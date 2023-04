Breve riassunto di Don Chisciotte della Mancia

aver scritto il romanzo "" (), lo scrittore spagnololo pubblicò nel 1606 ed ebbe subito un gran successo. Tradotto in ben 22 lingue, il libro diventò uno dei testi più famosi della letteratura spagnola nel mondo.dieci anni più tardi, forse per mettere a tacere la critica di chi lo biasimava per aver dissacrato la tradizione cavalleresca spagnola, l'autore pubblicò un secondo racconto, dove alla fine l'eroe morirà. Di seguito, un breve riassunto liberamente tratto sia dalla prima che dalla seconda parte del romanzo., un gentiluomo spagnolo di circa cinquant'anni, descritto come forte nel corpo e dall'aspetto asciutto, che perde il senno per aver letto molti libri di cavalleria. Egli crede che le avventure ivi descritte raccontino storie vere, decide così di armarsi da cavaliere errante, inteso a difendere la giustizia., Alonso decide di cambiare il suo nome in Don Chisciotte della Mancia, quindi, trasforma il suo asino in un destriero che chiama "", e la sua innamorata, un'umile contadina di nome, in una nobile fanciulla a cui dà il nome dinei libri cavallereschi c'è scritto che un cavaliere errante dev'essere nominato dal padrone di un castello, Don Chisciotte indossa un'armatura tramandatagli dai suoi antenati e si reca in una locanda (), ricevendo dall'oste l'agognata investitura. Comincia così a compiere le prime eroiche imprese, ma dopo aver infastidito alcune persone, riceve subito un sacco di legnate., riprese le forze, Don Chisciotte ricomincia il suo vagabondare in cerca di avventure. Questa volta si sceglie un uomo semplice e ingenuo come suo fedele scudiero e compagno con cui condividere la sua nuova vita, promettendogli ricchezza e potere in cambio dei suoi servizi. Quest'uomo risponde al nome di, Don Chisciotte confonde la realtà con la finzione. Scambia alcuni burattini per demoni; i mulini a vento gli sembrano dei giganti; confonde dei preti per rapitori di donne, poi attacca un gregge di pecore che aveva scambiato per un esercito armato. Purtroppo per lui, arrivano i contadini che gliele suonano di brutto. Nella colluttazione gli cadono i denti incisivi, per questo motivo è chiamato ""., ad ogni sua uscita, Don Chisciotte torna a casa sconfitto e bastonato. Alla fine della seconda parte, il nostro eroe si ammala di febbre. Dopo alcuni giorni, riprende conoscenza e gli ritorna il senno. Fa testamento, si confessa e muore.Don Chisciotte è un racconto che ha fortemente influenzato la letteratura. È l'eroe di chi ogni giorno affronta senza paura una nuova battaglia consapevole che la perderà. È l'ispanico hidalgo che ci insegna ad essere cauti e riflessivi, perché ci fa capire che a volte i sogni possono essere miraggi che ci allontanano dalla realtà., direi che siamo tutti Don Chisciotte.