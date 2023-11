Oroscopo 2024 con le previsioni di Jennaro

gli astri si stanno allineando in modo da offrire a ciascun settore dello Zodiaco lezioni e benedizioni uniche. Infatti, mentre ci imbarchiamo in questo viaggio di trasformazione, le stelle promettono un periodo pieno di opportunità, sfide e intuizioni profonde per tutti i dodici segni zodiacali.anche che questo sarà un anno bisestile, un evento che si verifica ogni quattro anni ed è caratterizzato dal fatto di essere composto da 366 giorni anziché i soliti 365. In poche parole, avremo un giorno in più che si andrà ad aggiungere al mese di febbraio, perciò, il secondo mese dell'anno passerà da 28 a 29 giorni. Ad ogni buon conto, astrologicamente, non cambierà nulla.al ritorno di Giove in moto diretto e, successivamente, il suo spostamento nel comunicativo Gemelli, le relazioni fioriranno, mentre l'ingresso di Plutone nel progressista Acquario annuncia idee innovative in campo lavorativo e professionale. Intanto, il costante stazionamento di Saturno nell'introspettivo Pesci ci richiamerà alla disciplina e all'autoriflessione., il 2024 arriva con buone intenzioni per molti nativi dello zodiaco. Se fino ad ora le cose non sono andate per il verso giusto, quest'anno la fortuna può cambiare da un momento all'altro. Se vuoi sapere cosa ti riserva il futuro e quali saranno i segni zodiacali più fortunati, leggi qui il tuo oroscopo con le previsioni astrologiche di Jennaro per il prossimo anno.Se finora hai avuto accesso a una dose extra di ottimismo e nuove conoscenze, grazie soprattutto alla presenza di Giove nel tuo segno, nel 2024 dovrai cominciare a mettere in pratica ciò che hai imparato. La speciale congiunzione tra Giove e Urano nella seconda casa del denaro, ad aprile, può avere un doppio effetto su di te: puoi fare un colpo finanziario oppure puoi fare un pessimo investimento. Fortunatamente, il sestile tra Giove e Saturno ti proteggerà, il che significa che atterrerai ogni volta con i piedi per terra.Mercurio sarà retrogrado nel tuo segno dall'inizio alla fine di aprile. Forse, non ti piacerà tutto ciò ma ti garantisco che per te sarà un bene, poiché avrai la possibilità di migliorare alcune parti del tuo comportamento. Venere ti farà visita ad aprile, e, se teniamo conto che anche Marte, il tuo pianeta governatore, transiterà in Ariete tra la fine di aprile e l'inizio di giugno, posso dire con certezza che avrai molto lavoro da fare, su tutti i fronti.L'ingresso di Giove a maggio nella casa della comunicazione, dello studio e dei viaggi, esaudirà alcuni dei tuoi sogni. Imparerai a monetizzare i tuoi impulsi, a presentarti al mondo con sicurezza o a cambiare lavoro. La comunicazione sarà il tuo punto forte. Inoltre, potrai utilizzare questo transito per cambiare residenza, per uscire dalla città o per ritornare, per viaggiare più spesso, anche all'estero, per iniziare una nuova forma d'istruzione, per migliorare alcune conoscenze, per stringere legami con amici, fratelli, sorelle o parenti più prossimi.La fine dell'anno sarà piuttosto emozionante in termini di sentimenti. Marte retrogrado nella quinta casa dell'amore e dei figli, apporterà alcuni cambiamenti. Potresti renderti conto d'aver perso romanticismo, trasporto e interesse. Fai attenzione al sestile tra Marte e Giove, perché può essere apportatore di qualche flirt inappropriato. Infine, le stelle ti consigliano di non trascurare la salute, a prescindere dalla tua età e/o condizione fisica.Molti nativi Toro hanno avuto dei cambiamenti nel corso del 2023, tra cui, una nuova carriera, la scelta del partner giusto, la nascita di un figlio, l'acquisto di una casa. Molto presto ti renderai conto che per avere successo avrai bisogno di un'altra prospettiva. Infatti, nel 2024, per lo meno fino a giugno, Giove, il grande pianeta della fortuna, transiterà nel tuo segno e ti aiuterà ad essere più fiducioso, più audace e a seguire le tue convinzioni personali.La particolare congiunzione tra Giove e Urano nella terza settimana di aprile porterà dei momenti turbolenti, costringendoti ad adattarti alle novità o a essere lasciato indietro. Aspettare che tutto accada secondo i tuoi ritmi sarà controindicato. Scoprirai quanto tutto sia fatuo, ma anche che ogni sconfitta può essere l'inizio di una grande opportunità. Se sceglierai lo status di vittima, vivrai dei momenti spiacevoli, ma, se ti adatterai ai tempi, potrai assaporare la freschezza e le novità nella vita.Poiché Plutone transiterà per un certo periodo nella decima casa, avvertirai come un profondo desiderio di indipendenza, di lotta contro ogni autorità limitante, nonostante i possibili rischi. In qualche modo, l'instabilità non ti sembrerà più così temibile. Poi, Giove si sposterà nella casa del denaro e delle risorse e per te aumenteranno le opportunità finanziarie, ma anche le spese impreviste. Perciò, usa una maggiore cautela, specialmente quando Marte diventa retrogrado.Alla fine dell'anno Marte comincerà a girare in moto retrogrado. Ciò significa che ci saranno più probabilità di situazioni conflittuali con il partner. Alcuni vecchi problemi irrisolti potrebbero riemergere. Se vuoi un consiglio, cerca di sfruttare al massimo il periodo che va dall'inizio dell'anno 2024 fino alla fine di maggio, giacché incontrerai di nuovo Giove solo tra undici anni.[next]Il 2024 si presenta con un inizio non molto impegnativo per i Gemelli, poiché Mercurio, il tuo pianeta governatore, sta girando in moto retrogrado. Tutto ciò in qualche modo annuncia che nella prima parte dell'anno non ci sarà nulla che valga la pena di sottolineare. Se teniamo conto che anche il benefico Giove si troverà nella dodicesima Casa, allora è chiaro che le stelle si terranno lontane ulteriormente. È il momento di rimanere dietro le quinte e occuparti della tua vita interiore.A cominciare da giugno, però, tutto cambierà a tuo favore. Con Giove in transito in area Gemelli, la fiducia e l'ottimismo aumenteranno, spingendoti a cercare il rinnovamento in vari settori della vita. Un nuovo lavoro. Una famiglia. Un'altra casa. Una nuova tipologia di formazione. Qualcosa che amplierà i tuoi orizzonti. Tuttavia, dovrai fare attenzione, perché potresti avere la tendenza a impegnarti più di quanto tu stesso possa gestire.Un'altra presenza importante è quella di Saturno che girerà retrogrado da luglio a novembre, accentuando la responsabilità e il lavoro. Il pianeta del tempo non ti permetterà di andare oltre a ciò che è necessario per te. Per quelli che si allineeranno alla sua chiamata, Saturno promette riconoscimenti e ricompense.Ti renderai conto che è necessario un percorso professionale diverso. Che meriti di più. Oppure avrai a che fare con capi più autoritari e ti sentirai frustrato. Ricorda che se hai scelto di seguire un percorso professionale, Saturno ti porterà premi e gratificazioni. In caso contrario, ti costringerà a demolire tutto e iniziare a costruire nuove fondamenta. L'anno si concluderà con la retrogradazione Mercurio che provocherà forti contrasti nel campo dell'amore per molti Gemelli.Il 2024 sarà l'anno in cui imparerai la formula della velocità, del tempo e della distanza. Tutto ciò avverrà adeguatamente di giorno in giorno, in modo da trovare le soluzioni per una vita equilibrata. La prima parte dell'anno sarà di tuo gradimento. Indipendentemente dall'età, dallo status sociale o dall'istruzione, sarai più socievole e cercherai comunità e/o persone, anche online, che riflettano i tuoi valori e le tue motivazioni.Poiché l'anno inizia con la Luna in Vergine, sarai empatico e ispirato dai bisogni degli altri, porterai il tuo appoggio a chi ne ha bisogno. L'accesso in gruppi sociali potrà facilitare la ricerca di soluzioni ai problemi, potrai avere risposte alle tue domande o il cambiamento dei piani per il prossimo futuro. Scoprirai quanto è importante la squadra. A prescindere da quanto tu sia individualista, nel 2024 accetterai di sentirti bene quando combatti assieme agli altri.Per il Cancro, la famiglia e la casa sono molto importanti, quindi qualsiasi apprensione in queste aree può influire sulle tue decisioni professionali. La congiunzione Giove-Urano ad aprile porterà un'ondata di innovazione nella tua vita, sfidandoti ad adattarti e ad accettare il cambiamento. A partire da giugno potresti sentire il bisogno di ritiro e introspezione, forse anche di rivalutazione delle relazioni passate.Dopo l'Estate, con il sostegno di Saturno svilupperai maggiore fiducia e maturità interiore, mentre la quadratura di Giove con Saturno nella nona Casa, scatenerà alcuni processi mentali volti a proiettarti con competenza, impegno e capacità in determinate situazioni, progetti e relazioni. In amore e in amicizia espanderai la tua cerchia sociale. Guardando al denaro, dovrai rivedere il tuo coinvolgimento con le cose materiali. Sii vigile e risparmia negli ultimi mesi dell'anno.Il nuovo anno ha molte promesse per te. Sei in generale tra i segni più fortunati. Nel 2024 capirai cosa vuol dire avere la fortuna dalla propria parte. Sarà un periodo di abbondanza con nuove opportunità entusiasmanti che ti stanno aspettando. Se ami l'avventura e non hai paura di esplorare nuovi orizzonti, ogni nuovo progetto ti porterà qualcosa di utile. Quindi, sii determinato a non perdere nessuna occasione.Ricorda, però, che l'Universo ti fa dei regali ma non te li mette in tasca. Sebbene le stelle ti offriranno innumerevoli occasioni, il merito di renderle fruttuose sarà solo tuo. Perciò, è meglio che incominci a imparare a vedere il bicchiere mezzo pieno, a guardare alla vita con ottimismo ed evitare la mentalità della vittima che non ti porterebbe nulla di buono, anzi, potrebbe nuocerti.A cominciare da luglio con il Sole nel segno, e poi il ritorno del moto diretto di Mercurio in agosto, un vento benefico soffierà nella tua Casa del lavoro, portandoti buone opportunità professionali. Può trattarsi di una promozione, del riconoscimento dei tuoi meriti o di un nuovo inizio di carriera. Se stai aspettando da tempo la realizzazione di un tuo progetto, questo sarà il momento giusto.Per la fine dell'anno le stelle si allineeranno a tuo favore e la tua determinazione e fiducia ti aiuteranno a raggiungere tutto ciò che ti sei prefissato. La tua energia e il tuo fascino si riveleranno irresistibili. Il tuo oroscopo dice che amore e romanticismo saranno nell'aria, e ci sono buone probabilità che le cose si allineeranno perfettamente anche nella tua vita personale.Dopo un 2023 piuttosto tumultuoso, soprattutto a livello personale, anche nel 2024 ci saranno circostanze in tal senso, visto che, sotto gli influssi di Saturno in transito nella settima Casa, dove rimarrà per tutto l'anno, ti troverai ad affrontare sfide relazionali. In altre parole, dovrai cercare un punto di equilibrio nella tua vita, ciò ti permetterà di entrare in una relazione sana o di adoperarti per saldare i legami esistenti.Saturno sarà in retrogradazione da luglio a novembre. In questo lasso di tempo potrà mancare l'assunzione di responsabilità. In poche parole, sarai tentato di credere che la colpa di alcuni insuccessi sia degli altri, e non tua. Potresti rimanere sorpreso dalle proposte dei tuoi superiori. Forse per modestia o per complesso di inferiorità, sarà difficile per te immaginarti in una posizione migliore. Dovresti mostrare più orgoglio, fiducia e coraggio.Verso la fine del mese di maggio, con Giove che entra nella decima Casa, l'attenzione sarà rivolta alla carriera, con importanti opportunità professionali. In questo periodo ti arriveranno proposte sorprendenti, ma che potrebbero richiedere una rivalutazione della fiducia in se stessi. Indipendentemente dal lavoro che svolgi, il coinvolgimento in progetti comunitari o familiari sarà un tema piuttosto ricorrente.Infine, grazie all'aiuto del sestile tra Saturno e Giove ci sarà la possibilità di uno sviluppo personale, con apprendimento ed esplorazione di nuovi orizzonti. La lezione principale sarà quella di smettere di entrare in relazioni che si basano solo sulla mera attrazione. Le farfalle nello stomaco aiutano all'inizio, ma poi occorrono anche altri fattori. Altrimenti incontrerai nuovamente una solitudine indesiderata e dolorosa o possibili partner con problemi vari.Con Saturno in transito nella sesta Casa, l'arrivo del 2024 detterà alcune regole che dovrai rispettare. Tutto ti sembrerà estenuante. In qualche modo, il pianeta dei limiti vorrà mostrarti le sue restrizioni. Sarai sempre meno attratto da ciò che fai. Inoltre, sorgeranno nuove responsabilità a livello lavorativo e/o professionale, ma non nuovi benefici. Se stai cercando un lavoro, farai fatica a trovarlo.Imparerai che a volte bisogna anche dire di no, a non aspettarti troppo dalla vita. Potrebbero verificarsi stati di esaurimento, di impotenza e mancanza di fiducia in se stessi. In ogni caso, questo transito avrà lo scopo di cambiare il tuo stile di vita e di proporti a vivere in modo più sano. Farai bene a prenderti cura della tua dieta, del tuo sonno e della tua salute.Tutto questo potrebbe accadere fino alla fine di maggio, dopodiché Giove transiterà nella tua nona Casa, dove formerà un trigono molto armonico con la tua area zodiacale. Qualsiasi crisi o fallimento potrà trasformarsi in un'opportunità. Otterrai aiuto e sostegno finanziario soprattutto da persone che non ti aspetti. Riuscirai a liberarti di alcuni debiti.La seconda metà dell'anno arriverà con fiducia. Grazie anche agli influssi di Venere, otterrai un nuovo paio di ali. Respirerai con più forza e inizierai, dopo tanta attesa, a porti nuovi traguardi. Guardando al denaro, il secondo semestre porterà ricompense finanziarie e negli ultimi mesi potrai effettuare investimenti redditizi. Sorgeranno opportunità per trasformare le crisi in preziose lezioni con un potenziale finanziario positivo. La fine dell'anno potrebbe trovarti in un altro paese, casa o scuola.[next]La congiunzione tra Giove e Urano ad aprile darà il via a un cambiamento improvviso, inaspettato e rivoluzionario del destino, soprattutto per quanto riguarda l'area affettiva e del lavoro. Per molti nativi Scorpione questo periodo potrebbe diventare memorabile. A giugno, quando Giove sarà transitato nell'ottava Casa, la preoccupazione principale sarà la sicurezza finanziaria. Potrai ottenere finanziamenti, avrai accesso a nuove risorse, vorrai fare un investimento. Un affare. Un progetto.Giove saprà darti innumerevoli possibilità anche in termini di relazioni. Potrai vivere d'amore e d'aria, se lo desideri. La tua vita amorosa sarà esattamente come la immagini nei tuoi sogni più sfrenati. Questo sarà l'anno decisivo per risolvere problemi e fare scelte promettenti. Formerai legami forti con le persone che ti amano sinceramente. Qualunque cosa accada, vai avanti, le tue decisioni saranno franche e oneste, così come lo sono i tuoi sentimenti.Se sei legato a una persona da molti anni, puoi pensare ad avere un bambino. Se sei single, sentirai che sarai felice solo in una relazione. L'universo suggerisce che la tua felicità arriva da dentro. La famiglia e la costruzione di una casa saranno i temi centrali, con l'accento sull'apprezzamento di ciò che hai attualmente e sulla costruzione di quelle fondamenta.Insomma, le stelle ti incoraggeranno a vedere la vita sotto una luce positiva. Nel corso dell'anno 2024 riceverai bellissime ricompense, gli sforzi varranno la pena, le tue ambizioni ti permetteranno di evolvere. Persevera, perché i tuoi sacrifici daranno i loro frutti, sebbene Saturno ti inviterà a ripensarci. Cioè, nulla ti sarà concesso finché non scoprirai che la tua felicità dipende solo da te.L'anno 2024 inizia con Mercurio, Venere e Marte nel tuo segno. Ti sentirai davvero nel tuo territorio. Giove, che è il tuo pianeta governatore, sosterà nella sesta Casa fino a tutto maggio. Questo transito può essere visto sia come una risorsa che una vulnerabilità. Può aiutarti a lavorare con più forza, a unire l'utile al dilettevole, ad andare più d'accordo con i tuoi colleghi. Oppure dovrai preoccupati della salute e della vitalità.La congiunzione Giove-Urano a metà aprile sarà come un aiuto divino. Sappi, però, che l'universo ha una propria abitudine. Prima deve prendere qualcosa per darti in cambio qualcos'altro. Perciò, non arrabbiarti se le cose al lavoro non andranno sempre come vorresti, anche se il filo conduttore di quest'anno sarà l'accomodamento, quindi, ce la farai sicuramente.Con Giove che alla fine di maggio si sposterà nella settima Casa, la vita amorosa del Sagittario assumerà un punto focale davvero speciale, offrendo opportunità per nuove relazioni o rivalutazione di quelle esistenti. Saturno in quarta Casa potrebbe portare con sé responsabilità legate alla famiglia, con potenziali ostacoli anche in campo lavorativo. In autunno, Plutone in seconda Casa suggerisce una rivalutazione dei valori e del modo in cui gestisci il denaro.Non dimenticare una cosa: La seconda parte dell'anno sarà ricca di eventi, incontrerai persone di ogni genere che diventeranno tuoi amici e che potranno aiutarti in diverse questioni importanti. Allo stesso tempo, tenderai a essere coinvolto in più progetti di quanti ne puoi gestire. Tuttavia, sarà un buon momento per stabilire nuovi contatti professionali e magari anche l'arrivo di un'offerta allettante.Quest'anno inizia con la tua area zodiacale che dialoga fluidamente con Giove e la Luna, questo significa che le tue idee saranno molto ben proiettate. Avrai forza e buon senso per riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi. Il transito di Saturno nell'ultimo spazio dello Zodiaco, ti invita a vedere oltre i segni della vita, a leggere poesie ed emozionarti, a passeggiare nella natura e a gioire del paesaggio.Tuttavia, Urano retrogrado potrebbe crearti qualche problema. La sua tendenza a cambiare, modernizzare e sfidare le norme stabilite può disturbare il tuo equilibrio e la pace interiore. Urano ti incoraggerà ad agire e a divertirti, ma sarebbe meglio che tu facessi attenzione alle decisioni che dovrai prendere e alle azioni che intraprenderai, poiché questo pianeta può portare a decisioni avventate o a esagerazioni.Anche Marte sarà favorevole al tuo segno, per cui sarai motivato ad agire e a superare i tuoi limiti. Sarà importante mantenere la calma ed evitare decisioni affrettate. Con Saturno, il tuo sovrano, in retrogradazione tra giugno e novembre, avrai la possibilità di rivalutare i tuoi piani e trovare modi più efficienti per utilizzare le risorse a tua disposizione. Ciò può includere la revisione delle tue strategie. I viaggi avranno un ruolo importante quest'anno.Potresti avere diverse opportunità di fare sia viaggi brevi che lunghi. Questi percorsi possono portare opportunità inaspettate o semplicemente essere necessari per lo sviluppo personale e professionale. In termini di amore, questo può essere un buon momento per riconnetterti con il tuo lato più sentimentale e spontaneo. Professionalmente, questo nuovo entusiasmo può aiutarti ad affrontare le sfide con una prospettiva diversa, aumentando la tua competitività.Il 2024 per l'Acquario sarà un anno di profonda riflessione e di compromessi. Il transito di Plutone nel segno all'inizio dell'anno, farà emergere in superficie paure e traumi nascosti, sfidandoti ad affrontarli. La salute, sia fisica che emotiva, dovrà essere posta in primo piano durante questi dodici mesi. Anche i problemi finanziari possono portare confusione, poiché Saturno influirà parecchio sulla seconda Casa del denaro e del benessere materiale.Saturno ti costringerà a seguire determinate regole, ad adattarti a schemi prestabiliti e ad obbedire a limiti imposti dagli altri, riducendo, così, la tua libertà e la tua straordinaria capacità di prendere decisioni da solo. In questo contesto, le cose potrebbero andare più lentamente e potresti incontrare sul tuo cammino più ostacoli, divieti e restrizioni che mai.Se invece appartieni alla categoria di persone responsabili, laboriose e tenaci, Saturno avrà su di te un influsso davvero benefico. Il Pianeta del tempo ti aiuterà pian piano a integrarti negli ambienti formali, a farti conoscere all'interno di strutture sociali, a costruire una solida carriera e a farti vedere come un collaboratore affidabile, competente e prezioso. In questo caso, Saturno ti donerà ispirazione, potere creativo, ingegno e originalità nel pensare a come affrontare i problemi.Insomma, questo nuovo anno insegnerà agli acquari l'importanza di vivere in modo semplice. Cambiamenti relativi alla casa o alla proprietà possono arrivare improvvisamente, soprattutto verso la fine di aprile e l'inizio di maggio, quando ci sarà la congiunzione in quadratura di Giove con Urano (). Anche la famiglia sarà fonte di sorprese e sarà grazie alla tua tipica adattabilità che durante tutto il 2024 potrai affrontare queste situazioni.A questo punto, corre l'obbligo di ricordarti che Saturno è in Pesci già da marzo 2023, e ci rimarrà fino al 2026. Il resto degli eventi astrologici sono pressoché irrilevanti per te. È chiaro che questo transito fa paura a molti, anche perché Saturno è noto come il "". Ma se ci pensi bene, scoprirai che quel soprannome gli viene affibbiato soltanto da chi non ne vuole sapere di maturare.Perciò, smetti di mantenere la posizione della vittima, perché se hai voglia di lavorare, di impegnarti senza perdere tempo, durante il corso dell'anno 2024 potrai ottenere sicuramente innumerevoli successi. In altre parole, Saturno ti porterà beni preziosi, come la carriera tanto sognata, una relazione d'amore importante, l'espansione della famiglia, la casa desiderata, richiedendo in cambio maturità e responsabilità.Se hai intenzione di trasferirti in altri territori, partire o tornare al tuo Paese, avrai molte possibilità. Nel caso volessi iniziare o riprendere gli studi, trarrai beneficio da Giove in sestile armonico al tuo segno per tutto l'anno. Anche Nettuno continua ad illuminarti. Questo è l'anno giusto per esplorare e sviluppare i tuoi talenti e interessi creativi. Puoi prendere lezioni di danza, recitazione, pittura, scultura, ceramica, ecc.A livello affettivo, proverai nuove emozioni e sentimenti che supereranno le tue aspettative e ti renderanno felice. Sotto la protezione di Giove, supererai ogni ostacolo affinché l'amore sbocci e illumini la tua vita, sebbene gli influssi tumultuosi di Urano e Plutone metteranno a dura prova l'armonia e la stabilità della coppia. Se mostrerai un carattere aperto e comprensivo, sarai in grado di affrontare con successo le sfide e mantenere vivi i tuoi sogni e le tue speranze.