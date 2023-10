MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi I proverbi trentini più belli Attraverso i proverbi, i popoli trasmettono la propria cultura e i valori utilizzando iperbole e metafore come forma espressiva facile da ricordare. I proverbi sono un concentrato di saggezza secolare di un popolo. Testimonianze brevi e suggestive che racchiudono in sé le concezioni della vita, della natura e del destino. Come tutti gli altri popoli, anche i trentini iniziarono a organizzare la loro vita comune secondo regole di condotta e principi morali.



La conoscenza dei proverbi della propria regione è utile in qualsiasi contesto sociale e culturale. Qui puoi trovare 101 detti, citazioni e proverbi, ordinati dalla A alla Zeta, con traduzione in italiano, tra i più belli del Trentino Alto Adige. Perciò, se sei nato nelle Province di Trento e Bolzano, puoi meditarci sopra e trarne dei vantaggi.



A

A ròbar ghe vol scarpe da ladro

Per rubare bisogna essere predisposti al furto.



A tajarse 'l nas se se 'nsanguina la boca

Chi offende i suoi parenti ferisce se stesso.



Ama l'ert ma teite al pian

Ama la vetta ma tieniti alla base.



A'n bom soldà ogni arma ghe fa

Al buon soldato ogni arma va bene.



April, ogni dì 'n baril

Ad aprile ogni giorno un barile di pioggia.



Aqua che core no l'ei mai sporca

Acqua che scorre non è mai sporca.



Aqua pasada no la masna pù

Acqua passata non macina più.



Arcobaleno de sera, bon temp se spera; arcobalen de matina, tut el dì piovesina

Arcobaleno di sera buon tempo si spera; arcobaleno di mattina, pioverà tutto il giorno.



Aspeta caval, che l'erba cresse

Campa cavallo che l'erba cresce.



B

Barba canua no vol roba crua

Alle persone anziane non va dato cibo crudo.



Baso de dòna varda che el te 'ncoiòna

Bacio di donna, attento che ti rincretinisce.



Benedeta la sanità, se è siori e no 'l sa

Benedetta sia la salute, si è ricchi e non si sa.



Bisògn mòver 'l man se se vòl vederfat qualcòs

Bisogna muovere le mani (darsi da fare) se si vuole ottenere qualcosa.



Bon ris fa bon sang

Buon riso fa buon sangue.



C

Ca' senza om, car senza timon

La casa senza l'uomo è come un carro senza timone.



Caval no morir, che l'erba sta 'n vegnir

Cavallo mio non morire, che l'erba fresca sta arrivando.



Chi arte no sa far botéga sèra

Chi non sa fare il proprio lavoro presto chiuderà bottega.



Chi casca 'n povertà e 'n poverela, perde l'amico e anca la parentela

Chi cade in povertà, perde l'amico e anche il parente.



Chi che ròba poc i và 'n galera, chi che ròba tant i fa cariera

Chi ruba poco va in galera, chi ruba molto fa carriera.



Chi che vol el foc deve 'ngiotir anca 'l fum

Chi vuole il fuoco deve prendersi anche il fumo.



Chi de gatta nasce, sorzi pìa

Chi da una gatta nasce, sorci prenderà.



Chi del lot el se 'nnamora, prest o tardi el va 'n malora

Chi del lotto gioco) s'innamora, presto o tardi va in malora.



Chi g'ha braga paga, chi g'ha vesta fa festa

Chi ha i pantaloni paga, chi ha la gonna fa festa.



Chi g'ha tort ziga più fort

Chi ha torto urla più forte.



Chi la strada vecia lassa per quela nova, sa cossa che 'l lassa, ma no 'l sa cossa che 'l trova

Chi la strada vecchia abbandona per quella nuova, sa cosa lascia ma non sa cosa trova.



Chi te loda en facia te sgrifa drè ala schena

Chi ti loda davanti, ti ferisce alle spalle.



Co le ciacere non se paga nesun

Con le chiacchiere non si paga nessuno.



Con en po' de bale e en po' de verità se tèn en pè la cà

Con un po' di bugie e qualche verità si tiene in piedi la casa.



Con gnènt no se fa gnènt

Con niente non si fa nulla.



[next] D

Da San Simon, el nespol l'è bon

A San Simone ogni nespola è buona.



D'agost, l'ua la fa 'l most

Ad agosto l'uva diventa mosto.



Dal bel te ghe roseghi zo poc

Da sola la bellezza vale poco.



De Santa Catterina, s'inverna l'agnell e l'agnelina

A Santa Caterina gli animali vanno fuori la cascina.



Dodese galine e 'n gal i magna tant che 'n caval

Dodici galline e un gallo mangiano tanto quanto un cavallo.



Dòna mia soto ai linzòi, pare e mare en do che te vòi

Sposa mia sotto le lenzuola, padre e madre lontani.



Done, ani e biceri no se i conta mai

Donne, anni e grappini non si contano mai.



E

El bon vin l'è tut sangue

Il buon vino fa buon sangue.



El diàol no poi scónder la còa

Il diavolo non può nascondere la coda.



El fisco l'è come 'l cagn: se no 'l morde ancoi el morde doman

Il fisco è come il cane: se non morde oggi, morderà domani.



El gal l'è l'oroloi del contadin

Il gallo è la sveglia del contadino.



El pan dei altri 'l g'ha séte groste

Il pane degli altri ha sette croste.



El pever e 'l fret i beca

Il pepe e il freddo pungono.



El pom el casca poch lontan da l'àrbor

La mela cade poco lontano dall'albero.



El pra' fa' la vaca e la vaca fa 'l pra'

Il prato sazia la vacca e la vacca concima il prato.



El Soredio el lassa far ma no strafar

Il Signore lascia fare ma non strafare.



El temp dei ne'spoi el ven per tuti'

Il tempo delle nespole (l'inverno) arriva per tutti.



Empara n'arte e metela da parte

Impara l'arte e mettila da parte.



En do gh'è 'na cuna ariva la fortuna

Dove c'è una culla arriva la buona sorte.



En Paradis no se ghe va 'n carozza

In Paradiso non ci va chi vive nel lusso.



En pari e sleva 13 fioi, 13 fioi no iè bo da mantegnir en pari

Un padre sfama 13 figli, 13 figli non riescono a mantenere un padre.



F

Fà pecà tant chi roba che ci tegn la scala

Commette reato tanto chi ruba che chi gli fa da palo.



Far e desfar l'è tut en laoràr

Fare e disfare è tutto un lavorare.



Febbrarot tossegot, tant el dì che la not

Febbraietto corto e freddo, tanto di giorno quanto di notte.



G

Gran never, gran granèr

Tanta neve, tanto grano



Gropi, seradure e dòne, bisogna torli co le bone

Nodi, serrature e donne, bisogna usarli con pazienza.



L

La dona l'e' come 'l temp: la cambia a ogni moment

La donna è come il tempo: cambia a ogni momento.



La meio medizina l'è spetar che 'l pasa

La miglior medicina è aspettare che passi.



La sanità no gh'è bezzi che la paga

La salute, non c'è prezzo che la può ripagare.



L'amor el fa far salti, la fam ancor pù alti

L'amore fa fare salti, la fame ancora più alti.



L'aqua santa la fa ben tant poca che tanta

L'acqua santa fa bene sia poca che tanta.



L'asen no se 'l mena do volte sul giaz

L'asino non casca la seconda volta dove è già caduto.



L'è pù caro en no rabios che 'n sì dispetos

È meglio un no rabbioso che un sì indisponente.



Le spazzadòre növe le spàzza sempro bèn

Lo spazzino quando è nuovo pulisce meglio.



L'emprometer l'è fradel del mal atender

Il promettere è parente del non mantenere.



Libertà e sanità l'è do robe de oro e no se'l sa

Libertà e salute sono due gioielli che non si apprezzano abbastanza.



L'invidia no l'ei mai morta

L'invidia non muore mai.



L'istadela de San Martin, la dura tre dì e 'n pochetin

L'estate di San Martino dura tre giorni e un pochino.



[next] M

Mapòn, mapòn, ogni roba ha la stagiòn

Ogni cosa avviene a suo tempo.



Meio n'aiuto che zinquanta consigli

Meglio un solo aiuto che cinquanta consigli.



Met en piocio 'n la farina che 'l crederà de èser deventà 'n molinàr

Metti un pidocchio nella farina e lui crederà di essere diventato un mugnaio.



N

Nef dezembrina per tre mes la se rafina, nef marzolina la dura da la sera ala matina

Neve dicembrina per tre mesi ci rovina, neve marzolina dura dalla sera alla mattina.



No bisogna far el diàol pu brutt de quel che l'è

Non si deve dipingere il diavolo più brutto di quello che è.



No croda foia che Dio no voia

Non cade foglia o non accade nulla che Dio non voglia.



No gh'è sabo senza sol, no gh'è dona senza amor

Non c'è sabato senza sole, non c'è donna senza amore.



No se sera 'na porta che no se n'averza 'n altra

Si chiude una porta e si apre un portone.



O

Ogni paes gh'a la so usanza, ogni bonigol gh'a la so panza

Ogni paese ha la sua usanza, ogni ombelico ha la sua pancia.



Ogni simile, ama 'l so simile

Ognuno ama il proprio simile.



P

Pan e nus magnar di spus

Pane e noci è mangiare da sposi.



Pane, vin e zoca, e lasa che el fioca

Pane, vino e camino acceso. E lascia che fuori nevichi.



Pei caldi, testa freda, pancia ligera

Piedi caldi, testa fredda e mangiare poco.



Pel ros, endò che 'l pissa, 'l brusa

Pelo rosso, non ti fidare se non lo conosci.



Porta averta per chi porta, e chi no porta parta

Benvenuto a chi porta, e chi non porta vada via.



Q

Quando 'l cavel el tira al bianchin, lassa la dona e tegnete al vin

Quando la barba comincia a farsi bianca, lascia la donna e tieniti il vino.



Quando 'l fioca su la foia ven n'inverno che fa voia

Quando fiocca sulla foglia è in arrivo un inverno mite.



R

Roba robada, no g'ha durada

Roba rubata non ha molta durata.



S

Santa Luzia la ven con la scufia

Santa Lucia arriva con la neve.



Sbalia anca 'l pret su l'altar

Sbaglia perfino il prete sull'altare.



Se ciapa anca le bolp vece

Si può catturare anche la volpe più scaltra.



Se febrar no 'l febregia, marz el tira 'n la caregia

Se febbraio non febbreggia, marzo campeggia.



Se te voi savér la verità va dal più pìcol de la ca

Se vuoi sapere la verità vai dal più piccolo della casa.



Se ti vol patìr l'inferno, Trento d'estate, Feltre d'inverno

Se tu vuoi patire l'inferno, Trento d'estate e Feltre d'inverno.



Soldi e fede, ghe n'è demen de quel che se crede

Soldi e fede ce n'è meno di quanto si crede.



Sposi gioveni, corni e cros; sposi veci peti e toss

Sposi giovani, corna e croci; sposi vecchi peti e tosse.



Sull'amor no deve crescer le terlaine

Sull'amore non si devono far crescere le ragnatele.



T

Tera nera la fa bon gran, tera ciara la lo fa van

Terra nera dà buoni frutti, terra bianca non dà nulla.



Tut el gh'ha 'n termin, for che le luganeghe che le ghe n'ha doi

Tutti dobbiamo morire prima o poi.



V

Val de pù en gran de pèver che en stronz de asem

Vale di più un grano di pepe che uno sterco d'asino.



Val pu ón bon polson che 'n bon bocon

Vale più un buon sonno che un buon boccone.



Val pu un che lavora che zento che comanda

Vale più un solo lavoratore che cento comandanti.



Vèdova inamorada, tèmp de poca durada

L'amore di una donna vedova dura poco.



Vendro arivada, stimana guadagnada

sono un concentrato di saggezza secolare di un popolo. Testimonianze brevi e suggestive che racchiudono in sé le concezioni della vita, della natura e del destino. Come tutti gli altri popoli, anche i trentini iniziarono a organizzare la loro vita comune secondo regole di condotta e principi morali.dei proverbi della propria regione è utile in qualsiasi contesto sociale e culturale. Qui puoi trovare 101 detti, citazioni e proverbi, ordinati dalla A alla Zeta, con traduzione in italiano, tra i più belli del Trentino Alto Adige. Perciò, se sei nato nelle Province di Trento e Bolzano, puoi meditarci sopra e trarne dei vantaggi.

