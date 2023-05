Insufficienza venosa: cosa fare per migliorare la circolazione sanguigna

La pianta del piede che funziona da spugna e sotto al peso del corpo, a ogni passo, si svuota e spinge il sangue verso l’alto.

Il gonfiore alle gambe, il formicolio e il senso di fatica sono sintomi che colpiscono moltissime persone. Spesso, dietro a questi fastidi si cela l’, un disturbo caratterizzato da un’alterazione della circolazione sanguigna che colpisce soprattutto le donne.Questa patologia può essere molto fastidiosa e influire, per questo risulta necessario porre attenzione a questi segnali e trovare il modo di rimediare quanto prima.Esistono diversi metodi per alleviare i sintomi e migliorare la circolazione sanguigna, tra i quali anche prodotti specifici come Daflon 500 compresse per emorroidi e insufficienza venosa Con insufficienza venosa si fa riferimento a una condizione medica caratterizzata da un. Il nostro sistema circolatorio, infatti, lavora tramite un sistema di pompe e spinte.Il cuore spinge il sangue attraverso le arterie verso le varie zone del corpo, dove si scarica dellee dell’, per poi immettersi nelle vene carico di scarti provenienti dalle varie cellule.La funzione delle vene è, perciò, quella di, affinché venga ripulito e caricato nuovamente di ossigeno e sostanze nutritive importanti, per essere reimmesso nel circolo.In caso di insufficienza venosa, questo sistema ha difficoltà proprio in questo secondo passaggio, e quindi nel ritorno del sangue al cuore. Il problema si presenta soprattutto nelle, dove la forza di gravità combatte quella della spinta del sangue nel cercare di risalire.Normalmente, per riuscirci il sistema venoso utilizza dei sistemi:In caso di insufficienza venosa, questi sistemi non funzionano adeguatamente e il sangue ha perciò difficoltà a completare il suo circolo, ristagnando fin troppo nelle gambe e causando i sintomi fastidiosi tipici di questo disturbo.I sintomi dell’insufficienza venosa sono abbastanza riconoscibili e si concentrano tutti sulle gambe: gli arti che soffrono maggiormente di questa criticità, essendo le(chiedendo perciò alle vene di percorrere una distanza maggiore) e dovendoRiusciamo a riconoscere la presenza di una difficoltà venosa dal momento in cui abbiamoMa questi sintomi possono peggiorare nel tempo, se il disturbo non viene trattato adeguatamente, arrivando a causarel’insufficienza venosa possono essere diversi fattori:Ignorare questo disturbo, che sia leggero o più grave, può portare a lungo andare a delle complicazioni a causa delladelle cellule per via della cattiva circolazione.I rischi più gravi sono legati principalmente alla formazione di, delle vere e proprie ferite dovute all’indebolimento cellulare,più in superficie, cosa che le espone a un maggior rischio di rottura.Esistono diversi metodi per combattere il problema dell’insufficienza venosa. Il primo rimedio considerato naturale, e primo consiglio di ogni medico, è sempre quello die seguire unIn questo modo si combattono molti fattori di rischio, tra cui l’obesità, oltre che stimolare la circolazione sanguigna in maniera meccanica, facendo fare movimento alle gambe. È possibile poi far ricorso a, utili ad aiutare la circolazione del sangue, o in casi più gravi far ricorso aMa tra le soluzioni più efficaci, alla portata di tutti, rientra: un medicinale che non necessita di prescrizione medica e che contiene due sostanze utili alla salute del sistema circolatorio:Date quindi le sue proprietà naturali, Daflon risulta essere un valido supporto per il benessere delle gambe e in particolare per la circolazione sanguigna, oltre che essere estremamente utile anche per combattereL’può essere perciò una condizione estremamente fastidiosa, in grado di influire negativamente sulla qualità della vita, ma esistono per fortuna dei metodi utili a combatterla.è un valido supporto, ad esempio, per il benessere delle gambe e della circolazione sanguigna, grazie alle sue proprietà naturali antinfiammatorie, vasoprotettive e antiossidanti.Ciò non toglie che resta sempre estremamente importante condurre unoe fare adeguata attività fisica. Ignorare questo disturbo può portare a complicazioni anche gravi, perciò è sempre bene fare attenzione ai sintomi e prendersene cura per tempo, rivolgendosi anche al proprio medico in caso di necessità.Le informazioni contenute in questo articolo sono presentate a solo scopo informativo, in nessun caso possono costituire la formulazione di una diagnosi o la prescrizione di un trattamento, e non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto medico-paziente o la visita specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio medico curante e/o di specialisti riguardo qualsiasi indicazione riportata. Se si hanno dubbi o quesiti sull'uso di un farmaco è necessario contattare il proprio medico.