Proverbi piemontesi più belli

hanno sempre un significato profondo poiché contengono il modo di agire di un popolo, compiuto nei secoli, nei confronti dell'intelligenza e del buon senso. Una conoscenza accumulata nel corso degli anni e tramandata di generazione in generazione in tutto il Piemonte, nelle province di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli, e che ancora oggi non ha perso il suo valore., una raccolta di novantanove proverbi piemontesi istruttivi e pieni di saggezza e sarcasmo, classificati in ordine alfabetico dalla a alla zeta, con traduzione in italiano.[next][next][next]