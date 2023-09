Prime nozioni di astrologia - per iniziare a capire le stelle

, con questo articolo ti aiuterò comprendere le prime basi dell'astrologia, in modo che tu possa sviluppare il tuo potenziale per imparare a conoscere i corpi celesti in generale e a sviluppare il tuo primo oroscopo personale. Inoltre, saprai rispondere nelle conversazioni con i tuoi amici che si vantano di saperne più di te sui movimenti astrali.Per prima cosa, è importante sapere che l'energia dei pianeti che riguardano la nostra carta astrale è filtrata dai quattro elementi naturali, che sono: Fuoco, Terra, Acqua e Aria. Ognuno di essi ha specifiche caratteristiche legate a una determinata funzione sul nostro inconscio. Ogni elemento è abbinato a tre dei dodici segni dello Zodiaco.Ariete, Leone e SagittarioSono appassionati ed energici. I nati nei segni di fuoco sono alquanto capricciosi e impazienti.Capricorno, Toro e VergineSono pratici, affidabili e stabili, di solito sono persone realistiche e leali.Gemelli, Bilancia e AcquarioSono segni di azione e movimento. Si adattano facilmente e hanno un carattere freddo e distaccato.Cancro, Scorpione e PesciSono segni intuitivi ed emotivi. Questi nativi sentono forte il desiderio di aiutare gli altri.Una volta conosciuti i quattro elementi, possiamo passare alle qualità assegnate a ciascun segno zodiacale, cioè: Cardinale, Fissa e Mutevole.Ariete, Cancro, Bilancia e CapricornoQualità che rappresenta l'innovazione, i nuovi inizi. Questi segni si caratterizzano per la loro capacità di affrontare e risolvere i problemi.Toro, Leone, Scorpione e AcquarioQualità che rappresenta sicurezza e stabilità. Sono persone attaccate alle tradizioni e può essere difficile per loro accettare i cambiamenti.Gemelli, Vergine, Sagittario e PesciQualità di natura incostante e volubile. Queste persone sono molto versatili, particolarmente adatte nella comunicazione e nella negoziazione.Per meglio approfondire la conoscenza del tuo tema astrale è fondamentale conoscere i pianeti, quali forze racchiudono e quale segno governano. In astrologia ce ne sono 10 (oltre alla Terra).Il Sole è il cuore dello zodiaco. Il segno dove risiede il Sole al momento della nostra nascita indica le nostre caratteristiche personali. Il Sole governa la costellazione del Leone.la Luna coinvolge le nostre emozioni e i nostri istinti, rievocando la parte più nascosta di noi. La Luna governa la costellazione del Cancro.Mercurio è il pianeta della comunicazione e dell'intelletto. Stimola le nostre capacità di imparare cose nuove. Mercurio governa le costellazioni dei Gemelli e della Vergine.Venere è legata all'amore e alla bellezza, al modo in cui amiamo, a ciò che troviamo di bello o che ci attrae. Venere governa le costellazioni del Toro e della Bilancia.Conosciuto anche come "", Marte ci dà energia e coraggio, mostrandoci il modo in cui dirigere le nostre forze e la volontà. Marte governa la costellazione dell'Ariete.Giove rappresenta la fede, la felicità e l'abbondanza. Ci mostra l'ambito o il settore in cui avremo più opportunità e/o fortuna. Giove governa la costellazione del Sagittario.Saturno ci induce alla disciplina, alla maturità e all'ordine. È il pianeta che ci porta prove e sfide che forniscono apprendimento. Saturno governa la costellazione del Capricorno.Con i suoi influssi spregiudicati, Urano ci rende autentici e liberi. È il pianeta della rivoluzione e del cambiamento. Urano governa la costellazione dell'Acquario.Nettuno è il pianeta della spiritualità, dell'immaginazione e della fantasia. Nettuno governa la costellazione dei Pesci.Plutone simboleggia la morte e la rinascita. Come l'Araba Fenice, ci rende il potere di rigenerarci. Plutone governa la costellazione dello Scorpione.senti di essere ancora attirato dall'astrologia, ti consiglio di continuare le ricerche su questo Sito, perché sebbene sia una conoscenza lunga e complessa, ti aiuta a conoscere meglio te stesso e a connetterti con il tuo Io interiore.