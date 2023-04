I migliori proverbi biblici - le frasi più belle della Bibbia

I migliori proverbi biblici

dei migliori insegnamenti per avere successo nella vita ci è dato senza dubbio dai proverbi. dei migliori insegnamenti per avere successo nella vita ci è dato senza dubbio dai proverbi. In loro, infatti, possiamo trovare tantissime riflessioni e buoni consigli che ci guidano ad avere buoni risultati, così da poter vivere una vita piena e felice.Proverbi 1.7: Il timore del Signore è l'inizio della conoscenza, gli stolti disprezzano la sapienza e la disciplina.Proverbi 1.8-9: Figlio mio, ascolta gli insegnamenti di tuo padre e non respingere i suggerimenti di tua madre - Adorneranno il tuo capo con un diadema e il tuo collo con una collana.Proverbi 2.1-5: Figlio mio, se accogli le mie parole e fai tesoro dei miei comandamenti - se il tuo orecchio è teso alla saggezza e con il cuore ti arrendi all'intelligenza - se chiami sapienza e chiedi discernimento - se cerchi questo come l'argento, come fosse un tesoro nascosto - allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio.Proverbi 2.6: Perché il Signore dona la sapienza, dalle sue labbra sgorgano conoscenza e scienza.Proverbi 3.1-2: Figlio mio, non dimenticare i miei insegnamenti, piuttosto custodisci i miei comandamenti nel tuo cuore - Perché prolungheranno la tua vita per molti anni e ti porteranno prosperità.Proverbi 3.3-4: Che l'amore e la verità non ti abbandonino mai, portali sempre al collo e scrivili nel libro del tuo cuore - Avrai il favore di Dio e una buona reputazione tra le persone.Proverbi 3.5-8: Confida nel Signore con tutto il tuo cuore, e non nella tua intelligenza - riconoscilo in tutte le tue vie ed egli renderà agevoli i tuoi sentieri - Non ostentare saggezza secondo te stesso, temi piuttosto il Signore e fuggi il male - questo infonderà salute al tuo corpo e rafforzerà il tuo essere.Proverbi 3.7: Non essere saggio secondo te stesso, temi piuttosto il Signore e fuggi il male.Proverbi 3.9: Onora il Signore con le tue ricchezze e con le primizie dei tuoi raccolti.Proverbi 3.11-12: Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore, non offenderti per i suoi rimproveri - Perché il Signore corregge chi ama, come un padre corregge il figlio amato.Proverbi 3.18-19: Essa è un albero di vita per chi l'abbraccia, beato sia chi la conserva - Con sapienza il Signore ha fondato la terra e con perizia ha stabilito i cieli.Proverbi 3.33: La maledizione del Signore è nella casa dell'empio, Egli benedice la casa dei giusti.Proverbi 3.34-35: Il Signore si fa beffe dei superbi, ma mostra il suo favore agli umili - I saggi saranno degni di onore, mentre gli stolti meriteranno solo disonore.Proverbi 4.1-2: Ascolta, figliolo, la correzione di un padre disposto ad acquisire intelligenza - Ti do buoni insegnamenti, perciò non abbandonare il mio insegnamento. Proverbi 4.6: Non abbandonare mai la saggezza e lei ti proteggerà, amala e lei si prenderà cura di te.Proverbi 4.8-9: Abbi cura della saggezza e lei ti esalterà, abbracciala e lei ti onorerà - ti metterà in capo un bel diadema, ti darà una bellissima corona.Proverbi 4.10-11: Ascolta, figlio mio, accogli le mie parole e gli anni della tua vita aumenteranno - ti guido sulla via della saggezza, ti dirigo sul cammino della rettitudine.Proverbi 4.20-21: Figlio mio, segui i miei consigli, ascolta attentamente quello che dico - Non perdere di vista le mie parole, tienile nel profondo del tuo cuore.Proverbi 4.23: Abbi cura del tuo cuore, perché da esso scaturisce la vita.Proverbi 5.1-2: Figlio mio, presta attenzione alla mia saggezza e dai ascolto alle mie riflessioni - in modo che quando parli mantieni la discrezione e conservi la conoscenza.Proverbi 6.6-8: Vai, pigro, guarda la formica, osserva cosa fa e sii saggio - Essa non ha capo, né sorvegliante, né padrone - in estate prepara il suo cibo e immagazzina il suo sostentamento al momento della mietitura.Proverbi 6.12-14: L'uomo dissoluto e iniquo cammina nella malvagità del suo dire - strizza gli occhi, fa segni con i piedi e indica con le dita - La cattiveria è nel suo cuore, in ogni momento pensa male e semina discordia.Proverbi 6.16-19: Sei sono le cose che il Signore odia e sette le detesta - gli occhi che si alzano, la lingua che mente, le mani che versano sangue innocente - il cuore che fa disegni perversi, i piedi che corrono a fare il male - il falso testimone che sparge menzogne e chi semina discordia tra fratelli.Proverbi 6.20: Figlio mio, obbedisci al comando di tuo padre e non abbandonare l'insegnamento di tua madre - registrali nel tuo cuore, appendili al collo.Proverbi 7.4: Dici alla conoscenza: Tu sei mia sorella; e chiama amica l'intelligenza.Proverbi 8.7-9: La mia bocca esprime la verità, e le mie labbra detestano la menzogna - le parole che manifesto sono tutte giuste, non c'è malizia o doppiezza in loro - sono chiare per i dotti e irreprensibili per i sapienti.Proverbi 8.10-11: Scegli la mia istruzione, non il denaro, per la conoscenza, non per l'oro fino - La saggezza vale più delle pietre preziose, e nemmeno la cosa più desiderabile può essere paragonata.Proverbi 8.13: Chi teme il Signore si allontana dal male, bandisce l'orgoglio e l'arroganza, la cattiva condotta e il linguaggio osceno.Proverbi 8.18-19: Con me avrai ricchezza e onore, prosperità e beni durevoli - Il mio frutto vale più dell'oro fino, il mio raccolto supera l'argento raffinato. Proverbi 8.32-33: Ed ora, figli miei, ascoltatemi: beati coloro che osservano i miei insegnamenti - ascoltate le mie istruzioni e siate saggi, non disdegnatele.Proverbi 9.8-9: Non biasimare l'insolente, perché finirà per odiarti; rimprovera il saggio ed egli ti amerà - Istruisci il saggio e diventerà più saggio; insegna al giusto, ed egli accrescerà la sua conoscenza.Proverbi 9.10: L'inizio della sapienza è il timore del Signore; la conoscenza del Santo è avere discernimento.Proverbi 10.1: Dai Proverbi di Salomone. Il figlio saggio è la gioia di suo padre; il figlio stolto è il dolore della madre.Proverbi 10.2: Le ricchezze illecite sono inutili, ma la giustizia libera dalla morte.Proverbi 10.4: Le mani oziose portano alla povertà, le mani abili attirano ricchezza.Proverbi 10.8: Il saggio esegue gli ordini, mentre lo sciocco scontroso è destinato alla rovina.Proverbi 10.12: L'odio è motivo di dissensi, ma l'amore copre tutte le colpe.Proverbi 10.13-14: Sulle labbra del prudente c'è la saggezza; sul dorso di chi non ha giudizio, colpi di bastone - Chi è saggio fa tesoro della conoscenza, mentre la bocca dello stolto è un pericolo costante.Proverbi 10.22: La benedizione del Signore porta ricchezza, e non si guadagna nulla tormentandosi.Proverbi 11.2: Con la superbia arriva il rimprovero, con l'umiltà la saggezza.Proverbi 11.4: Nel giorno dell'ira è inutile essere ricchi, ma la giustizia libera dalla morte.Proverbi 11.20: Il Signore odia i malvagi di cuore, ma si compiace di coloro che vivono rettamente.Proverbi 11.24: Alcuni donano a piene mani e ricevono più di quanto danno, altri non pagano nemmeno i loro debiti e finiscono in miseria.Proverbi 11.27: Chi fa del bene si attira benevolenza, ma chi fa del male, il male lo colpirà. Proverbi 11.29: Chi mette zizzania in casa sua non eredita altro che vento, e lo stolto finirà per servire il saggio.Proverbi 12.8: Un uomo è lodato secondo la sua saggezza, mentre il cattivo di cuore sarà disprezzato.Proverbi 12.25: L'angoscia appesantisce il cuore dell'uomo, ma una parola gentile lo rende felice.Proverbi 13.1: Il figlio saggio ascolta la correzione del padre, mentre l'indolente ignora il rimprovero.Proverbi 13.8: Le ricchezze dell'uomo possono essere il riscatto della propria vita, ma il povero nemmeno sente le minacce.Proverbi 13.10: L'orgoglio genera solo discordia, la saggezza è con coloro che ascoltano i consigli.Proverbi 13.11: Il denaro disonesto presto si esaurisce; chi risparmia, a poco a poco si arricchisce.Proverbi 13.12: La speranza disattesa affligge il cuore; il desiderio esaudito è un albero di vita.Proverbi 13.20: Chi va con i saggi diventa saggio; chi frequenta gli stolti finirà male.Proverbi 14.10: Ogni cuore conosce la propria amarezza, ma nessun estraneo condivide la sua gioia.Proverbi 14.31: Chi opprime il povero offende il suo creatore, ma onora Dio chi ha pietà del bisognoso.Proverbi 15.7: La bocca dei saggi diffonde la conoscenza; il cuore degli stolti nemmeno ci pensa.Proverbi 15.14: Il cuore intelligente va in cerca di conoscenza; la bocca degli stolti si nutre di stupidità.Proverbi 15.16: È meglio avere poco con il timore del Signore, che molte ricchezze con grande angoscia.Proverbi 15.20: Il figlio saggio rende felice suo padre; il figlio stolto disprezza sua madre. Proverbi 15.27: L'ambizioso causa danni alla sua famiglia, chi detesta la corruzione vivrà.Proverbi 15.33: Il timore del Signore è scuola di saggezza; e l'umiltà è l'anticamera della gloria.Proverbi 16.5: Il Signore non ama gli arroganti. Una cosa è certa, non rimarranno impuniti.Proverbi 17.6: La corona del vecchio sono i suoi nipoti; l'orgoglio dei figli sono i loro padri.Proverbi 16.8: È meglio avere poco con giustizia che guadagnare molto con ingiustizia.Proverbi 16.9: Il cuore dell'uomo traccia il suo corso, ma i suoi passi sono guidati dal Signore.Proverbi 16.16-17: È meglio acquisire saggezza che oro; è meglio acquisire intelligenza che argento - La via dell'uomo retto evita il male; chi vuole salvarsi la vita guarda dove va.Proverbi 16.18: L'orgoglio precede la distruzione, alla superbia segue il fallimento.Proverbi 16.19: È meglio umiliarsi con gli oppressi che condividere il potere con i superbi.Proverbi 17.16: A che serve a uno sciocco avere soldi? Può acquisire saggezza se gli manca il cervello?Proverbi 17.17: In ogni momento l'amico ama; nasce come un fratello per aiutare nelle avversità.Proverbi 17.20: Il cuore malvagio non prospera mai; la lingua ingannatrice cadrà in disgrazia.Proverbi 17.22: Un cuore felice è un ottimo rimedio, uno spirito vile inaridisce le ossa.Proverbi 17.27-28: Chi ha buonsenso trattiene le sue parole; chi è prudente controlla i suoi impulsi - Anche uno stolto passa per saggio se tace; sei considerato intelligente se tieni la bocca chiusa.Proverbi 18.4: Le parole dell'uomo sono acque profonde, la fonte di sapienza è un torrente di acqua viva. Proverbi 18.11: La città murata è ricchezza per i ricchi e crede che le sue mura siano inespugnabili.Proverbi 18.12: Il fallimento è preceduto dalla superbia; onore e gloria sono preceduti dall'umiltà.Proverbi 18.15: La mente giudiziosa acquista conoscenza; le orecchie dei saggi cercano di trovarla.Proverbi 18.22: Chi trova moglie trova la felicità, segno di favore che il Signore gli dà.Proverbi 19.3: La stoltezza fa smarrire l'uomo, e come se non bastasse, il suo cuore è irritato contro il Signore.Proverbi 19.14: La casa e il denaro sono ereditati dai genitori, ma la moglie intelligente è un dono del Signore.Proverbi 19.18: Correggi tuo figlio finché c'è ancora speranza, non diventare complice della sua morte.Proverbi 19.20: Ascolta i consigli e accetta le critiche, così diventerai saggio.Proverbi 19.22: Ci si aspetta bontà da ogni uomo; meglio povero che bugiardo.Proverbi 19.26: Chi deruba il padre e caccia la madre è un figlio infame e svergognato.Proverbi 19.27: Figlio mio, se smetti di prestare attenzione all'insegnamento, ti allontanerai dalle parole della conoscenza.Proverbi 20.1: Il vino conduce all'insolenza, è una bevanda inebriante che porta "Ho il cuore puro; sono mondato dal peccato"?Proverbi 20.15: Ci sono ori e pietre preziose in abbondanza, ma ancora più preziosa è la bocca della conoscenza.[next] Proverbi 21.2: A ciascuno sembra corretto il loro comportamento, ma il Signore giudica i cuori.Proverbi 21.4: Gli occhi alteri, il cuore superbo e la lampada degli empi, sono peccato.Proverbi 21.20: Nella casa del saggio abbondano ricchezze e profumi, ma lo stolto sperpera tutto.Proverbi 22.1: Una buona reputazione vale più di una grande ricchezza, e la stima vale più dell'oro e dell'argento.Proverbi 22.4: La ricompensa dell'umiltà e del timore del Signore sono la ricchezza, l'onore e la vita.Proverbi 22.6: Istruisci tuo figlio sulla retta via, e anche nella sua vecchiaia non lo abbandonerà.Proverbi 22.7: I ricchi sono i padroni dei poveri; i debitori sono schiavi dei loro creditori.Proverbi 22.9: Chi è generoso sarà benedetto, perché condivide il suo cibo con i poveri.Proverbi 22.17: Porgi l'orecchio e ascolta le parole dei saggi; disponi il tuo cuore alla conoscenza.Proverbi 23.6-7: Non sederti alla tavola di un avaro, né desiderare le sue prelibatezze, che sono come un capello sulla gola - "Mangia e bevi", ti dirà, ma non lo intenderà dal profondo del cuore.Proverbi 23.15-16: Figlio mio, se il tuo cuore è saggio, il mio cuore gioirà - nel profondo del mio essere gioirò quando la tua bocca parlerà rettamente.Proverbi 23.22: Ascolta tuo padre, che ti ha generato, e non disprezzare tua madre quando sarà vecchia.Proverbi 23.23: Acquisisci verità e sapienza, disciplina e discernimento, e non darli via.Proverbi 23.24: Il padre dei giusti prova una grande gioia; chi ha un figlio saggio si compiace di lui.Proverbi 23.26: Dammi il tuo cuore figlio mio e non perdere di vista le mie vie.[next] Proverbi 24.3: Con saggezza si costruisce la casa, con l'intelligenza si pongono le basi.Proverbi 24.12: Anche se dici. "Non lo sapevo", chi pesa i cuori non lo capisce? Non lo saprà chi veglia sulla tua vita? Paga tutti secondo le loro azioni.Proverbi 24.14: Assai dolce sarà la saggezza per la tua anima, se la trovi, avrai un buon futuro, avrai una speranza che non sarà delusa.Proverbi 25.6-7: Non darti importanza alla presenza del re, né rivendicare un posto tra i grandi - è meglio che il re ti dica. "Vieni quassù", piuttosto che ti umili davanti a persone importanti.Proverbi 26.12: Hai presente chi pensa di essere molto saggio? Ci si può aspettare di più da uno sciocco che da persone del genere.Proverbi 26.23: Come la placcatura d'argento su un vaso di terracotta, così sono le labbra adulatorie di un cuore malvagio.Proverbi 26.24-25: Chi odia si nasconde dietro le sue parole, ma nell'intimo alberga la perfidia - Non credergli, anche se ti parla dolcemente, perché il suo cuore è pieno di abomini.Proverbi 27.1-2: Non vantarti del domani, perché non sai nemmeno cosa accadrà in giornata - Non vantarti di te stesso; lascia che siano gli altri a lodarti.Proverbi 27.10: Non abbandonare il tuo amico o l'amico di tuo padre. Non andare a casa di tuo fratello quando hai un problema. Un amico vicino è meglio di un fratello lontano.Proverbi 27.17: Il ferro affila il ferro e l'uomo affila l'uomo.Proverbi 27.19: Il viso si riflette nell'acqua e la persona si riflette nel cuore.Proverbi 27.23-24: Assicurati di sapere come stanno le tue mandrie; abbi cura delle tue pecore - perché le ricchezze non sono eterne, né la fortuna è sempre certa.Proverbi 28.13: Chi copre il suo peccato non prospera mai; Chi lo confessa e se ne va trova il perdono.Proverbi 28.22: L'avaro desidera ardentemente arricchirsi, non sapendo che la povertà lo attende.Proverbi 28.26: Stolto è colui che confida in se stesso, chi agisce con saggezza sarà salvo.[next] Proverbi 29.11: Lo stolto dà libero sfogo alla sua rabbia, il saggio sa come controllarla.Proverbi 29.23: I superbi saranno umiliati, e gli umili saranno esaltati.Proverbi 30.8-9: Allontana da me falsità e menzogna; non voglio né povertà né ricchezze, ma solo pane quotidiano - Perché avendo molto, potrei ignorarti e dire. "Chi è il Signore?" Oppure, avendo poco, potrei rubare, e così disonorare il nome del mio Dio.Proverbi 30.24-28: Quattro sono le cose più piccole al mondo, ma ben dotate di sapienza: Le formiche hanno poca forza, tuttavia, in estate immagazzinano il loro cibo - I conigli sono un popolo debole, eppure hanno posto la loro casa sulla roccia - Le locuste non hanno re, ciò nonostante sciamano tutte insieme ordinatamente - Il ragno si può prendere in una mano, nondimeno è nei palazzi dei re.Proverbi 31.10-12: Donna esemplare, dove sarà? È più preziosa delle pietre preziose - Suo marito si fida completamente di lei, e non mancherà di provvedere per lei - È una fonte di bene, non di male, tutti i giorni della sua vita.Proverbi 31.15: Si alza all'alba, nutre la sua famiglia e assegna i compiti alle sue serve.Proverbi 31.23: Suo marito è rispettato nella comunità, occupa un'ottima posizione tra le autorità locali.Proverbi 31.26: Parla con saggezza e insegna con amore.Proverbi 31.27-28: È attenta all'andamento della sua casa e il pane che mangia non è frutto dell'ozio - I suoi figli si alzano e si congratulano con lei, anche suo marito la loda.Proverbi 31.30: Il fascino è ingannevole e la bellezza fugace, la donna che teme il Signore è degna di lode.