Come prepararsi per superare e vincere un concorso pubblico

richiede tempo e per riuscirci è necessario affrontare diverse prove. Le prove scritte sono quelle in cui domande e risposte vanno stilate su un foglio di carta, mentre gli esami orali si discutono a voce. Quando sosteniamo le prove sia scritte che orali per uno qualsiasi dei concorsi pubblici, la chiave del successo non è solo la conoscenza della materia, ma anche e soprattutto la nostra capacità di rimanere concentrati., i candidati ricevono uno o più fogli che contengono diverse domande a cui i devono rispondere in base alle conoscenze acquisite durante gli studi. Perciò, se vuoi ottenere degli ottimi voti, dovrai avere la preparazione più adeguata possibile. Segui questi 10 punti e avrai maggiori possibilità di successo.Non aspettare che manchino pochi giorni dalla data dell'esame per iniziare a studiare. È importante cominciare a prepararti con largo anticipo a seconda della difficoltà dei test. In questo modo, avrai abbastanza tempo per comprendere e memorizzare gli argomenti.Stabilisci uno spazio specifico per lo studio. Assicurati che sia un posto tranquillo e confortevole dove puoi concentrarti. Evita qualsiasi tipo di distrazione. Silenzia il telefono, spegni la TV, disconnettiti dai Social Web e dedica tutta la tua attenzione alle materie che devi studiare.Non esitare a chiedere aiuto se ne hai bisogno. Rivolgiti ai tuoi insegnanti di scuola, ai tuoi compagni di classe o alla tua famiglia. Se hai difficoltà a comprendere un argomento specifico, potrebbe essere utile conoscere un punto di vista diverso. In questo modo eviterai di lasciare punti in sospeso che potrebbero penalizzarti durante la valutazione.Organizza le tue idee. È fondamentale avere ben chiaro ciò si vuole dire e come si intende esprimerlo. Per fare questo, puoi utilizzare un diagramma o altro strumento pedagogico che ti aiuti a organizzare le idee. In questo modo potrai dare risposte programmate e di facile comprensione, che ti aiuteranno a registrare punti importanti a tuo favore.Non dare per scontato che sia rilevante prepararsi in maggiore misura a una certa area di competenza. Presumere che le domande relative all'area di competenza dello stesso concorso siano più importanti è un errore. Per superare la prova del concorso a cui partecipi devi conseguire il punteggio migliore possibile e per ottenerlo è necessario sommare i punti di tutte le aree, quindi, è opportuno dare a tutte la stessa importanza.Gli esami scritti solitamente richiedono un buon livello di scrittura. Pertanto, oltre a conoscere completamente la materia della valutazione, dovrai prestare particolare attenzione all'ortografia, alla calligrafia e al modo in cui esprimi le tue idee.Rispondi prima alle domande più facili. Sul foglio che ti sarà consegnato, le domande avranno un ordine prestabilito e un tempo massimo per essere completate. È consigliabile rispondere prima a quelle più semplici. Ciò ti darà la possibilità di soddisfare correttamente il maggior numero di domande, inoltre, potrai gestire il tuo tempo in modo più efficiente.Lascia un segno sulle domande difficili. Se ritieni che sia molto difficile rispondere a determinate domande, mettici un segno sopra, per ritornarci dopo aver risolto le domande più facili. Ricorda che non dovresti dedicare molto tempo a una singola domanda.Controlla il tempo durante l'esame. Stabilisci un piano che ti indichi approssimativamente a che punto dell'esame dovresti essere in un determinato momento. Per esempio, puoi dividere il test in tre parti e controllare ogni ora di avere abbastanza tempo per rispondere con calma alle domande restanti.Fai delle brevi pause durante l'esame. Se ti senti bloccato o hai difficoltà a proseguire con i test, potresti aver perso la concentrazione. In questo caso, fai una breve pausa e prenditi qualche minuto per bere acqua o mangiare qualcosa di leggero.e le tue possibilità di ottenere un buon risultato aumenteranno in modo esponenziale e ancora di più perché avrai più fiducia in te stesso/a.