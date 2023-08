I due galli

La Fontaine

), è stato un poeta e scrittore francese, noto per le sue favole molto popolari che ancora oggi sono lette da grandi e piccini. Ispirato agli antichi favolisti greco-latini (), le sue novelle fanno parte della letteratura europea e sono delle vere opere d'arte. Inoltre, de la Fontaine fu autore di molte poesie, commedie e libretti d'opera con indirizzo moralistico.La favola è un tipo di racconto molto breve, scritta in prosa o in versi, generalmente con animali come protagonisti. Le favole hanno capacità comunicative e trasmettono una lezione di vita nota come "". Di seguito, una sintesi liberamente tratta dalla favola di la Fontaine dal titolo: "".erano in lotta per disputarsi la supremazia nel pollaio e, come si può immaginare, uno di essi dovette sopportare la vergogna della sconfitta e costretto a cercare rifugio nella parte più angusta del recinto." Dal ramo di un albero, il gallo vittorioso proclamò il suo trionfo., attirata dal chiassoso e gonfio vincitore, si avvicinò alla pianta e catturò l'orgoglioso cantore. In quell'istante, il gallo sconfitto, sporgendo la testa dal suo nascondiglio, esclamò: ": L'umile gallo ricevette l'ammirazione delle galline e ancora oggi è lui che esercita il dominio del pollaio.