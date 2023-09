6 consigli per la cura dei tuoi capelli

chi non piacerebbe mostrare una bella capigliatura, soprattutto in questi ultimi anni, cioè da quando siamo stati costretti a fare da noi ciò che prima affidavamo agli altri, come ad esempio lo shampoo, il taglio dei capelli, il taglio delle unghie, e per gli uomini radersi la barba.imparato ad allenarci da soli per organizzare il trattamento del nostro benessere. Per questo motivo, ti invito a leggere i sei suggerimenti da me sviluppati, che in qualche modo ti aiuteranno a prenderti cura dei tuoi capelli pur rimanendo comodamente a casa tua.diversi modi di portare i capelli: lunghi, corti, lisci, ondulati, sciolti, raccolti, tinti, ecc., ma, qualunque sia la disposizione, l'ideale è averli forti sani in modo che appaiano lucenti e brillanti. Ecco 6 consigli per prenderti cura dei tuoi capelli. Ovviamente, con ciò non intendo sostituire la conoscenza dei professionisti del settore. Il tuo acconciatore di fiducia, che sia parrucchiere, coiffeur o barbiere, sa benissimo quello che fa. Tuttavia, una parte del lavoro spetta a te. Perciò, prendi nota:È buona abitudine spazzolare i capelli non solamente dopo averli lavati ma anche prima, poiché, se esegui la spazzolatura prima di fare lo shampoo, eviti che i capelli si aggroviglino o si creino nodi durante il lavaggio. Nel caso si siano formati dei nodi, inizia a spazzolare i capelli dalle punte e procedere in modo graduale verso le radici. In questo modo eviterai che si sfibrino. Infine, è consigliabile spazzolare sempre i capelli prima di andare a letto la sera. A questo proposito, ricorda che è altresì raccomandabile usare una spazzola a setole morbidi. Se hai dei capelli lunghi e ricci, un pettine a denti larghi può essere il tuo alleato migliore.Sei tornato a casa dopo una giornata di duro lavoro e la cosa che vuoi di più è entrare nella doccia facendo scorrere l'acqua più calda possibile? Sappi che ciò non è salutare per i tuoi capelli. Infatti, l'uso di acqua calda durante la doccia può alterare il pH del cuoio capelluto con la possibilità di danneggiare la cuticola del capello. Inoltre, lavare i capelli con acqua molto calda disidrata lo strato di derma del cranio ed elimina gli oli naturali molto benefici per i nostri capelli le cui radici in questo modo si indeboliscono favorendo la caduta dei capelli. Insomma, se proprio non ti piace lavarti i capelli con acqua fredda, è sempre meglio farlo con acqua tiepida.Generalmente, quando ci laviamo i capelli, tendiamo a strofinare con decisione il cuoio capelluto al fine di ottenere una pulizia più profonda e questo può essere un errore, poiché, così facendo, si attivano i follicoli piliferi, portando ad una dilatazione eccessiva delle ghiandole sebacee e conseguente ipersecrezione di sebo. Tutto ciò può portare a capelli grassi, forfora e, nei casi più gravi, alla caduta dei capelli. Il modo corretto di lavare i capelli è applicare lo shampoo solo sulle radici, distribuendo la schiuma sul resto dei capelli fino alla sommità della testa, massaggiando con delicatezza il cuoio capelluto.Ci sono persone che cambiano tipo e/o marca di shampoo dopo averlo usato per diverso tempo perché pensano che i capelli si abituino e, quindi, perda l'efficacia. In realtà, questo consiglio può essere valido solo per quegli shampoo e balsami che contengono tensioattivi sintetici. Quando uno shampoo è prodotto con ingredienti naturali, e con questo si intende che non contenga alcuna sostanza chimica, la raccomandazione è del tutto inutile, anzi, cambiare troppo spesso lo shampoo potrebbe addirittura essere controproducente. Tra i molteplici rischi c'è la possibilità di soffrire di patologie infiammatorie del cuoio capelluto, come dermatite seborroica e, in alcuni casi, di caduta dei capelli.Sono sicura che anche tu (), adori asciugarti i capelli con l'utilizzo di asciugacapelli, piastre, bigodini, ferri arricciacapelli, caschi, modellatori ad aria calda e di tutti gli strumenti termici che ti aiutano a cambiare look velocemente, come ad esempio passare da capelli lisci a capelli ondulati, ma ti sei mai chiesto quanti danni stai causando ai tuoi capelli? È chiaro che più alzi la temperatura dei tuoi apparecchi elettrici, maggiori risultati ottieni e in tempi più rapidi, ma è altrettanto cristallino che così stai danneggiando la salute dei tuoi capelli. Questo perché se esponi direttamente la testa a una temperatura superiore ai 100° rischi di indebolire e distruggere le proteine dei capelli, nonché bruciare gli oli naturali che permettono ai capelli di rimanere idratati, di conseguenza, diventano secchi, deboli e soggetti a rotture e doppie punte.Se il tuo desiderio è avere capelli dall'aspetto sano, allora sono necessarie alcune cure che, una volta diventate consuetudine, miglioreranno notevolmente l'estetica e la salute dei capelli. Il sesto e ultimo consiglio è di tagliare di un centimetro i tuoi capelli ogni 3 mesi circa. In questo modo, non solo provvederai ad eliminare le doppie punte, ma preverrai la loro comparsa. Probabilmente, tagliare con una certa regolarità le punte dei capelli ritarda la loro crescita, ma di sicuro cresceranno più folti, più sani e lucenti di prima, poiché il punto di crescita della fibra capillare è alla loro radice, che in questo caso ne sarà rinforzata., mantenere i capelli in buona salute comporta un gran numero di benefici che promuovono sia una sana igiene che l'autostima. Mantenere sani i capelli può anche garantire longevità in quanto riduce la possibilità di perdita prematura dei capelli.