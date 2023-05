Mal di schiena e attività fisica: i 3 sport più indicati

Praticare un'è senza dubbio uno dei modi migliori per tenersi in forma e condurre uno. Combattere la sedentarietà dovrebbe essere un obiettivo da perseguire quotidianamente, per salvaguardare la salute del proprio corpo e della mente. Spesso, però, si viene assorbiti da ritmi di vita troppo serrati, orari di lavoro estenuanti, impegni e incombenze improcrastinabili, che costringono a limitare l'attività fisica e condurre, invece, una vita più sedentaria. In questo modo però si può creare un circolo vizioso che mina, a volte, anche il benessere della propria colonna vertebrale e delle fasce muscolari che la circondano.Trascorrere troppe ore seduti al PC, magari adottando anche una postura scorretta, e poi ancora sul divano, a letto, sulla sedia a casa, mentre si guarda la TV o si legge, a lungo andare potrebbe arrecare, scatenare infiammazioni e fastidiosiSempre più persone soffrono di mal di schiena e una delle cause dominanti che lo scatena è da ricercarsi proprio nelloe nellaCerto, le tipologie e cause del dolore lombare possono essere tante e derivanti da più circostanze, non sempre legate alla volontà e allo stile di vita individuale. Ciò che conta, in queste situazioni, è fermarsi un momento e cambiare rotta.In molti pensano, infatti, che l'attività fisica possa in qualche modo acuire i sintomi del mal di schiena e, per questa ragione, rinunciano a praticare qualunque genere di sport. Questo approccio, in realtà, può in alcuni casi anche peggiorare la condizione di rigidità muscolare e quindi anche il. Certamente bisognerà praticare un', senza caricare la parte posteriore del corpo e con le giuste accortezze. Un'attività regolare gioverà senza dubbio anche al mal di schiena, oltre che apportare benessere generale a tutto l'organismo. Ma qualipreferire per ottenere un risultatoEvitare lo sport a priori, come ampiamente accennato, non è la soluzione migliore per ridurre i sintomi del mal di schiena. Allo stesso tempo, però, lanciarsi su qualunque tipo di attività fisica, che magari solleciti e sovraccarichi di più la zona dolente non è neanche una buona idea. Esistono casi in cui ilpuò essere persinoe limitare alcuni movimenti. In tutti questi casi è necessario rivolgersi a uno, che possa eseguire un'anamnesi approfondita del problema e sia in grado di indirizzare verso una. Successivamente si può praticare unoalla tipologia di problematica riscontrata, sempre sotto parere medico o, comunque, professionale. Nelle situazioni meno problematiche, invece, esistonoche servono atutta la muscolatura,meglio la schiena e allungare i muscoli, in modo da ridurre lombalgie e dorsalgie.Tra gli sport più completi e più indicati per i problemi alla schiena, si afferma il. Se praticato regolarmente, il nuoto può giovare molto alla salute della schiena e dell'intera colonna vertebrale.Nuotare, infatti,, perché il corpo viene sostenuto dall'acqua e contribuisce ad allenare la muscolatura degli arti. Allo stesso tempo, il nuoto contribuisce a, spesso causa del mal di schiena. Va precisato, però, che anche nel nuoto possono esserci deglida praticare, per non peggiorare i sintomi. In generale, lo stile diè quello che sovraccarica meno la schiena.sono sport da sempre noti per la grande quantità di, volti proprio ad allungare la muscolatura del corpo. Allora stesso tempo, comportano molti esercizi finalizzati a rafforzare la, necessaria a bilanciare il carico sulla schiena e alleggerirla.In questo modo, si può trovare giovamento e sollievo anche solo dopo poche sedute, se il disturbo non è particolarmente grave.Laè uno deglipiù efficaci per sciogliere la muscolatura, tenersi allenati e ridurre i sintomi della lombalgia. Questa, infatti, permette didelle gambe, dei glutei, degli addominali e anche della schiena, necessari a ridurne il carico e la sofferenza. Camminare, come nuotare, poi,e aiuta a ritrovare quelin grado di allentare anche le tensioni muscolari.Se da una parte esistono alcuniche fanno bene alla schiena e alleviano i dolori, dall'altra ve ne sono altri che andrebberoo comunque, almeno nella fase acuta.In modo particolare, bisogna praticare con moderazione e solo dopo aver ricevuto il, la corsa, il ciclismo è anche la pesistica. Questi, infatti, specie se condotti liberamente e senza alcun accorgimento o sostegno per la schiena, sollecitano molto la zona lombare e possono peggiorare la condizione generale del fastidio.