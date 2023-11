I segni zodiacali che vivono più a lungo

c'è persona sulla Terra che non sogni di rimanere in questo mondo il più a lungo possibile e felicemente. Purtroppo, non tutti riescono a realizzare il proprio sogno. Lo stile di vita e i geni hanno sicuramente un grande impatto sulla longevità, d'altro canto, nessuno può dirsi immune dagli imprevisti della vita. La verità è che raggiungere i 100 anni non è un'impresa da poco.di ognuno di noi potrebbe essere scritta nelle stelle. Secondo gli astrologi, ci sono alcuni segni che hanno un'aspettativa di vita più alta rispetto ai restanti segni dello zodiaco. Sono settori dove è presente un numero considerevole di centenari. Ecco quali sono i 5 segni zodiacali che spesso si avvicinano all'ambito numero 100 e addirittura lo superano.L'Ariete è governato da Marte e dal Sole, ed è senza dubbio una delle persone più energiche del pianeta. Ha una vitalità eccezionale, un vero combattente per natura. Grazie al suo animo giovanile, raramente perde la sua innata voglia di vivere. Per lui o lei la vecchiaia non esiste, e questo è esattamente ciò che gli dà un incredibile vantaggio rispetto alla maggior parte dei segni zodiacali. Ecco perché lo troviamo tra le persone più longeve.Qui ci troviamo di fronte ad una persona dotata di un forte istinto di autoconservazione e dalla tendenza ad evitare i pericoli e le minacce della vita. In genere, il Cancro vive in modo responsabile, quindi si muove con cautela e non si abbandona a esperienze rischiose. Inoltre, è notorio che il nativo di questo segno sia solito prendersi cura di se stesso, arrivando, così, alla vecchiaia in condizioni molto buone, spesso migliori di altri.Molti nativi di questo segno vivono fino a cento anni o più giacché sono pieni di forza e non si perdono mai d'animo. Sono meticolosi e organizzati nelle loro cose. Di solito non intraprendono un percorso che li allontani dai loro piani e tendono a dare priorità al proprio benessere fisico e mentale. Seguono con attenzione il loro stato di salute e alla minima sensazione di malessere vanno dal medico. Per questo motivo vivono a lungo.Questo è segno che ha tutte le prerogative necessarie per poter vivere una vita lunga e felice. Il Sagittario riesce a sopravvivere ai suoi coetanei per molti lustri grazie alla sua naturale tendenza all'ottimismo e alla voglia di vivere. Il Sagittario si circonda di armonia e purezza, inoltre non si arrabbia per delle sciocchezze come fanno gli altri, mantenendo i nervi in perfetto ordine. Per questo motivo tende ad essere tra quelli che vivono fino a tarda età.Tra tutti e dodici i segni zodiacali, il Capricorno è molto probabilmente quello più predisposto a favorire la longevità. Certo, questi nativi sono dipendenti dal lavoro, ma ciò non li danneggia affatto, anzi. I rappresentanti del segno lavorano molto, ma poi riposano bene. Raramente si ammalano e, quando ciò accade, affrontano molto bene la malattia. Questo li aiuta a mantenersi in buona salute fino alla vecchiaia.