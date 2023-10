300 g di bignè già pronti da riempire;

750 ml di panna fresca da montare;

450 g di torrone friabile alla nocciola;

100 g di zucchero;

4 uova fresche.

, li hai gustati tante volte ripieni alla crema o al cioccolato, perciò, se stai leggendo questo post, è perché sono tra i tuoi preferiti, quindi, ti sei chiesto che gusto abbiano i profiteroles bianchi e hai tanta voglia di farli da te. Se è così, continua a leggere, ti darò la ricetta per realizzare una fantastica piramide di bignè ripieni con una speciale crema fatta in casa, semplice e veloce., si tratta di una ricetta molto facile da preparare e con ingredienti assai comuni: uova, zucchero, panna, torrone e bignè già pronti da farcire.Togli dal frigo e monta 500 ml di panna ancora fredda, quindi, mettila in una tasca (), o in una siringa da pasticcere a beccuccio largo e con essa farcisci i bignè. Successivamente, separa gli albumi dai tuorli e sbatti questi ultimi con lo zucchero finché ottieni un amalgama chiaro e spumoso, quindi, monta a neve ben ferma gli albumi d'uovo.Trita grossolanamente nel cutter o nel mixer il torrone. Poi, in una ciotola piuttosto capiente, monta con uno sbattitore la panna rimasta e unisci l'amalgama di tuorli e zucchero mescolando con una spatola o con una frusta, procedendo delicatamente dal basso verso l'alto. Aggiungi gli albumi e per ultimo versa 400 g della granella di torrone preparata prima. Mescola il tutto con delicatezza fino a farne una soluzione cremosa.Immergi uno per volta i bignè farciti nella ciotola con la crema, disponendoli man mano in un piatto da portata in modo da ottenere una piramide. Cospargi sulla superficie della composizione la crema rimasta nella ciotola. Perfeziona spolverizzando la superficie piramidale con i pezzetti di torrone rimasti., servi freddo.