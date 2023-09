5 consigli per la cura del tuo benessere

Neonati fino a 3 mesi: dalle 16 alle 18 ore;

Bambini fino a 1 anno: dalle 12 alle 16 ore;

Bambini fino a 2 anni: dalle 10 alle 15 ore;

Bambini fino a 5 anni: dalle 10 alle 13 ore;

Bambini fino a 12 anni: dalle 9 alle 12 ore;

Ragazzi fino a 17 anni: dalle 9 alle 10 ore;

Adulti fino a 65 anni: dalle 7 alle 9 ore;

Anziani sopra i 65 anni: dalle 7 alle 8 ore al giorno.

Segui un'alimentazione equilibrata;

Mangia sempre alla stessa ora;

Fai colazione tutte le mattine;

Evita gli spuntini fuori pasto;

Riduci il consumo di sale e zucchero;

Metti nella tua dieta una varietà di frutta, verdura e cereali integrali;

Aumenta l'apporto di fibre;

Evita gli acidi grassi saturi e sostituiscili con quelli polinsaturi.

Regola la temperatura corporea;

Normalizza la pressione sanguigna;

Previene la stitichezza;

Stabilizza il battito cardiaco;

Bilancia gli elettroliti;

Elimina i batteri dalla vescica;

Lubrifica e ammortizza le articolazioni;

Aiuta ad avere una pelle sana e bella.

Rende le ossa e le articolazioni più forti;

Abbassa i valori glicemici nel sangue e riduce il rischio di malattie coronariche;

Sostiene la salute cardiovascolare;

Favorisce a migliorare la postura;

Aiuta a perdere peso e a mantenerlo sotto controllo;

Promuove la qualità del sonno;

Aumenta l'autostima e migliora l'ottimismo;

Ti fa sentire bene nei vestiti che indossi.

Compromette la tua salute;

Influisce negativamente sulla qualità del tuo sonno e la dieta;

Abbassa il tuo rendimento;

Distrugge l'equilibrio tra la tua vita lavorativa e quella privata;

Mina l'importanza che merita la tua vita e il tuo spazio personale;

Deteriora le relazioni con la famiglia;

Toglie del tempo da dedicare ai figli;

Fa aumentare le spese di elettricità, caffè e/o aperitivi.

società moderna tutto si muove velocemente e il più delle volte non abbiamo nemmeno il tempo di pensare se il nostro stile di vita e le nostre abitudini ci aiutano a stare meglio. Il fatto è che le situazioni e le circostanze cambiano continuamente, quindi, anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti oscillano. A volte è normale sentirsi turbati, tristi, impauriti o irrequieti. Questi sentimenti diventano un problema quando cominciano a intralciare in modo costante la vita quotidiana.raggiungere il "dobbiamo trovare un equilibrio sia fisico che mentale, emotivo e spirituale. Occorre saper approfittare delle gioie che la vita ci dona, così come bisogna affrontare i problemi quotidiani che si presentano davanti a noi.che occuparsi del proprio benessere va oltre l'assenza di malattie e ha molto a che fare con le semplici azioni giornaliere che sono sotto il nostro controllo, come le abitudini legate al sonno, all'alimentazione, allo sport, all'igiene. Qui troverai 5 consigli che ti spingeranno a riflettere e a migliorare le tue abitudini e il tuo stile di vita.è senza dubbio uno dei grandi piaceri che la vita ci concede, ma è anche una necessità per il nostro corpo. Riposare adeguatamente, infatti, è molto importante. A volte il lavoro è così impegnativo che dedichiamo poco tempo a questa attività così essenziale per la nostra salute. Il guaio è che la mancanza di sonno altera l'appetito, aumenta lo stress, diminuisce le capacità cognitive, influisce sull'umore e può causare stati di sofferenza, come mal di testa.non tutti sanno che mentre dormiamo il nostro corpo si ripara. La mancanza di riposo, invece, può contribuire a indebolire il sistema immunitario. Perciò, chiediti se hai dedicato del tempo per dormire abbastanza. In caso contrario, sforzati di dormire meglio, prenditi cura della tua camera da letto in modo che sia gradevole e silenziosa. Un consiglio? Prima di andare a letto, una doccia con acqua a temperatura corporea ti aiuterà a rilassarti.Quante ore di sonno al giorno sono raccomandate? In generale, dipende dall'età e sono le seguenti:che la buona alimentazione ha un impatto benefico sulla qualità della nostra vita, giacché significa fornire al nostro corpo tutti i nutrienti di cui ha bisogno per il suo funzionamento ottimale, inoltre, la corretta nutrizione ci aiuta a mantenere nella norma il nostro peso, riducendo così il rischio di malattie come l'obesità e i rischi ad essa associati come le malattie cardiovascolari, il diabete e il colesterolo alto.il consumo di "". Il fondamento del benessere, quindi, sta nel modo in cui mangiamo. Se noi prediligiamo alimenti ultra processati, cibo di strada (), snack e merendine con edulcoranti, la nostra salute certamente peggiorerà. Se invece scegliamo di mangiare sano, con alimenti naturali e una dieta fatta apposta per noi, la nostra salute migliorerà. Un consiglio? Includi una manciata di fagioli o lenticchie nella tua insalata per aggiungere fibre, consistenza e sapore.Metti in pratica i consigli appresso elencati e ti sentirai meglio ogni giorno:ha bisogno di acqua per funzionare giacché siamo costituiti principalmente da acqua, quindi, non sorprende che bere molta acqua possa migliorare la nostra salute. L'acqua fornisce minerali essenziali come calcio, magnesio e fluoro, che servono a rafforzare ossa e denti. Da qui, l'importanza di mantenersi ben idratati ogni giorno. E, sebbene dobbiamo bere acqua tutto il giorno, niente è meglio come svegliarsi al mattino e bere un bicchiere d'acqua rinfrescante.va aggiunto che l'acqua permette il trasporto dei nutrienti alle cellule. Collabora al processo digestivo, alla respirazione e alla circolazione sanguigna. Interviene nella contrazione dei muscoli e dona flessibilità ed elasticità ai tessuti. Consente il corretto funzionamento del cervello e dei nervi. Se non sostituiamo regolarmente l'acqua, corriamo il rischio di disidratazione. Un consiglio? Se non riesci a bere molta acqua, prova ad aggiungere uno spicchio di limone, un ciuffo di menta o un po' di zenzero.Un bicchiere d'acqua al risveglio aumenta il nostro livello di energia e ci aiuta a concentrarci meglio. Inoltre:senti parlare di sport, probabilmente pensi al calcio, al basket o al baseball, e magari ti immagini intensi allenamenti quotidiani in palestra. Niente di tutto questo. Se non hai tempo per andare in palestra, ma vuoi rimetterti in forma, prenditi qualche minuto per te e fai qualche attività a casa tua. Puoi prendere come riferimento decine di video su YouTube, con esercizi che ti aiuteranno a trasformare una giornata sedentaria in una piena di energia.ha un ruolo fondamentale nel generare fiducia in se stessi. Perciò, fai una qualsiasi attività sportiva, basta che ti muovi. Se pensi che la tua condizione fisica non lo consenta, non preoccuparti. Lo sport è alla portata di tutti. Un consiglio? Pratica quotidianamente una disciplina sportiva moderata, come camminare a ritmo sostenuto per circa mezz'ora, e conferirai alla tua salute numerosi benefici.Sapevi che la pratica regolare di uno sport solleva l'umore, riduce l'ansia e rallenta il declino cognitivo generato dall'età? E, come se non bastasse:è una parte molto importante della nostra vita poiché il nostro successo dipende solo da noi stessi, ma dobbiamo ricordare che disconnettersi, rilassarsi e riposare, più che un piacere dopo aver terminato la giornata lavorativa, è una necessità per mantenere il benessere fisico e mentale. Per questo motivo, anche se abbiamo accumulato del lavoro arretrato, non dovremmo continuare a lavorare una volta tornati a casa, né passare notti insonni per portare a termine il nostro lavoro.", dicevano i nostri nonni, e pensandoci bene ha molto senso, specialmente riguardo al nostro benessere. Insomma, se hai avuto una giornata lavorativa estenuante, una volta terminato il tuo turno, non portare quella pesantezza a casa con te, ma lasciala sul posto di lavoro. Un consiglio? Chiudi quella parentesi e a casa aprine una nuova, in modo da poter trascorrere del tempo di qualità con la tua famiglia o i tuoi "".Portare il lavoro a casa ti logora e non ti fa dormire. Hai bisogno di altri motivi? Eccoli:, per sfruttare al massimo il tuo tempo e raggiungere un maggiore benessere fisico e psicologico, devi organizzare le tue idee e dare massima priorità a tutto ciò che vuoi fare. Questo è uno degli aspetti strategici per il mantenimento della propria salute, dicono gli esperti.