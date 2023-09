Breve riassunto I ragazzi della via Pál

, il cui vero nome è Ferenc Neumann, è stato uno scrittore, drammaturgo e romanziere ungherese, nato a Budapest 145 anni fa, noto soprattutto per le sue opere sulla vita contemporanea da salotto e per i suoi racconti molto commoventi. Tra i suoi libri più conosciuti c'è "", di cui questo è un riassunto molto breve., nella via Pál, un gruppo di ragazzi, guidati da, lottano per difendere il proprio campo di gioco, una vecchia segheria disabitata, presa d'assalto da una banda avversaria. Sono proprio questi ultimi che iniziano a minacciare i ragazzi per impossessarsi del territorio, diventando così un vero pericolo per loro., i ragazzi della via Pál, guidati dal loro coraggioso capo, non hanno certo intenzione di lasciare che questa banda, cosiddetta del "", capeggiata da, si impossessi del loro terreno di gioco.per il territorio diventa simile a una guerra condotta con vera strategia di difesa militare. Per il piccolo, l'unico soldato della banda di Boka, è giunto il momento di guadagnarsi la gloria.di Ats provano più volte ad assaltare il forte basandosi sulla loro forza fisica, ma nulla possono contro le strategie logistiche basate sulle tattiche di guerra, scelte intelligentemente da Boka per difendere il suo dominio., tra lanci di palle di sabbia e trappole da trincea, Nemecsek dimostra di avere coraggio affrontando da solo e senza paura i militanti della banda antagonista, sebbene questi lo superino sia in età sia di statura.grazie al valore e alla lealtà mostrate in battaglia che il piccolo Nemecsek conquisterà il rispetto dei suoi nemici e l'ammirazione del suo comandante Boka.