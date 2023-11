Oroscopo cinese 2024

il nostro calendario gregoriano si appresta alla fine dell'anno 2023, in Cina bisogna attendere fino al 9 febbraio per cominciare a girare l'ultima pagina del "e dare il benvenuto al nuovo anno 2024 che sarà consacrato al segno del Drago, una delle figure più potenti e carismatiche di tutto lo)., il Drago è simbolo di potere supremo, della fortuna e del successo. È una creatura mistica che promuove cambiamento, innovazione ed espansione. L'anno del Drago spesso porta con sé rivoluzioni personali e trasformazioni sociali che ispirano le persone a sognare ideali elevati e a superare i propri limiti.Il 2024 sarà un anno di sviluppo e progresso per il Topo. L'energia lunare sarà in perfetta armonia con te, questo significa che troverai il supporto necessario per proseguire nei tuoi progetti. Aspettati molte opportunità, soprattutto legate agli affari. Saranno favorite le collaborazioni, sia nel lavoro che in amore.Sebbene il 2024 si appresti a essere un anno difficile per il Bue, benessere e prosperità saranno a portata di mano. Non tutte le energie saranno esattamente in armonia con te, ma alcune buone occasioni non tarderanno ad arrivare. Attenzione però, perché dovrai rivedere le tue attuali strategie se vuoi sfruttare al massimo queste opportunità.Il 2024 fa ben sperare di essere un anno assai produttivo per molti Tigre. Numerose opportunità ti si presenteranno, alcune al di fuori del tuo ambito personale e sociale, ma ciò non ti impedirà di trarne vantaggio. Sarà un anno fantastico per avviare un'impresa così come per trovare l'amore.C'è da dire che per il Coniglio il 2024 sarà sicuramente un anno più sobrio e lineare rispetto al precedente. Anche se continuerai ad apportare modifiche, la pressione non sarà più così soffocante. Le relazioni sociali miglioreranno e la situazione finanziaria si prospetta assai promettente.È il tuo anno, carissimo amico Drago! Le opportunità sgorgheranno a fiotti e la sfida sarà decidere quali scegliere. Sarà un buon momento per innovare e provare qualcosa di nuovo. Per te è giunto il tempo di lottare e avviarti verso quell'obiettivo che pensavi di non poter più raggiungere.Sebbene nessuno sappia di sicuro come si svilupperà il contesto economico globale nel 2024, molti astrologhi concordano sul fatto che questo sarà un anno di introspezione per il Serpente, per cui, faresti bene a concentrarti sul tuo sviluppo personale e professionale. In realtà, dovrai ricaricare le batterie per tornare ai tuoi ideali.La tua grande occasione l'avrai nel 2026, ecco perché nei prossimi due anni per te sarà il momento della preparazione e della progettazione. Per il Cavallo questo è anche un momento di riposo e pianificazione. I tuoi sforzi passati stanno iniziando a dare i loro frutti, quindi, è il momento di usufruire dei risultati.Per la Capra si annuncia un 2024 ricco di sfide, ma anche di momenti esaltanti. Inizierà per te un periodo di energia e innovazione. Durante quest'anno del Drago sarai invitato a dare libero sfogo alla tua immaginazione e a sognare più in grande di quanto hai fatto finora.Il 2024 sarà un anno di successo per la Scimmia. Le energie lunari saranno a tuo favore e le occasioni per festeggiare saranno numerose. Soltanto, dovrai cercare di mantenere la calma, almeno dentro di te, perché le emozioni e gli impulsi tenderanno a dominarti. Dovrai evitare le discussioni.Il 2024 porterà piacevoli sorprese a molti nati nell'anno del Gallo. Le relazioni sociali si moltiplicheranno e le opportunità lavorative arriveranno quando meno te lo aspetti. Una sorpresa molto positiva ti attende a livello economico, che ti solleverà il morale.Il 2024 per il Cane sarà un anno di opposizione. Probabilmente, ci saranno molte sfide e poche ricompense. Tutto cambierà radicalmente nel secondo semestre, con l'arrivo di eventi molto più felici e avrai successo nelle faccende mondane.Hai un cuore grande che nel 2024 brillerà di luce propria e ne avrai un compenso materiale. Sarà l'anno in cui molti dei tuoi piani si realizzeranno. Le collaborazioni saranno al centro dei tuoi successi. Soltanto, non farti tentare dal provare a prendere qualche scorciatoia per ottenere ciò che vuoi.è solo un'anticipazione di ciò che vi aspetta nel 2024. Auguro a tutti voi un anno pieno di buoni risultati e momenti indimenticabili.