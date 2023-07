La storia della trappola per topi

un topo che viveva in una fattoria, guardando attraverso un buco nel muro, vide il fattore che apriva un pacco. Emozionato, provò ad immaginare chissà quale bel regalo ci fosse in quel pacco, ma rimase di stucco quando scoprì che si trattava di una trappola per topi., il topolino corse nell'aia ad avvertire tutti gli altri animali: "!", che razzolava in giardino, alzò la testa e disse: "il topo andò dal maiale e ripeté: "" Fu la risposta secca del grasso maiale., il topo si rivolse alla mucca e anche quella rispose: ".", il piccolo sorcio tornò nella sua tana. Egli era cosciente che nessuno lo avrebbe aiutato.si udì un gran baccano per tutta la casa. Era lo scatto a molla della tagliola che aveva catturato la sua preda. La moglie del contadino si precipitò a vedere che cosa era successo. Nell'oscurità non si accorse che si trattava di una vipera finita con la coda nella trappola. Il serpente velenoso morse la donna.portò subito la moglie al Pronto Soccorso, dove un medico le somministrò l'antidoto contro il veleno. La sera stessa, la donna tornò a casa ancora febbricitante. Ora, tutti sanno che per nutrire qualcuno con la febbre non c'è niente di meglio del brodo di pollo. Quindi, il contadino afferrò un coltello ben affilato e andò alla ricerca dell'ingrediente principale, il pollo.il decorso della malattia della donna, amici, parenti e vicini di casa andarono a trovarla. Per dar loro da mangiare il contadino uccise il maiale.. Suo marito dovette portare la mucca al macello per coprire le spese del funerale.