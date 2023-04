La mia Panda Cross Hybrid

di una nuova auto è una decisione importante e l'elettrificazione dell'auto e la demonizzazione del diesel hanno reso più difficile la scelta. Così, nelle preferenze ho guardato sia la spaziosità che lo stile, ma, soprattutto, volevo un veicolo che consumasse poco e che riducesse le emissioni di CO2. Con la, sono riuscito a combinare più efficienza in termini di risparmio e di ecologia e, allo stesso tempo, adatta al mio stile di vita., dunque, non era comprare un'auto interamente elettrica, ma legato a quanti soldi costerà mantenerla, così da risparmiare denaro, e che il suo utilizzo fosse più efficiente.perché ho scelto la tecnologia ibrida, giacché combina la modalità elettrica con quella a combustione riducendo i consumi di carburante. Come se non bastasse, a differenza di altre tecnologie, sulle auto ibride non è necessario alimentare la batteria agli ioni di litio con elettricità esterna, perché il recupero energetico, cosiddetto "", ricarica la batteria mentre il veicolo è in movimento. Perciò, meno soldi che devono essere messi in conto spese., ho preferito la Fiat Panda Cross, anche perché è tra le nuove auto economiche più gettonate da noi in Italia, per non parlare del nuovo design accattivante, gli interni con arredi di buon gusto e un impianto audio che comprende di serie uno stereo touch screen integrato ad Apple Car e/o Android auto, bluetooth, con assistente vocale e comandi al volante)., la Panda Cross è fornita di alzacristalli e specchietti laterali elettrici, sensore di parcheggio in retromarcia, tergilunotto, chiave intelligente con pulsante di apertura cofano, vetri scuri posteriori, ABS e doppi airbag. Infine, e non è poco, va detto che la Fiat è una delle aziende che offre la migliore assistenza post- vendita., sappiamo tutti che le auto sono potenziali obiettivi di furto, ma ce ne sono alcune più ricercate dai ladri e tra queste ci sono le Panda. Ecco perché ho dotato la mia vettura di identificazione ICAR - Identibox, con marcatura indelebile dei cristalli, nonché di Block Shaft, poiché mi è stato assicurato che si tratta dei sistemi antifurto per auto tra i più efficaci sul mercato.