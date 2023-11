I due amici

La Fontaine

bellissimo legame unisce i due amici in questa breve favola di La Fontaine, che in questo racconto ci riporta ai valori puri ed essenziali dell'amicizia, dimostrando quanto sia preziosa e perché è importante preservarla. È una storia che ha lo scopo di educare i bambini ai bisogni degli atri attraverso una morale su cui riflettere e approfondire.due persone legate da un sincero sentimento di amicizia. Una fredda notte d'inverno, uno degli amici si svegliò di soprassalto. Saltò giù dal letto, si vestì in fretta e si diresse a passo spedito verso la casa dell'altro. Quando arrivò, cominciò a bussare alla sua porta gridando il suo nome così forte che svegliò tutto il quartiere., preso dallo spavento, il padrone di casa corse ad aprirgli la porta e, stringendo una manciata di soldi in una mano e impugnando una spada nell'altra, gli disse:lo guardò dritto negli occhi e lo rassicurò, dicendo: ". Poi, guardandolo con tenerezza, disse: ", quest'uomo era corso a casa del suo amico nel cuore della notte solo per assicurarsi che stesse bene e per offrirgli aiuto nel caso ce ne fosse stato bisogno. Così si comporta un vero amico. Non aspetta che l'altro lo chiami, ma quando sospetta che sia nei guai, corre a offrirgli il suo aiuto.