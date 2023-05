Zeus e la tartaruga

Esopo

le favole disono lette in tutto il mondo. Ognuno di noi ha sentito parlare almeno una volta delle fiabe di questo famoso scrittore e poeta greco che con le sue storie ha insegnato a intere generazioni l'importanza di essere gentili, altruisti e generosi. In questa pagina potrete leggere di quando Zeus invitò la tartaruga alla sua festa.gli dei governavano sulla Terra e tutti gli animali vivevano in pace. A loro piaceva osservare i benefici del creato. Amavano i fiori, gli alberi, i fiumi e le montagne. A quei tempi, spesso si organizzavano feste dove gli animali si riunivano per celebrare quella perfezione.Zeus organizzò una grande festa e invitò sul monte Olimpo tutti gli animali del pianeta. Uccelli, rettili, insetti, anfibi, mammiferi, pesci, furono tutti convocati. Alla notizia, gli animali scoppiarono di gioia e iniziarono a pensare a cosa avrebbero indossato per l'occasione.", disse un'ombrina alla testuggine mentre dalla foce di un fiume stava per salire verso il cielo.", fu la risposta laconica della tartaruga." chiesero in coro i suoi amici. Uno di essi, osservò: "". Un'altro, disse: "", sottolineò la tartaruga: "".si presentarono alla grande festa di Zeus e si divertirono moltissimo. Soltanto la tartaruga rimase sulla Terra e quando il dio notò la sua assenza, ci rimase molto male. Il giorno dopo andò a cercarla per chiederle il motivo." Chiese Zeus alla tartaruga." Rispose la tartaruga con tono sfrontato., Zeus si arrabbiò molto ed esclamò: ", ancora oggi, tutte le tartarughe nascono con un carapace sulla schiena e non possono più uscirne.