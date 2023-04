MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Home Oroscopo

Social

Storie

Favole

Proverbi

Tecnologia

Faidaté

Benessere

Ricette

Animali

Luoghi

Libri

Sport

Concorsi I promessi sposi in breve di Alessandro Manzoni Breve sunto a metà tra storia e romanzo sulla vita di due contadini oppressi dal potere a Milano dominata dagli spagnoli nel diciassettesimo secolo. Alessandro Manzoni (1785 - 1873), è stato uno dei più grandi poeti e drammaturghi italiani. Tra le sue opere più conosciute c'è "Il cinque maggio", un'ode sulla morte di Napoleone, quindi, "Il conte di Carmagnola", la sua prima tragedia, seguita da "Coro dell'Adelchi". Tuttavia, il romanzo più conosciuto del Manzoni è "I promessi sposi", pubblicato nel 1823 inizialmente con il titolo di "Fermo e Lucia", con il quale l'autore pose le basi della narrativa moderna italiana.



Alcuni dei personaggi che si incontrano leggendo il libro I promessi sposi: Renzo (o Lorenzo) Tramaglino : giovane tessitore di umili origini, fidanzato con Lucia. Inizialmente ingenuo, poi, trovandosi di fronte alle difficoltà, il ragazzo diventa man mano più furbo. Separato da Lucia, è ingiustamente accusato di essere un criminale.

Lucia Mondella : contadina semplice e sottomessa come lo erano le donne di allora nella sua condizione sociale. A causa del suo amore per Renzo, Lucia è costretta ad andare via dal paese per sfuggire a Don Rodrigo;

Agnese : madre di Lucia, sebbene poco istruita, nel romanzo rappresenta la saggezza popolare;

Don Abbondio : prete codardo e mediocre che si rifiuta di sposare Renzo e Lucia poiché minacciato dai bravi di Don Rodrigo;

Don Rodrigo : feudatario della regione, nobile cattivo, crudele e malvagio. Invaghitosi di Lucia, cercherà di impedire con ogni mezzo il matrimonio tra i due innamorati;

Il Griso ; il Grignapoco ; il Montanarolo ; lo Sfregiato ; lo Squinternotto ; il Tanabuso ; il Tiradritto : sono i nomi degli scagnozzi al servizio di Don Rodrigo, cosiddetti "bravi";

Conte Attilio : aristocratico cugino di don Rodrigo;

Gertrude : conosciuta come la " Monaca di Monza ", una donna delusa, frustrata e ambigua. Fa amicizia e si affeziona a Lucia;

Egidio : giovane bricconcello che vive a Monza. Ha una relazione con Gertrude ed è complice dell'Innominato;

Menico : nipote acquisito di Agnese;

Perpetua : loquace serva di don Abbondio;

Fra Cristoforo : frate cappuccino del Convento di Pescarenico. Uomo generoso e coraggioso che cerca di aiutare Renzo e Lucia;

Tonio e Gervaso : due fratelli, amici di Renzo, chiamati a fare da testimoni alle nozze;

Dott. Azzeccagarbugli : avvocato corrotto della città di Lecco;

Ferrer : il Gran Cancelliere (vissuto veramente nella vita reale);

Bortolo : cugino di Renzo, lo avverte che la polizia lo sta cercando, consigliandolo di cambiare nome in "Antonio Rivolta";

Don Ferrante : nobiluomo milanese convinto che la peste sia causata da forze astrologiche. Accoglie in casa sua Lucia dopo il rapimento da parte dell'Innominato;

L'Innominato : potente, temuto e tormentato delinquente. È il personaggio più oscuro della storia;

Donna Prassede : moglie di don Ferrante, nobildonna ricca e ficcanaso che aiuta Lucia, ma la rimprovera per essersi messa con un buono a nulla come Renzo;

Federico Borromeo : Cardinale e arcivescovo di Milano. Personaggio virtuoso e zelante, basato sull'omonimo storico;

I monatti: persone contagiate e sopravvissute alla peste, che avevano il compito di curare e portare gli ammalati al Lazzaretto, inoltre, trasportavano e seppellivano i cadaveri bruciando gli abiti infetti. Breve riassunto (trama) de I promessi sposi:



La storia inizia quando Renzo, un povero contadino rimasto orfano, chiede la mano di Lucia, unica figlia di madre vedova. I due fidanzati progettano di celebrare il loro matrimonio con la benedizione di Don Abbondio. Alla vigilia delle nozze, però, il parroco, tornando a casa, mentre percorre un sentiero solitario, viene bloccato da una banda di delinquenti inviati da Don Rodrigo, e lo diffidano dal benedire il matrimonio dei due giovani. "Questo matrimonio non s'ha da fare!" Gli intimano.



Partendo da questo legame d'amore temporaneamente spezzato, inizia la tormentata odissea di Renzo e Lucia, dove orgoglio e umiltà, coraggio e viltà, forza e debolezza, gentilezza e violenza si intrecciano in una lotta senza fine.



I due giovani innamorati, molto umili, si troveranno ad affrontare il potente Don Rodrigo, signore del luogo, che, invaghitosi di Lucia, cercherà di separarli tramando ogni sorta di inganni, congiure e complotti. Alla fine, dopo tante vicissitudini, i due ragazzi trionferanno e si incontreranno di nuovo per celebrare il loro tanto sospirato matrimonio.



La lotta degli umili per il più elementare dei diritti umani ha dato origine a questo romanzo storico romantico che descrive con dovizia di particolari l'ambiente sociale della Lombardia nel Seicento sotto gli effetti della peste durante la dominazione spagnola. Tutte le sfumature e le emozioni dell'animo umano, raccontate in modo travolgente. Così, il libro conquista i primi posti tra i grandi classici della letteratura mondiale. ), è stato uno dei più grandi poeti e drammaturghi italiani. Tra le sue opere più conosciute c'è "", un'ode sulla morte di Napoleone, quindi, "", la sua prima tragedia, seguita da "". Tuttavia, il romanzo più conosciuto del Manzoni è "", pubblicato nel 1823 inizialmente con il titolo di "", con il quale l'autore pose le basi della narrativa moderna italiana.inizia quando Renzo, un povero contadino rimasto orfano, chiede la mano di Lucia, unica figlia di madre vedova. I due fidanzati progettano di celebrare il loro matrimonio con la benedizione di Don Abbondio. Alla vigilia delle nozze, però, il parroco, tornando a casa, mentre percorre un sentiero solitario, viene bloccato da una banda di delinquenti inviati da Don Rodrigo, e lo diffidano dal benedire il matrimonio dei due giovani. "" Gli intimano.da questo legame d'amore temporaneamente spezzato, inizia la tormentata odissea di Renzo e Lucia, dove orgoglio e umiltà, coraggio e viltà, forza e debolezza, gentilezza e violenza si intrecciano in una lotta senza fine., molto umili, si troveranno ad affrontare il potente Don Rodrigo, signore del luogo, che, invaghitosi di Lucia, cercherà di separarli tramando ogni sorta di inganni, congiure e complotti. Alla fine, dopo tante vicissitudini, i due ragazzi trionferanno e si incontreranno di nuovo per celebrare il loro tanto sospirato matrimonio.per il più elementare dei diritti umani ha dato origine a questo romanzo storico romantico che descrive con dovizia di particolari l'ambiente sociale della Lombardia nel Seicento sotto gli effetti della peste durante la dominazione spagnola. Tutte le sfumature e le emozioni dell'animo umano, raccontate in modo travolgente. Così, il libro conquista i primi posti tra i grandi classici della letteratura mondiale. Label/Search Ads

Acquario Aeronautica Militare Amazon Animali Anonimo Ariete Ascendente Astrologia Belle Benessere Bilancia Buddha Caccia Cancro Capricorno Carabinieri Carlo Collodi Charles Perrault Compatibilità Concorsi Cuspidi Decani Divertenti Domande frequenti Esercito Italiano Esopo Ex Facebook Faidaté Favole Fedro fratelli Grimm Gemelli Giove Guardia di Finanza Hans Christian Andersen La Fontaine Lante Miele Leone Libri Louisa May Alcott Luna Luoghi Marina Militare Marte Mercurio Nettuno Oroscopo Pesci Plutone Polizia Polizia di Stato Polizia Penitenziaria Proverbi Ricette Rudyard Kipling Sagittario Saturno Scorpione Social Sport Storie Tecnologia Tema natale Toro Trilussa Tristi Urano Venere Vere Vergine Video Vigili del Fuoco false ltr item 2.3: I promessi sposi in breve di Alessandro Manzoni I promessi sposi in breve di Alessandro Manzoni Breve sunto a metà tra storia e romanzo sulla vita di due contadini oppressi dal potere a Milano dominata dagli spagnoli nel diciassettesimo secolo. https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgspOzM8aEcBN_42Gs6ZGNmnEHnEMrfHGvThTXwWVh0sQAyPAFA-ZglkD77QPK87TGCbCFfJd0LOm5egl1SXCqxN5tAtm-6Frn_C7a7nrIDvNmcDR-NkYoYKILe5fFaH2QVVbLSGFncckS_M4NFkOcG0wTNwUYa8_Rc9UCapOVKnYbZLCxj8PD1PnGX/s696/alessandro%20manzoni.jpg https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgspOzM8aEcBN_42Gs6ZGNmnEHnEMrfHGvThTXwWVh0sQAyPAFA-ZglkD77QPK87TGCbCFfJd0LOm5egl1SXCqxN5tAtm-6Frn_C7a7nrIDvNmcDR-NkYoYKILe5fFaH2QVVbLSGFncckS_M4NFkOcG0wTNwUYa8_Rc9UCapOVKnYbZLCxj8PD1PnGX/s72-c/alessandro%20manzoni.jpg 2.3 https://www.duepuntotre.it/2023/04/i-promessi-sposi-in-breve-di-alessandro.html https://www.duepuntotre.it/ https://www.duepuntotre.it/ https://www.duepuntotre.it/2023/04/i-promessi-sposi-in-breve-di-alessandro.html 6528433828354979305 UTF-8

Nessun contenuto VEDI TUTTO Leggi tutto Rispondi Cancella Cancella di Home PAGINE POSTS Vedi tutto CONSIGLIATI TAG ARCHIVIO CERCA TUTTI I POSTS Nessun contenuto Vai alla home Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gen Feb Mar Apr Maggio Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic adesso un minuto fà $$1$$ minuti fà un'ora fà $$1$$ ore fà ieri $$1$$ giorni fà $$1$$ settimane fà più di 5 settimane fà Followers Follow CONDIVIDI PER SBLOCCARE QUESTO CONTENUTO Condividi Copia Seleziona Copiato! Impossibile copiare, clicca [CTRL] + [C] (o CMD + C per Mac) per copiare