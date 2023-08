Illuminare l’ufficio: idee e consigli da ricordare

Per l’illuminazione di un ufficio, il ricorso all’illuminazione a led rappresenta una soluzione in grado di garantire numerosi vantaggi. In questo modo si ha, fra l’altro, l’opportunità di beneficiare della qualità di luce artificiale migliore, con in più un consistente risparmio di soldi e di energia. Il mercato mette a disposizione dispositivi led di forme differenti, ideali per i vari ambienti di un ufficio o di un’azienda: occorre, quindi, conoscere le caratteristiche dei vari prodotti per avere la certezza di progettare un impianto di illuminazione in linea con i propri bisogni.

Illuminazione decorativa e d’accento

Le lampade e la luce di un ufficio non devono solo essere funzionali ma, al tempo stesso, devono risultare gradevoli da vedere, anche per agevolare la creatività. Attraverso la scelta di applique da parete, di lampade a sospensione o di plafoniere da soffitto, si ha l’occasione di completare l’arredamento e in più ricreare un’atmosfera perfetta, evitando di sacrificare la produttività e di mettere a repentaglio la concentrazione. Per gli open space e gli uffici che hanno uno stile industrial e i soffitti alti, le lampade da preferire sono di certo le applique.

Le lampade di design

Grazie alle lampade di design è possibile illuminare le postazioni di lavoro, e non solo. Vi si può ricorrere, per esempio, nei corridoi, in mensa e nelle zone relax, in modo da rendere gli ambienti più accoglienti e caldi. La reception e l’ingresso, invece, se illuminati con lampade di design offrono un’atmosfera più invitante e gradevole. Lo stesso dicasi per gli spazi di coworking e per le sale riunioni, dove queste lampade possono essere sfruttate anche per l’illuminazione generale. Le strisce led, invece, sono dispositivi di illuminazione più innovativi che possono essere usati sotto i mobili e i pensili, ma anche su pareti, scale e pavimenti che necessitano di un accento di luce.

Illuminazione di emergenza e dispositivi led con sensore

Per gli ambienti degli uffici che vengono utilizzati per una quantità di tempo limitata o comunque raramente, il consiglio è di optare per i dispositivi led con sensore, per mezzo dei quali la luce si accende in automatico solo se necessario e si spegne quando non serve. Si tratta, come si può facilmente intuire, di una soluzione che contribuisce a ridurre in maniera significativa il consumo di energia. In base alla norma UNI EN 12464-1, fra l’altro, le aziende e gli uffici devono prevedere un’illuminazione di emergenza. A questo scopo si può ricorrere all’illuminazione delle vie di fuga, attraverso la quale viene segnalato il percorso in direzione delle uscite di emergenza; l’uscita di emergenza più vicina può anche essere indicata da apparecchi con frecce.

I pannelli led

Per rimpiazzare le lampade fluorescenti, il consiglio è di impiegare i sistemi a canalina e i pannelli led; inoltre i tubi fluorescenti possono essere sostituiti con i tubi led retrofit. I pannelli led consentono di soddisfare i requisiti di illuminazione indicati dalla norma UNI EN 12464-1, e sono disponibili in una vasta gamma di opzioni. Ci sono, per esempio, i pannelli LED con UGR < 16, suggeriti per le sale di disegno tecnico, e i pannelli LED con UGR < 19 che, invece, sono richiesti per le scrivanie e le postazioni di lavoro. Mentre i pannelli LED smart DALI imitano la luce del sole e possono essere raggruppati, i pannelli LED con UGR < 22 possono essere utilizzati in aree di passaggio, reception e ingressi. Non vanno dimenticati, infine, i pannelli LED RGB + CCT, che mettono a disposizione opzioni differenti per ciò che riguarda colori e luci. I sistemi a canalina, invece, sono raccomandati per gli spazi con i soffitti alti.

Le proposte di Lampadadiretta