Breve riassunto di Alice nel Paese delle Meraviglie

, il libro pubblicato nel 1865 dal poeta e scrittore inglese, può essere interpretato come una narrativa in contrasto con le rigide convenzioni della società virtuosa e morigerata di quel tempo. Infatti, attraverso magiche esperienze, la piccola Alice sfata l'idea che il mondo degli adulti, con i suoi principi morali, sia il modello di vita a cui il mondo dei bambini deve adattarsi.liberamente tratto dal libro ""., mentre Alice era seduta con sua sorella sotto un albero sulla riva di un ruscello, improvvisamente, vide correre davanti a sé un coniglio bianco con gli occhi rossi. Il piccolo roditore tirò fuori un orologio dal taschino del panciotto e borbottò di essere in ritardo. Alice rimase sorpresa, giacché non aveva mai visto prima d'ora un coniglio con addosso un giubbotto e, per di più, con un orologio. Corse dietro al bianconiglio finché non scomparirono entrambi in una buca nel terreno.non ebbe nemmeno il tempo di afferrarsi a qualcosa che cadde in quello che sembrava essere un pozzo senza fine talmente la caduta pareva non finisse mai. "- pensò Alice -"., la ragazza si ritrovò in una stanza con tante porte molto piccole. Su di un tavolo di vetro c'era una chiave d'oro e una bottiglietta con un'etichetta sulla quale c'era scritto "". La chiave apriva una delle porte che immettevano in un meraviglioso giardino. Il problema era l'altezza di Alice, troppo grande per entrare nel giardino da una di quelle porticine.un primo momento di sbigottimento, Alice bevve il liquido dalla bottiglia fino all'ultima goccia e si rimpicciolì. Ormai era diventata troppo piccola per prendere la chiave sul tavolo, questo la scoraggiò. Poi, guardandosi intorno, trovò una torta con la scritta "". Senza esitazione diede un morso a quel dolce e cominciò ad allungarsi fino a raggiungere un'altezza di tre metri, diventando ancora una volta troppo alta per entrare nel giardino., Alice si mise a piangere. Le lacrime formarono intorno a sé un lago di lacrime. Quando tutto sembrava perduto, con sorpresa, riapparve il bianconiglio, ma quando la ragazza si rivolse a lui, scappò via lasciandosi dietro un paio di guanti bianchi. Non appena Alice calzò uno dei guanti del coniglio, diventò di nuovo piccola. Approfittando della situazione, aprì con la chiave la porta del giardino, ma si ritrovò a nuotare in mezzo al mare generato dal suo stesso pianto.vide che molti animali erano in acqua e stavano nuotando dietro di lei. Quando Alice e gli animali raggiunsero la terraferma, si chiesero come si sarebbero asciugati. Il topo cominciò a raccontare una storia, ma la sua storia era troppo complicata. Gli animali si annoiarono e presto sopraggiunse anche il freddo. Dodo, l'uccello, propose una strana gara: "". Dopo che tutti ebbero corso in una direzione diversa, si asciugarono. Poiché erano stati bravi, gli animali volevano ricevere un riconoscimento e chiesero ad Alice di consegnare loro i premi. Per fortuna, la ragazza trovò delle caramelle nelle sue tasche e ne diede una a ciascun animale.il coniglio ritornò e ordinò ad Alice di restituirgli i guanti. Alice acconsentì e mentre cercava i guanti, entrò in una piccola casa. Lì le accadde una cosa inaspettata. Dopo aver bevuto un sorso d'acqua da una bottiglia, la ragazza cominciò a crescere diventando così grande che rimase letteralmente incastrata in una delle stanze. Il coniglio mandò Bill, la lucertola, attraverso il camino per riprendersi i guanti. Con un calcio, Alice costrinse Bill a tornare indietro. Questo fece arrabbiare il coniglio che cominciò a lanciare dei sassi i quali si trasformarono in dolcetti. Alice ne mangiò uno ridiventando di nuovo piccola, dopodiché riuscì a scappare via dalla stanza., per sopravvivere doveva trovare qualcosa da bere e da mangiare. Nella sua ricerca si imbatté in un bruco seduto su un fungo a fumare il narghilè. La piccola chiese al bruco se sapeva come farla diventare di nuovo grande. Il bruco le diede un fungo e disse: "".era che Alice non sapeva quale parte l'avrebbe fatta crescere e da quale sarebbe rimpicciolita. Provò a mangiare un pezzo e si restrinse, quindi, ne mangiò un altro e ricrebbe, ma non tutto il suo corpo si allungò, solo il collo. Una colomba che passava di là, la prese per un serpente. Continuando a mangiare diversi pezzi del fungo, Alice cambiò taglia molte volte fino a raggiungere la sua corporatura corretta.il suo viaggio attraverso i boschi, Alice raggiunse la casa della duchessa alla quale un cameriere, dall'aspetto di un pesce, porse l'invito della Regina di Cuori a giocare a croquet. La duchessa era impegnata a cercare di far addormentare un bambino. Nel vedere Alice, le consegnò il bambino. Tra le braccia di Alice, il bambino cominciò a trasformarsi assumendo sempre più le sembianze di un porcellino, finché, alla fine, lei lo posò a terra e il porcellino scappò via grugnendo.. Sembrava che quello stregatto sorridesse sempre, tanto che il sorriso rimaneva anche quando il gatto era andato via. Alice non aveva mai visto un gatto sorridere prima. Successivamente, Alice giunse a casa della Lepre Marzolina. Era l'ora del tè e accanto alla lepre sedevano il Cappellaio matto e un ghiro mezzo addormentato. I tre si rivolsero ad Alice con tono sgarbato criticando i suoi modi. Per tutta risposta, Alice li rimproverò infastidita dal fatto che i tre si divertivano a fare indovinelli che nemmeno loro riuscivano a risolvere.si stancò di loro tre e se ne andò uscendo da una porta nel tronco di un albero. Attraversandola, riconobbe la stanza in cui aveva trovato la chiave d'oro. Da lì entrò nel giardino magico della Regina di Cuori e incontrò tre giardinieri impegnati a dipingere di rosso delle rose bianche. Quando chiese loro perché lo stavano facendo, quelli risposero che per errore avevano piantato un cespuglio di rose bianche, mentre la regina aveva chiesto che fossero rosse.i cui giocatori erano la regina, la duchessa e Alice. I fenicotteri facevano da mazze, le palle erano ricci di mare appallottolati e le carte soldato scandivano il tempo del gioco. La regina era una donna molto autoritaria e minacciò di decapitare chiunque non avesse rispettato le regole del gioco. Alice era spaventata ma felice perché lo stregatto era tornato, la sua vicinanza la faceva stare bene. Quando la regina chiese all'animale di baciargli la mano, il gatto si rifiutò. Arrabbiata, la regina lo condannò a morte per decapitazione.tra il boia e la regina sull'impossibilità di tagliare la testa dal corpo del gatto poiché, stregato com'era, si vedeva solo la testa mentre il corpo non c'era. "", disse il carnefice. Mentre gli altri discutevano, lo stregatto scomparve del tutto dicendo tra sè: "".era infastidita dall'armonioso legame che si era formato tra Alice e la duchessa. Presa dalla gelosia, a un certo punto minacciò di decapitarla. Impaurita, la duchessa fuggì via, nonostante ciò, il gioco del croquet continuò. La regina propose ad Alice di ascoltare la storia di vita di una finta tartaruga. Alice trovò noioso il racconto della finta tartaruga ma trovò divertente quando il grifone e la tartaruga le insegnarono a ballare la danza dell'aragosta., una voce ricordò a tutti che stava per iniziare un grande processo con la presenza di tutti gli animali. Intanto, a poco a poco Alice recuperò la sua dimensione di prima. Qualcuno aveva accusato il Fante di Cuori, una carta da gioco al servizio della Regina, di aver rubato le torte che la stessa regina aveva sfornato. Il Re era il giudice e il Bianconiglio sovrintendeva all'andamento del processo. Fu lui che ordinò ad Alice di testimoniare e rispondere alle domande del re.il Bianconiglio tentò di dimostrare la colpevolezza del fante con una poesia, Alice lo smascherò e fece risultare il processo come una farsa. Infuriata, la regina, indicando la ragazza, gridò: "!"Le carte corsero verso Alice per prenderla e lei ebbe una gran paura, quando, improvvisamente, si rese conto di essere all'ombra di un albero, vicina al fiume e che aveva solo sognato. Quindi, raccontò a sua sorella di quella strana avventura.