Il misterioso pifferaio indossava un mantello che gli arrivava fino ai piedi. L'uomo disse semplicemente: "".rimasero sorpresi da quelle parole. "", rispose il pifferaio e, senza dire altro, uscì e s'incamminò per le vie della città.cominciò a camminare per le strade suonando una soave melodia. A poco a poco, come incantati da quel suono, i roditori uscirono dai loro nascondigli e cominciarono a seguire quell'uomo che continuava instancabilmente a dare fiato al suo magico aerofono., il pifferaio si tirò dietro tutti i topi e li portò fuori dalle mura della città, dove un profondo fiume attraversava i campi. L'uomo ne attraversò la riva e dall'altra sponda continuò a suonare il suo zufolo. A uno a uno, gli ignari sorci caddero tutti nel fiume e annegarono.liberi da quell'orda di topi, gli abitanti di Hamelin tirarono un sospiro di sollievo. Felici e contenti, tornarono alle proprie attività. Quella sera stessa organizzarono una grande festa per celebrare la felice conclusione. Mangiarono e ballarono fino a tarda notte., il pifferaio reclamò le cento monete d'oro promesse come ricompensa, ma quelli, ormai liberati dal loro problema, lo cacciarono via, esclamando: "per l'ingratitudine dimostrata da quegli uomini, il pifferaio, proprio come la volta precedente, rispose: "" e, senza dire altro, uscì e s'incamminò per le vie della città., cominciò a risuonare la sua soave melodia. A poco a poco, come incantati da quel suono, non i topi, ma stavolta furono i bambini che uscirono dalle loro case e cominciarono a seguire quell'uomo che continuava instancabilmente a suonare il suo piffero. Un solo bambino rimase indietro ad assistere alla partenza degli altri, poiché zoppicava.camminarono felici tenendosi per mano, seguendo il pifferaio il quale, ignorando le grida disperate dei genitori che cercavano inutilmente di impedire ai figli di abbandonarli, se li portò via, lontano dalla città, dove mai più fecero ritorno.ci insegna che il tradimento e la mancanza di gratitudine possono avere conseguenze assai negative. Inoltre, ci invita a riflettere sul valore della parola data e su come le nostre azioni possono influenzare chi ci circonda. In altre parole, ci educa ad essere responsabili delle nostre azioni ma, soprattutto, ci esorta a mantenere le nostre promesse.