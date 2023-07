Guerra e pace in breve di Lev Tolstoj

è un romanzo epico (), che descrive la storia di alcune famiglie russe (), e di molti altri personaggi. L'autore del libro è, e narra delle vite private di queste persone in un contesto storico quale è stata la guerra tra la Francia di Napoleone e la Russia dello zar Alessandro I.riscrisse il romanzo per ben sei volte, riuscendo a dare un'immagine storica dei luoghi e della società nobile e contadina di quel tempo in cui le guerre si alternavano alla pace. Tra l'altro, lo scrittore riportò con acuta naturalezza e attenzione ai minimi dettagli, le vicende della giovane contessa Natasha Rostova, innamorata di Andrej e contrastata dal vecchio e scontroso padre di lui, il principe Nikolaj Bolkonskij.liberamente tratto dal libro Guerra e pace scritto da Lev Tolstoj., a San Pietroburgo, nel salotto di Annette (), durante una festa a cui partecipa la crema della nobiltà. Si discute di politica e della minaccia di Napoleone. Qui conosciamo due personaggi importanti. Il primo è il principe Andrej Bolkonskij, che parte per la guerra nonostante sua moglie sia incinta. Il secondo è Pierre Bezuchov, figlio illegittimo di un conte, riceve una grossa eredità e sposa la bellissima principessa Elena Kuragina., dove incontriamo un nobile proprietario terriero di Rostov e i suoi figli, Nikolaj Rostova e sua sorella Natasha, una giovane e bella donna piena di vita.l'opera diventa alquanto drammatica. La moglie di Andrej muore di parto. Pierre scopre che Lise, la sua bellissima moglie aveva commesso adulterio (). Sfida a duello il suo amante (), e lo ferisce, quindi, rimasto vedovo entra a far parte di una loggia massonica., Napoleone attraversa i confini della Russia con le sue truppe infrangendo l'accordo di pace. Le diplomazie tentano un negoziato ma falliscono. Andrej parte per il fronte occidentale. La guerra ricomincia. Il vecchio principe Nikolaj Bolkonskij muore.ha luogo la grande battaglia di Borodino. Un proiettile colpisce Andrej e lo ferisce gravemente. Sarà lo stesso Napoleone a ordinare che il nobile russo sia curato. Nonostante le ingenti perdite, le truppe russe comandate dal generale Kutuzov, dopo un lungo e sanguinoso combattimento riescono a respingere l'esercito francese.cacciano i francesi fuori dal paese. Andrej muore. Pierre torna a Mosca, dove si incontra con Natasha. Le propone di vivere insieme, lei accetta., Pierre e Natasha si sposano. Natasha trova la felicità nel marito e nei suoi quattro figli. Nel contempo, il fratello di Natasha sposa la sorella di Andrej. Tutti insieme, avranno molto tempo davanti a loro per parlare di speranza, nuova vita e, ovviamente, di politica.