Il lupo e il cavallo

Fedro

troviamo spesso argomenti che prendono la difesa di quei poveri che subiscono l'attacco da parte dei ricchi e potenti, come tratto distintivo delle sue storie, a differenza dile cui favole sono associate più che altro a una critica cinica e sprezzante verso i poteri forti. La fiaba che segue, dal titolo "", scritta da entrambi gli autori, può essere un valido aiuto per tutti quei genitori che vogliono insegnare ai propri figli che bisogna diffidare dei cattivi che si comportano da brave persone ma con interessi nascosti.stava camminando nel bosco quando si ritrovò in un campo coltivato a orzo. Ora, si sa che l'orzo non è il cibo adatto per un animale carnivoro come il lupo, per cui non poteva mangiarlo, quindi, si voltò e se ne andò., avendo il lupo incontrato un cavallo, gli disse d'aver trovato l'orzo, e che lui stesso non lo aveva mangiato per conservarglielo giacché gli faceva più piacere sentire il rumore dei suoi denti mentre lo masticava.rispose in questo modo: "".